Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Energiaügynökség a világ stratégiai olajtartalékának a felszabadításáról

Az ügynökség vasárnapi közleménye szerint
- az ázsiai és óceániai tagországok készletei azonnal elérhetők,
- az európai és amerikai tartalékok március végétől kerülnek a piacra.
A 400 millió hordóból
- a tagállamok összesen 271,7 millió hordót biztosítanak kormányzati készletekből,
- további 116,6 millió hordó kötelező ipari tartalékokból,
- 23,6 millió pedig egyéb forrásokból származik.
A felajánlott mennyiség
- legnagyobb részét, 195,8 millió hordót az amerikai kontinens tagországai adják. Ebből 172,2 millió hordó származik közvetlenül a kormányzati készletekből,
- az ázsiai és óceániai térség 108,6 millió hordóval járul hozzá az akcióhoz, míg
- Európa 107,5 millió hordót ajánlott fel.
A felszabadított mennyiség 72 százaléka nyersolaj, 28 százaléka pedig finomított olajtermék formájában kerül a piacra.
A lépés a Hormuzi-szoros térségében kialakult ellátási zavarokra adott választ jelenti. A háború február 28-ai kezdete óta
a globális olaj- és gázellátás mintegy ötöde került veszélybe.
Irán szerdán közölte, hogy a világ készüljön fel a hordónkénti 200 dolláros olajárra. Mindeközben az iráni erők továbbra is kereskedelmi hajókat támadnak a szorosban.
Az ügynökség 1974-es alapítása óta
ez az IEA történetének hatodik összehangolt tartalékfelszabadítása.
A tagországok összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Ehhez jön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.
Meglépték Brüsszelben, amitől a tagállamok tartanak: sosem látott hatalomátvétel indult meg az uniós központban
Ursula von der Leyen kereszttűzbe került a képviselők és a tagállami kormányok között.
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Jöhet a csapadék: mutatjuk a jövő hét időjárását
Nő az eső, zápor esélye a hét elején.
Kijózanító bejelentést tett Izrael: még "ezernyi célpont" megtámadását tervezi Iránban
Felkészültek, hogy pészach után is folytatják.
Moszkvába repült a külügyminiszter, hogy leállítsa Putyint
Ágyútölteléknek használja az orosz diktátor a honfitársait.
Frontális baleset miatt teljes szélességében lezártak egy magyar főutat
Egy ember súlyosan, egy pedig könnyeben megsérült.
Létezik egy befektetés, alig hallunk róla, de valósággal felrobbant az iráni háború hatására
Zabálják a hedge fundok.
A pénzpiacok láthatatlan egyezségét boríthatja fel az iráni háború
Dőlhetnek a dominők.
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.