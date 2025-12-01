Hamarosan eldőlhet, hogy Putyin meg tudja-e tartani az egyik legfontosabb szövetségesét

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezen a héten kétnapos állami látogatásra érkezik Indiába, ahol Narendra Modi miniszterelnökkel tárgyal, és részt vesz a 23. indiai-orosz éves csúcstalálkozón. A szakértők szerint a megbeszélések középpontjában a két ország energetikai és védelmi beszerzési kapcsolatainak megerősítése áll majd. A látogatás időzítése különösen fontos, hiszen Donald Trump amerikai elnök augusztusban 50 százalékos vámot vetett ki az indiai exportra, beleértve egy 25 százalékos büntetővámot az orosz olajvásárlások miatt.
Putyin legutóbb 2021 decemberében járt Indiában, hetekkel az ukrajnai invázió előtt. Bár Újdlehi nem ítélte el egyértelműen az orosz lépést, a konfliktus párbeszéd útján történő rendezését szorgalmazta. Modi 2022-ben egy üzbegisztáni regionális csúcstalálkozón azt mondta Putyinnak, hogy „a mai kor nem a háború kora”. Fenntartásai ellenére India továbbra is vásárolt kedvezményes árú orosz olajat, bár a közelmúltban csökkentette beszerzéseit az amerikai pótdíj és a Trump-kormányzat által a Rosznyeft és Lukoil orosz olajtermelőkre kivetett szankciók hatására. A szakértők szerint Putyin várhatóan arra fogja ösztönözni Indiát, hogy folytassa az orosz olaj vásárlását, és
Újdelhi valószínűleg megerősíti elkötelezettségét az Oroszországgal való energetikai kapcsolatok mellett.
Ugyanakkor a jelenlegi környezet nem kedvez az indiai vállalatok és Moszkva közötti üzleti kapcsolatoknak. A Reliance Industries múlt hónapban bejelentette, hogy leállította az orosz nyersolaj importját nyugat-indiai finomítói komplexuma számára.
A védelmi együttműködés szintén kiemelt téma lesz Putyin látogatása során, mivel Oroszország kulcsfontosságú védelmi beszállító India számára. A helyi média szerint a tárgyalások középpontjában az Sz-400-as légvédelmi rendszerek jövőbeli beszerzése áll majd, mivel Újdelhi már három ilyen rendszert szerzett be, és a 2018-ban aláírt megállapodás értelmében várhatóan további kettőt szállítanak le jövő év végéig. India állítólag fontolgatja az orosz Szu-57-es ötödik generációs lopakodó vadászgépek közös gyártását is.
Az ukrajnai háború kérdése szintén hangsúlyosan szerepelhet a Modi-Putyin tárgyalásokon. Várhatóan Modi ismét fel fogja hívni a figyelmet az ukrajnai háború hiábavalóságára, mivel ez nemcsak Oroszországot és Ukrajnát, hanem az egész világot, köztük Indiát is érintette. A szakértők szerint a látogatás során a kommunikáció „fontosabb lesz”, mint a konkrét megállapodások. Az üzenet az Egyesült Államoknak, Európának, Kínának és Pakisztánnak egyaránt szól majd, jelezve, hogy az indiai-orosz kapcsolatok továbbra is szilárd alapokon nyugszanak.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
