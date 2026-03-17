Sorra vadásszák le Irán vezetőit – Megtörte a csendet Teherán: elmondták, most mi fog történni

Ma két fontos iráni vezetőt is megölt az izraeli haderő, az eseményre Abbász Aragcsi iráni külügyminiszer az Al-Dzsazírának reagált.

Az iráni csúcsdiplomata azt mondta: bármennyi vezetőt megölhet az ellenség,

Irán „intézményekre épül,” ezért egyik vagy másik vezető halála „nem fogja megrázni a rendszert.”

Aragcsi kifejtette: a legfontosabb ember, akit megölhetett az ellenség, Irán legfőbb vezére, Ali Hámenei már meghalt, ez pedig „nem igazán rázta meg a rendszert.”

Izrael ma reggel bejelentette: megölték Ali Laridzsánit, az iráni nemzetbiztonsági tanács elnökét és Golamreza Szulejmánit, a Baszidzs politikai rendőrség főparancsnokát. Irán eddig csak Szulejmáni halálát erősítette meg.

