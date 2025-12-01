  • Megjelenítés
Orosz csodafegyvert vásárolna a világ legnépesebb állama - Ezen biztosan ki fognak akadni nyugaton
Globál

Orosz csodafegyvert vásárolna a világ legnépesebb állama - Ezen biztosan ki fognak akadni nyugaton

Portfolio
India tárgyalásokat kezdeményez orosz vadászgépek és légvédelmi rendszer beszerzéséről Vlagyimir Putyin elnök közelgő látogatása során, amivel egészen biztosan ki fogja akasztani Donald Trumpot - számolt be a Bloomberg.

Oroszország India legfontosabb haditechnikai beszállítója, Putyin közelgő útja során pedig várhatóan megvitatják a Szu-57-es vadászgépek és Sz-500-as légvédelmi rendszerek beszerzését. A bennfentesek szerint az esetleges megállapodás bonyolíthatja India és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatait, mivel Washington ellenzi az indiai fegyvervásárlásokat Moszkvától.

Bár India az elmúlt években aránylag sok fegyvert vásárolt különféle NATO-tagállamoktól, még mindig Moszkva számít a legfontosabb beszállítójának. Pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat nem fog változni a közeljövőben.

Indiának jelenleg több mint 200 orosz vadászgépe és több Sz-400-as légvédelmi rendszere van, amelyeket a Pakisztánnal májusban folytatott négynapos konfliktus során is bevetettek.

Az indiai hadsereg vadászgéphiánnyal küzd, valószínűleg ezért szeretnének Szu-57-eseket venni Oroszországtól.

Még több Globál

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Történelmi jelentőségű légicsatát videóztak a NATO egyik legerősebb tagjánál - Hatalmasat villantott a Kizilelma

Tiltott, első világháborús vegyi anyagot vethetett be a hatóság az EU-tagjelölt országban

A javaslat szerint az indiai légierő személyzete, beleértve a pilótákat is, könnyen átállhat a következő generációs orosz gépekre, és az állami tulajdonú Hindustan Aeronautics Limited képes az orosz gyártmányú flotta szervizelésére és karbantartására. Emellett a Szu-57-es gépekre felszerelhető fegyverek papírforma szerint meg fogják növelni a légierő lőtávját is.

Maga a Szu-57-es egyébként egy meglehetősen kétes hírű gép: bár Moszkva állítja, hogy egy valódi ötödik generációs lopakodó fegyverről van szó, a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az eszköz a gyakorlatban nem tud jobban "elbújni" a radarok elől, mint egy négy és feledik generációs madár.

Kapcsolódó cikkünk

Együtt akartak fegyvert fejleszteni a NATO-tagállamok Oroszország ellen - Súlyos kudarcnak ígérkezik az ELSA projekt

Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility