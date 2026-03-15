Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Energiaügynökség a világ stratégiai olajtartalékának a felszabadításáról

Az ügynökség vasárnapi közleménye szerint

az ázsiai és óceániai tagországok készletei azonnal elérhetők,

az európai és amerikai tartalékok március végétől kerülnek a piacra.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 15. Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom

A 400 millió hordóból

a tagállamok összesen 271,7 millió hordót biztosítanak kormányzati készletekből,

további 116,6 millió hordó kötelező ipari tartalékokból,

23,6 millió pedig egyéb forrásokból származik.

A felajánlott mennyiség

legnagyobb részét, 195,8 millió hordót az amerikai kontinens tagországai adják. Ebből 172,2 millió hordó származik közvetlenül a kormányzati készletekből,

az ázsiai és óceániai térség 108,6 millió hordóval járul hozzá az akcióhoz, míg

Európa 107,5 millió hordót ajánlott fel.

A felszabadított mennyiség 72 százaléka nyersolaj, 28 százaléka pedig finomított olajtermék formájában kerül a piacra.

A lépés a Hormuzi-szoros térségében kialakult ellátási zavarokra adott választ jelenti. A háború február 28-ai kezdete óta

a globális olaj- és gázellátás mintegy ötöde került veszélybe.

Irán szerdán közölte, hogy a világ készüljön fel a hordónkénti 200 dolláros olajárra. Mindeközben az iráni erők továbbra is kereskedelmi hajókat támadnak a szorosban.

Az ügynökség 1974-es alapítása óta

ez az IEA történetének hatodik összehangolt tartalékfelszabadítása.

A tagországok összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Ehhez jön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.

Címlapkép forrása: Shutterstock