Rablótámadás és tömeges sérülés a londoni repülőtéren, kivonultak a fegyveres egységek

A Scotland Yard vasárnap esti részletes tájékoztatása szerint a rablótámadást a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában követte el négy férfi.
A spray-t a parkolóház egyik zsúfolt liftjében fújták a támadás áldozatára, de a hatóanyagból liftben tartózkodó többi emberre, illetve a lift környékén várakozókra is jutott.
A londoni mentőszolgálat 21 sérültet látott el a helyszínen, köztük egy hároméves kislányt.
Öt embert kórházba kellett szállítani, de a rendőrség szerint ők sem szenvedtek életveszélyes vagy maradandó sérülést.
A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, egy 31 éves gyanúsítottat kilenc perccel az első bejelentés után őrizetbe vettek. A többi elkövető elmenekült, őket a biztonsági kamerák felvételeinek felhasználásával keresik, és folyik a szemtanúk meghallgatása is.
Peter Stevens, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka esti tájékoztatásában elmondta: a vizsgálat eddigi megállapításai szerint elszigetelt incidensről van szó
Stevens hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem tekinti terrorcselekménynek a történteket.
Az elmenekült tettesek utáni hajtóvadászat hatalmas fennakadásokat okozott a Heathrow-ra vezető rendkívül forgalmas úton és a parkolóházban, a fegyveres rendőrök ugyanis az összes autót megállították és átkutatták.
Heathrow a londoni metróval, a Heathrow Express külön gyorsvasúttal és az Elizabeth Line városi vasúttal is megközelíthető. Ezeknek a vonalaknak a 3-as terminált kiszolgáló megállóit az incidens után rövid időre lezárták, de azóta újranyitották, bár az üzemeltetők késések lehetőségére hívták fel az utazók figyelmét.
A Heathrow-t üzemeltető cég vasárnapi tájékoztatásában azt javasolta, hogy a 3-as terminálról induló utasok a szokásosnál hamarabb induljanak el a repülőtérre az incidens okozta közlekedési fennakadások miatt.
Erről a terminálról indulnak a British Airways (BA) légitársaság napi budapesti járatai is.
A Heathrow járatinformációs szolgálata szerint a vasárnap reggeli első és a délutáni második budapesti BA-járat is rendben elindult. A harmadik, esti járatot az információs szolgálat kisebb késéssel, de szintén indulásra jelölte.
A legnagyobb brit repülőtér légiforgalmában
általánosságban sem okozott fennakadást a vasárnapi incidens, a járatok folyamatosan érkeztek és indultak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
