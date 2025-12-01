Kiderült, melyik két részvényt venné Elon Musk

Bár Elon Musk nem tartja magát befektetőnek, a Zerodha alapítójával, Nikhil Kamath-tal készült vasárnapi podcastben megosztotta véleményét arról, mely AI-részvényekbe érdemes fektetni a jelenlegi piaci helyzetben.
Az AI és a robotika nagyon fontossá válik. Az ezekből származó termékek és szolgáltatások olyan magas szintű termelést eredményeznek majd, hogy eltörpül mellettük minden más
- fogalmazott Musk.
Amikor konkrét befektetési lehetőségekről kérdezték, két vállalatot emelt ki:
az Alphabet-et és az Nvidia-t.
Musk szerint az Alphabet "megteremtette az alapokat a mesterséges intelligencia alapú hatalmas értékteremtéshez". A vállalat nemrég mutatta be sikeres Gemini 3 AI modelljét.
Az Nvidia-t Musk "nyilvánvaló" választásnak nevezte. A vállalat továbbra is domináns szereplő az AI-iparágban, és gyakorlatilag minden jelentős piaci szereplővel együttműködik. Az Nvidia legutóbbi negyedévében 62%-os éves bevételnövekedést ért el, nagyrészt az adatközpontokkal kapcsolatos tevékenységének köszönhetően.
Míg a Google versenytársa Musk vállalatainak, az Nvidia stabil partnere a Teslának. Musk gyakran beszél elismerően Jensen Huang Nvidia-vezérről, akivel nemrég jelentették be, hogy egy szaúd-arábiai AI-vállalattal közösen hatalmas adatközpontot építenek Szaúd-Arábiában.
Az AI és robotika mellett Musk az űrrepüléssel foglalkozó vállalatokat is potenciálisan értékes befektetésnek nevezte. Saját SpaceX vállalata vezető szerepet tölt be az űrindítási iparágban, bár több nyilvános cég,
például a Rocket Lab is kihívást jelent számára.
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
