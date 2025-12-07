A júniusi nagy felbontású, valamint az őszi, közepes felbontású műholdképek együttes elemzése jól kirajzolja az orosz hadvezetés stratégiáját. Az alábbi térképen fehérrel jelölt, februártól júniusig tartó időszakban – amikor Oroszország, mintegy a kurszki betörést megbosszulva volt offenzívában – a csapások elsősorban az ukrán ellenállási gócpontokra és a fő utánpótlási útvonalakra összpontosultak.

A rózsaszínnel jelölt őszi felvételeken, amikor Ukrajna átvette a kezdeményezést és fokozatosan visszaszorította az orosz erőket, a légicsapások súlypontja észak felé tolódott, és módszeres pontossággal a fasorok megsemmisítésére irányult.

A felvételeken jól látszik, milyen súlyos pusztítást szenvedtek el a kulcsfontosságú közlekedési útvonalak,

természetes fedezékek, valamint egész falvak váltak földdel egyenlővé.

A műholdképekből az is kitűnik, a FAB-típusú, UMPK-kitekkel szerelt siklóbombák pontossága érezhetően javult: egy évvel korábban, például Kurszk megyében, a találatok még jóval szórtabbak és pontatlanabbak voltak.

Molin kiemelte: a légicsapások és a tüzérségi becsapódások közötti különbség a műholdképeken egyértelműen megfigyelhető. A feltételezett ukrán állások és csapatösszevonások közelében rendkívül nagy sűrűségben láthatóak bombatalálatok.

Ezek a támadások gyakran egészen kis lövészárkokat, fedezékeket és állásokat vesznek célba. A fák koronája alatt sokszor egy rejtett árok is kivehető, körülötte számtalan tüzérségi becsapódás nyomával. A bombák tömegétől – 500, 1000, 1500 vagy akár 3000 kilogrammtól – függően a kráterek mérete is jelentősen eltér.

A frissebb felvételeken több légicsapás krátere szinte egy egyenesbe rendeződik,

ami a célpontok tudatos, szisztematikus végigpásztázására utal.

Az elemző összesítése szerint Szumi megyében – Tyotkinótól egészen Szumi városáig vizsgálódva – az idén összesen 4050 légicsapás becsapódási helyét sikerült azonosítania.

