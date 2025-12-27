  • Megjelenítés
Trump üzleti szemlélete új dinamikát hozott az orosz-ukrán tárgyalásokba − 2026 elhozhatja a békét?
Globál

Trump üzleti szemlélete új dinamikát hozott az orosz-ukrán tárgyalásokba − 2026 elhozhatja a békét?

Portfolio
Igazi hullámvasút volt az idei év az orosz-ukrán háborúban többek között azért, mert Donald Trump hivatalba lépése óta egyre erősödik a nyomás a feleken, hogy közös nevezőre jussanak. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja az amerikai elnök által a közvetítés során újabban képviselt oroszbarát álláspont, valamint az ukrán belpolitikát megrázó monumentális korrupciós botrány, miközben az európai részről érkező finanszírozás egyelőre egy utolsó pillanatos kompromisszummal látszik megoldottnak az elkövetkezendő időszakra.

Az orosz-ukrán háborúban az év legfontosabb fejleménye a diplomáciai aktivitás újbóli felerősödése volt azzal, hogy az érdemi párbeszéd valójában novemberben kezdődött el − állapította meg Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a Portfolio Checklist ünnepi adásában, ahol a konfliktus idei fejleményeit értékeltük.

A szakember úgy látja, hogy az orosz háborús célkitűzésekben jól látható az elmozdulás. Az eredeti törekvések lényegesen leszűkültek, és alapvetően a Donbasz régióra, vagyis Luhanszk és Donyeck megyére korlátozódnak. Az elemző szerint

a Donbasz megszerzése minimális követelmény Putyin számára ahhoz, hogy a konfliktust győzelemként tudja eladni a hazai közvéleménynek.

Donald Trump tárgyalási taktikája ezzel együtt új dinamikát hozott a békefolyamatba. Bendarzsevszkij úgy véli, az üzleti logikára épülő megközelítés alternatív megoldásokat kínálhat:

Még több Globál

Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

Évezredes titkok a modern luxus árnyékában: így változik meg örökre a legendás ókori főváros sorsa

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Ha a lezárást nem tudod úgy megoldani, hogy Ukrajna kárára engedsz az oroszoknak, akkor mivel tudjuk vonzóvá tenni a békét az oroszok számára? Például azzal, hogy feloldjuk a szankciókat, és valamilyen üzleti lehetőségeket adunk nekik.

A szakértő ezen túl az alábbi kulcsmozzanatokat érintette:

  • az amerikai–európai kapcsolatok esetleges megromlásával kapcsolatos aggodalmak
  • az orosz és az ukrán társadalom háborúhoz való megváltozott viszonya
  • a befagyasztott orosz vagyonoknak a háború EU általi finanszírozásra felhasználása
  • a béketárgyalások közeljövőbeni lezárásának esélye
KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility