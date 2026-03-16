Sorra állítják le a kitermelést, és a szakértők szerint a neheze még hátravan
Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tovább csökkentette olajtermelését. A Hormuzi-szoros tényleges lezárása ugyanis egyre nagyobb nyomás alá helyezi az Öböl menti termelőket a harmadik hetébe lépő iráni háború közepette - írta a Bloomberg.

Az Emírségek kitermelésének visszaesése mára eléri a napi 1,5 millió hordót. Ez a március 10-i, napi 500-800 ezer hordós csökkenéshez képest jelentős mértékű romlás. Kuvait termelése a korábbi napi félmillió hordós kieséssel szemben immár közel 1,3 millió hordóval esett vissza. Minderről az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források számoltak be a Bloombergnek.

A kitermelés visszaesése az egész Öböl térségében érezteti a hatását. Szaúd-Arábia és az Emírségek eközben nagy erőkkel dolgozik azon, hogy exportját alternatív útvonalakon juttassa el a világpiacra, megkerülve a Hormuzi-szorost. Szaúd-Arábia termelése egy héttel ezelőtt napi 2-2,5 millió hordóval, Iraké pedig mintegy 2,9 millió hordóval esett vissza. Ennek oka, hogy a szoros lezárása miatt a tárolókapacitások lassan teljesen megtelnek.

Rijád ezért az exportot a Vörös-tenger partján fekvő kikötői felé tereli át.

Az Emírségek szintén egy saját elkerülő vezetékén keresztül irányítja át a kiszállításokat. Az Ománi-öbölben található, kulcsfontosságú Fudzsajra kikötőjét azonban egyre gyakrabban érik dróntámadások, amelyek időszakos rakodási leállásokat okoznak.

Egyes termelők megelőző jelleggel is visszafogják a kitermelést, hogy késleltessék a teljes leállás kényszerét. A szakértők azonban figyelmeztetnek: minél tovább húzódik a konfliktus, annál hosszabb időbe telik majd a termelés normál szintre történő visszaállítása.

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál.

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosogépet sem tud beprogramozni!

