Váratlan fordulat: Trump nyomására megindulhatnak egy ázsiai nagyhatalom hadihajói a háborús zóna felé
Váratlan fordulat: Trump nyomására megindulhatnak egy ázsiai nagyhatalom hadihajói a háborús zóna felé

Japán kormánya megkezdte annak vizsgálatát, miként lehetne az Önvédelmi Erőket a Hormuzi-szoroshoz vezényelni. Mindezt az ország pacifista alkotmánya és a hatályos jogszabályi keretek figyelembevételével kell megoldaniuk egy olyan területen, amelyet Irán ténylegesen blokád alatt tart - tudósított az Asahi.

Takaicsi Szanae miniszterelnök még a március 19-re Washingtonba tervezett japán-amerikai csúcstalálkozó előtt szeretne dönteni Japán válaszlépéseiről a közel-keleti konfliktus kapcsán. Donald Trump amerikai elnök korábban több országot, köztük Japánt is arra szólította fel, hogy küldjenek hadihajókat a szoros hajóforgalmának biztosítására.

Az Önvédelmi Erők aktív harci övezetbe vezénylése azonban a japán jogrendszerben rendkívül nehezen megvalósítható.

A kormány óvatosan méri fel a csapatok kivezénylésének lehetőségeit. Ebbe beletartozik egy esetleges, a konfliktus lezárása utáni bevetés is. Eközben szoros egyeztetéseket folytatnak az Egyesült Államokkal és más érintett országokkal.

Takaicsi március 16-án a felsőházi költségvetési bizottság ülésén közölte, hogy vizsgálják a jogszabályi kereteken belüli, saját hatáskörben megtehető lépéseket. Szóba került az aknamentesítés, a hajók védelme és a más országok fegyveres erőivel való együttműködés. Emellett felmerült a már zajló hírszerzési tevékenységek hatókörének bővítése is. Az Önvédelmi Erők törvényen alapuló tengeri bevetését ugyanakkor "jogilag nehéznek" nevezte.

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Légitámadás ért egy 5 milliós várost - Több mint 100 ember meghalt

Váratlan húzás Trumptól: amerikai katonák szállhatnak partra ezen az apró szigeten, óriási a tét

A japán kormányzaton belül tartja magát az a vélemény, hogy amíg a harcok tartanak, az Önvédelmi Erők bevetése kizárt.

A kabinet álláspontja szerint a jelenlegi iráni helyzet nem minősül "az állam létét fenyegető helyzetnek", amely a kollektív önvédelem jogának gyakorlását tenné lehetővé. Ugyanakkor "jelentős biztonsági hatású helyzetnek" sem tekinthető, amely alapján az amerikai erők háttértámogatása megengedett lenne.

A diplomáciai egyeztetések már megkezdődtek. Motegi Tosimicu külügyminiszter március 16-án telefonon tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélésen közölte, hogy a szoros hajózási biztonságának szavatolása Japán számára létfontosságú. Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter pedig március 15-én egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Pete Hegsethtel. Koizumi egyelőre csak általánosságban fogalmazott, mondván: "a Japánhoz kötődő hajók védelme lehetséges".

Kapcsolódó cikkünk

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az iráni háború elveri a port a világgazdaságon, de nem mindenkit egyformán rogyaszt meg

Címlapkép forrása: Koichi Kamoshida/Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Megindult az európai atomhatalom hatalmas hadiflottája, bármikor megkezdődhet a százezres tömeg evakuálása
