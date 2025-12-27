Trump üzleti szemlélete új dinamikát hozott az orosz-ukrán tárgyalásokba − 2026 elhozhatja a békét?

Az orosz-ukrán háborúban az év legfontosabb fejleménye a diplomáciai aktivitás újbóli felerősödése volt azzal, hogy az érdemi párbeszéd valójában novemberben kezdődött el − állapította meg Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a Portfolio Checklist ünnepi adásában, ahol a konfliktus idei fejleményeit értékeltük.
A szakember úgy látja, hogy az orosz háborús célkitűzésekben jól látható az elmozdulás. Az eredeti törekvések lényegesen leszűkültek, és alapvetően a Donbasz régióra, vagyis Luhanszk és Donyeck megyére korlátozódnak. Az elemző szerint
a Donbasz megszerzése minimális követelmény Putyin számára ahhoz, hogy a konfliktust győzelemként tudja eladni a hazai közvéleménynek.
Donald Trump tárgyalási taktikája ezzel együtt új dinamikát hozott a békefolyamatba. Bendarzsevszkij úgy véli, az üzleti logikára épülő megközelítés alternatív megoldásokat kínálhat:
Ha a lezárást nem tudod úgy megoldani, hogy Ukrajna kárára engedsz az oroszoknak, akkor mivel tudjuk vonzóvá tenni a békét az oroszok számára? Például azzal, hogy feloldjuk a szankciókat, és valamilyen üzleti lehetőségeket adunk nekik.
A szakértő ezen túl az alábbi kulcsmozzanatokat érintette:
- az amerikai–európai kapcsolatok esetleges megromlásával kapcsolatos aggodalmak
- az orosz és az ukrán társadalom háborúhoz való megváltozott viszonya
- a befagyasztott orosz vagyonoknak a háború EU általi finanszírozásra felhasználása
- a béketárgyalások közeljövőbeni lezárásának esélye
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Masszív támadás érte Kijevet, miközben sorsdöntő terv készül a háború lezárására
Holnap találkozik Trump és Zelenszkij.
Véget ért a véres határháború: több százezer menekült térhet haza
Megállapodtak az azonnali tűzszünetről a felek.
Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most
A különleges gazdasági helyzetben nem az AI a legjobb lehetőség, hanem a zavarosban halászás.
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Itt vannak az erőviszonyok.
Évezredes titkok a modern luxus árnyékában: így változik meg örökre a legendás ókori főváros sorsa
Magyarországon alig ismerik a helyet.
Magyarország időjárása: mutatjuk, hogyan indul a hétvége
Csapadéknak kicsi az esélye.
Megállapodott a Kreml és a Fehér Ház, folytatódnak a tárgyalások
"Putyin elnök megbízásából kapcsolatfelvétel történt."
Hazaárulásért 12 évre ítéltek egy volt diplomatát Moszkvában
100 ezer rubel pénzbírságot is kapott.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.