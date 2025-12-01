Orosz csodafegyvert vásárolna a világ legnépesebb állama - Ezen biztosan ki fognak akadni nyugaton

Oroszország India legfontosabb haditechnikai beszállítója, Putyin közelgő útja során pedig várhatóan megvitatják a Szu-57-es vadászgépek és Sz-500-as légvédelmi rendszerek beszerzését. A bennfentesek szerint az esetleges megállapodás bonyolíthatja India és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatait, mivel Washington ellenzi az indiai fegyvervásárlásokat Moszkvától.

Bár India az elmúlt években aránylag sok fegyvert vásárolt különféle NATO-tagállamoktól, még mindig Moszkva számít a legfontosabb beszállítójának. Pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat nem fog változni a közeljövőben.

Indiának jelenleg több mint 200 orosz vadászgépe és több Sz-400-as légvédelmi rendszere van, amelyeket a Pakisztánnal májusban folytatott négynapos konfliktus során is bevetettek.

Az indiai hadsereg vadászgéphiánnyal küzd, valószínűleg ezért szeretnének Szu-57-eseket venni Oroszországtól.

A javaslat szerint az indiai légierő személyzete, beleértve a pilótákat is, könnyen átállhat a következő generációs orosz gépekre, és az állami tulajdonú Hindustan Aeronautics Limited képes az orosz gyártmányú flotta szervizelésére és karbantartására. Emellett a Szu-57-es gépekre felszerelhető fegyverek papírforma szerint meg fogják növelni a légierő lőtávját is.

Maga a Szu-57-es egyébként egy meglehetősen kétes hírű gép: bár Moszkva állítja, hogy egy valódi ötödik generációs lopakodó fegyverről van szó, a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az eszköz a gyakorlatban nem tud jobban "elbújni" a radarok elől, mint egy négy és feledik generációs madár.

