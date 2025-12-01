  • Megjelenítés
Soha nem látott szintre ugrott az ezüst ára!
Soha nem látott szintre ugrott az ezüst ára!

Hathetes csúcsra emelkedett az arany ára a gyengülő dollár és az amerikai kamatcsökkentési várakozások miatt, miközben az ezüst történelmi rekordot döntött.

Az arany ára ma hathetes csúcsra emelkedett, amit a közelgő amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár támogatott. (A dollár kétéves mélypontra gyengült, ami olcsóbbá teszi az aranyat a más devizákban tartott megtakarítások számára.) Közben

az ezüst történelmi rekordot döntött a hét későbbi részén érkező fontos amerikai makroadatok előtt.

A további kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások, miközben az infláció még mindig a Fed célja felett van, továbbra is alapvető támaszt jelentenek az arany és az ezüst számára

– mondta David Meger, a High Ridge Futures fémkereskedési igazgatója a Reuters beszámolója szerint.

A gyengébb amerikai makroadatok és a Fed-tisztségviselők – köztük Christopher Waller kormányzó és John Williams, a New York-i Fed elnöke – enyhébb hangvételű nyilatkozatai nyomán a kereskedők 87%-ra árazzák a decemberi kamatcsökkentés esélyét. Az alacsonyabb kamatszint általában kedvez a hozamot nem fizető eszközöknek, például az aranynak.

A befektetők ezen a héten kiemelten figyelik a szerdán érkező novemberi ADP-foglalkoztatási adatokat, valamint a pénteken publikálandó, korábban halasztott szeptemberi személyes fogyasztási kiadások (PCE) indexét, amely a Fed által preferált inflációs mutató. A piac Jerome Powell, a Fed elnökének mai megszólalásától is újabb iránymutatást vár.

Meger szerint az aranyat és az ezüstöt az is támogatja, hogy

a következő Fed-elnökről azt feltételezik, a korábbiaknál "galamblelkűbb" lesz.

A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett vasárnap jelezte: ha őt választanák, szívesen vállalná a posztot. Scott Bessent pénzügyminiszter közölte, hogy akár karácsony előtt megnevezhetik az új elnököt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

