Rettegés lett úrrá Amerikán: félelmetes fegyverük került idegen kézre, visszakövetelik a lebombázott országtól

Az Egyesült Államok arra kérte Libanont, hogy szolgáltasson vissza egy fel nem robbant, GBU–39 típusú kisméretű siklóbombát – derül ki libanoni sajtójelentésekből. A bombát az izraeli légierő vetette be a héten Bejrút ellen, Ali Tabatabai, a Hezbolláh egyik katonai parancsnoka elleni akció során.
Amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a bomba orosz vagy kínai kézbe kerülhet.
A libanoni kormány egyelőre hivatalosan nem reagált Washington megkeresésére.
A GBU–39-et a Boeing gyártja, hatótávolsága pedig eléri a 110 kilométert. Így a harci gép biztonságos távolból tudja indítani, a hajtómű hiánya (mivel siklik) pedig leszorítja a költségeket.
A siklóbombák ma már nem számítanak ritkaságnak, a GBU–39-et azonban különösen hatékony robbanófeje emeli ki közülük. A bomba a tömegéhez képest jelentős pusztítást okoz, mindössze 110 kilogrammos súlya miatt egy vadászgép akár négy ilyet is magával vihet egyetlen bevetés során.
A hivatalos információk szerint a GBU–39 ráadásul kifejezetten pontosnak is minősül, egy méteresnél kisebb eltéréssel képes célba érni. A kisméretű bombát először 2006-ban vetették be. Kifejezetten az F–35-ös vadászbombázó belső fegyverteréhez tervezték: a gép nyolc ilyen bombát képes szállítani, miközben lopakodó képességei megmaradnak.
A Boeing eddig mintegy 20 ezer darabot gyártott a fegyverből. Az Egyesült Államok szűk körben exportálja: Olaszország, Hollandia, Ausztrália, Izrael és Szaúd-Arábia vásárolhatott belőle, Ukrajna pedig egy speciális, földi indítású változatot kapott.
