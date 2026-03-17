Leleplezték a titkos hálózatot: így került Elon Musk csúcstechnológiája az orosz hadsereghez

A lett Állami Biztonsági Szolgálat nyomozása feltárta, hogy egy bűnszervezet mintegy 200 ezer euró értékben rendelt online különféle felszereléseket.

Ezeket az eszközöket illegálisan Oroszországba csempészték, majd az orosz fegyveres erőkhöz köthető személyeknek adták el.

A szállítmányokban tucatnyi SpaceX Starlink műholdas kommunikációs terminál, fegyveralkatrész, lőszer, valamint ballisztikai és meteorológiai szenzor is szerepelt.

A bíróság bűnösnek mondta ki a hálózat élén álló azerbajdzsáni állampolgárt, amiért támogatást nyújtott egy külföldi államnak egy másik demokratikus ország területi integritásának aláásásában. A kiszabott tizenegy év szabadságvesztés mellett az ítélet még három év próbaidőt is tartalmaz. A büntetés letöltése után a férfit kiutasítják Lettországból, és ötéves beutazási tilalommal sújtják.

A hálózat többi tagja – két lett állampolgár és egy nem állampolgári státuszú személy – külön eljárás keretében áll majd bíróság elé. Az ő ügyüket 2025 júniusában adták át az ügyészségnek.

A SpaceX Starlink rendszerét az ukrán haderő a háború eleje óta használja katonai célokra, de nemrég az orosz haderő is nagyobb mennyiségben elkezdte használni az eszközöket, melyekhez ukrán hadizsákmányként és csempészek segítségével jutottak hozzá. A SpaceX vezetője, Elon Musk, végül az év elején blokkolta az oroszok hozzáférését.

