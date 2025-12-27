Trump üzleti szemlélete új dinamikát hozott az orosz-ukrán tárgyalásokba − 2026 elhozhatja a békét?

Az orosz-ukrán háborúban az év legfontosabb fejleménye a diplomáciai aktivitás újbóli felerősödése volt azzal, hogy az érdemi párbeszéd valójában novemberben kezdődött el − állapította meg Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a Portfolio Checklist ünnepi adásában, ahol a konfliktus idei fejleményeit értékeltük.

A szakember úgy látja, hogy az orosz háborús célkitűzésekben jól látható az elmozdulás. Az eredeti törekvések lényegesen leszűkültek, és alapvetően a Donbasz régióra, vagyis Luhanszk és Donyeck megyére korlátozódnak. Az elemző szerint

a Donbasz megszerzése minimális követelmény Putyin számára ahhoz, hogy a konfliktust győzelemként tudja eladni a hazai közvéleménynek.

Donald Trump tárgyalási taktikája ezzel együtt új dinamikát hozott a békefolyamatba. Bendarzsevszkij úgy véli, az üzleti logikára épülő megközelítés alternatív megoldásokat kínálhat:

Ha a lezárást nem tudod úgy megoldani, hogy Ukrajna kárára engedsz az oroszoknak, akkor mivel tudjuk vonzóvá tenni a békét az oroszok számára? Például azzal, hogy feloldjuk a szankciókat, és valamilyen üzleti lehetőségeket adunk nekik.

A szakértő ezen túl az alábbi kulcsmozzanatokat érintette:

az amerikai–európai kapcsolatok esetleges megromlásával kapcsolatos aggodalmak

az orosz és az ukrán társadalom háborúhoz való megváltozott viszonya

a befagyasztott orosz vagyonoknak a háború EU általi finanszírozásra felhasználása

a béketárgyalások közeljövőbeni lezárásának esélye

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images