Kiderült, melyik két részvényt venné Elon Musk
Kiderült, melyik két részvényt venné Elon Musk

Elon Musk két mesterséges intelligencia részvényt ajánlott befektetésre egy friss interjúban, miközben az AI és a robotika jövőbeli gazdasági dominanciáját latolgatta - írta a Marketwatch.

Bár Elon Musk nem tartja magát befektetőnek, a Zerodha alapítójával, Nikhil Kamath-tal készült vasárnapi podcastben megosztotta véleményét arról, mely AI-részvényekbe érdemes fektetni a jelenlegi piaci helyzetben.

Az AI és a robotika nagyon fontossá válik. Az ezekből származó termékek és szolgáltatások olyan magas szintű termelést eredményeznek majd, hogy eltörpül mellettük minden más

- fogalmazott Musk.

Amikor konkrét befektetési lehetőségekről kérdezték, két vállalatot emelt ki:

az Alphabet-et és az Nvidia-t.

Musk szerint az Alphabet "megteremtette az alapokat a mesterséges intelligencia alapú hatalmas értékteremtéshez". A vállalat nemrég mutatta be sikeres Gemini 3 AI modelljét.

Az Nvidia-t Musk "nyilvánvaló" választásnak nevezte. A vállalat továbbra is domináns szereplő az AI-iparágban, és gyakorlatilag minden jelentős piaci szereplővel együttműködik. Az Nvidia legutóbbi negyedévében 62%-os éves bevételnövekedést ért el, nagyrészt az adatközpontokkal kapcsolatos tevékenységének köszönhetően.

Míg a Google versenytársa Musk vállalatainak, az Nvidia stabil partnere a Teslának. Musk gyakran beszél elismerően Jensen Huang Nvidia-vezérről, akivel nemrég jelentették be, hogy egy szaúd-arábiai AI-vállalattal közösen hatalmas adatközpontot építenek Szaúd-Arábiában.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az AI és robotika mellett Musk az űrrepüléssel foglalkozó vállalatokat is potenciálisan értékes befektetésnek nevezte. Saját SpaceX vállalata vezető szerepet tölt be az űrindítási iparágban, bár több nyilvános cég,

például a Rocket Lab is kihívást jelent számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

