Váratlan fordulat: Trump nyomására megindulhatnak egy ázsiai nagyhatalom hadihajói a háborús zóna felé

Takaicsi Szanae miniszterelnök még a március 19-re Washingtonba tervezett japán-amerikai csúcstalálkozó előtt szeretne dönteni Japán válaszlépéseiről a közel-keleti konfliktus kapcsán. Donald Trump amerikai elnök korábban több országot, köztük Japánt is arra szólította fel, hogy küldjenek hadihajókat a szoros hajóforgalmának biztosítására.

Az Önvédelmi Erők aktív harci övezetbe vezénylése azonban a japán jogrendszerben rendkívül nehezen megvalósítható.

A kormány óvatosan méri fel a csapatok kivezénylésének lehetőségeit. Ebbe beletartozik egy esetleges, a konfliktus lezárása utáni bevetés is. Eközben szoros egyeztetéseket folytatnak az Egyesült Államokkal és más érintett országokkal.

Takaicsi március 16-án a felsőházi költségvetési bizottság ülésén közölte, hogy vizsgálják a jogszabályi kereteken belüli, saját hatáskörben megtehető lépéseket. Szóba került az aknamentesítés, a hajók védelme és a más országok fegyveres erőivel való együttműködés. Emellett felmerült a már zajló hírszerzési tevékenységek hatókörének bővítése is. Az Önvédelmi Erők törvényen alapuló tengeri bevetését ugyanakkor "jogilag nehéznek" nevezte.

A japán kormányzaton belül tartja magát az a vélemény, hogy amíg a harcok tartanak, az Önvédelmi Erők bevetése kizárt.

A kabinet álláspontja szerint a jelenlegi iráni helyzet nem minősül "az állam létét fenyegető helyzetnek", amely a kollektív önvédelem jogának gyakorlását tenné lehetővé. Ugyanakkor "jelentős biztonsági hatású helyzetnek" sem tekinthető, amely alapján az amerikai erők háttértámogatása megengedett lenne.

A diplomáciai egyeztetések már megkezdődtek. Motegi Tosimicu külügyminiszter március 16-án telefonon tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A megbeszélésen közölte, hogy a szoros hajózási biztonságának szavatolása Japán számára létfontosságú. Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter pedig március 15-én egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Pete Hegsethtel. Koizumi egyelőre csak általánosságban fogalmazott, mondván: "a Japánhoz kötődő hajók védelme lehetséges".

Címlapkép forrása: Koichi Kamoshida/Getty Images