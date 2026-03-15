Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Energiaügynökség a világ stratégiai olajtartalékának a felszabadításáról
Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Energiaügynökség a világ stratégiai olajtartalékának a felszabadításáról

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) részletes tervet közölt a több mint 400 millió hordónyi kőolaj stratégiai tartalékokból történő, szerdán bejelentett felszabadításáról. Az intézkedéssel az iráni háború kitörése óta tartó olajár-emelkedést kívánják megfékezni - írja a Reuters. A 400 millió hordónyi felszabadítás jelentősen meghaladja azt a 182 millió hordót, amelyet az IEA tagállamai 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója idején két ütemben dobtak a piacra.
Az ügynökség vasárnapi közleménye szerint

  • az ázsiai és óceániai tagországok készletei azonnal elérhetők,
  • az európai és amerikai tartalékok március végétől kerülnek a piacra.
A 400 millió hordóból

  • a tagállamok összesen 271,7 millió hordót biztosítanak kormányzati készletekből,
  • további 116,6 millió hordó kötelező ipari tartalékokból,
  • 23,6 millió pedig egyéb forrásokból származik.

A felajánlott mennyiség

  • legnagyobb részét, 195,8 millió hordót az amerikai kontinens tagországai adják. Ebből 172,2 millió hordó származik közvetlenül a kormányzati készletekből,
  • az ázsiai és óceániai térség 108,6 millió hordóval járul hozzá az akcióhoz, míg
  • Európa 107,5 millió hordót ajánlott fel.

A felszabadított mennyiség 72 százaléka nyersolaj, 28 százaléka pedig finomított olajtermék formájában kerül a piacra.

A lépés a Hormuzi-szoros térségében kialakult ellátási zavarokra adott választ jelenti. A háború február 28-ai kezdete óta

a globális olaj- és gázellátás mintegy ötöde került veszélybe.

Irán szerdán közölte, hogy a világ készüljön fel a hordónkénti 200 dolláros olajárra. Mindeközben az iráni erők továbbra is kereskedelmi hajókat támadnak a szorosban.

Az ügynökség 1974-es alapítása óta

ez az IEA történetének hatodik összehangolt tartalékfelszabadítása.

A tagországok összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Ehhez jön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Parlamenti választás és piaci reakciók

