Váratlan fordulat: Trump nyomására megindulhatnak egy ázsiai nagyhatalom hadihajói a háborús zóna felé

Takaicsi Szanae miniszterelnök még a március 19-re Washingtonba tervezett japán-amerikai csúcstalálkozó előtt szeretne dönteni Japán válaszlépéseiről a közel-keleti konfliktus kapcsán. Donald Trump amerikai elnök korábban több országot, köztük Japánt is arra szólította fel, hogy küldjenek hadihajókat a szoros hajóforgalmának biztosítására.
Az Önvédelmi Erők aktív harci övezetbe vezénylése azonban a japán jogrendszerben rendkívül nehezen megvalósítható.
A kormány óvatosan méri fel a csapatok kivezénylésének lehetőségeit. Ebbe beletartozik egy esetleges, a konfliktus lezárása utáni bevetés is. Eközben szoros egyeztetéseket folytatnak az Egyesült Államokkal és más érintett országokkal.
Takaicsi március 16-án a felsőházi költségvetési bizottság ülésén közölte, hogy vizsgálják a jogszabályi kereteken belüli, saját hatáskörben megtehető lépéseket. Szóba került az aknamentesítés, a hajók védelme és a más országok fegyveres erőivel való együttműködés. Emellett felmerült a már zajló hírszerzési tevékenységek hatókörének bővítése is. Az Önvédelmi Erők törvényen alapuló tengeri bevetését ugyanakkor "jogilag nehéznek" nevezte.
A japán kormányzaton belül tartja magát az a vélemény, hogy amíg a harcok tartanak, az Önvédelmi Erők bevetése kizárt.
A kabinet álláspontja szerint a jelenlegi iráni helyzet nem minősül "az állam létét fenyegető helyzetnek", amely a kollektív önvédelem jogának gyakorlását tenné lehetővé. Ugyanakkor "jelentős biztonsági hatású helyzetnek" sem tekinthető, amely alapján az amerikai erők háttértámogatása megengedett lenne.
A diplomáciai egyeztetések már megkezdődtek. Motegi Tosimicu külügyminiszter március 16-án telefonon tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélésen közölte, hogy a szoros hajózási biztonságának szavatolása Japán számára létfontosságú. Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter pedig március 15-én egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Pete Hegsethtel. Koizumi egyelőre csak általánosságban fogalmazott, mondván: "a Japánhoz kötődő hajók védelme lehetséges".
Váratlan fordulat a német gazdaságban - Ilyet Donald Trump bejelentése óta nem láttunk
Nagyot zuhant a hangulatindex.
Olaj után kutat a Mol Magyarországon, de van egy csavar a történetben
Repülőgépről kutatnak.
Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed
Ráadásul Jerome Powell Fed elnöke mandátuma mindjárt lejár.
MNB: Egyszerűen ki kell irtani a piacról a túl költséges megtakarításokat
Kemény szavak a felügyeleti vezetőtől.
Kőkemény büntetés az Egyesült Államokban: súlyos pénzeket bukhatnak a tehetős települések az új törvény miatt
Az új rendszer aszerint jutalmazná vagy büntetné az önkormányzatokat, hogy növelték-e a lakáskínálatot.
Radikális változásról beszél Trump tanácsadója: hamarosan minden megváltozik a világ legfontosabb útvonalán
Szűkül a rezsim mozgástere.
Jön az OTP közgyűlése, döntenek az osztalékról is
További részvényvásárlás is jöhet.
Barátság vezeték helyreállítása: új részletek derültek ki, milyen paktumot kötött Ursula von der Leyen és Zelenszkij a magyar olajellátás újraindításáért
Az Európai Bizottság vette kezébe az ügyet a magyar és ukrán kormányok közötti konfliktus deeszkalálására.
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.