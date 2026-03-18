Újabb drogbárót tartóztattak le a Mexikóban

Az ecuadori Los Lobos bűnszervezet egyik vezetőjét tartóztatták le a mexikóvárosi nemzetközi repülőtéren – közölték a mexikói és az ecuadori hatóságok szerdán.

A "Lobo Menor" álnéven ismert férfi ellen az Interpol vörös jelzésű körözést adott ki. A hatóságok kábítószer-kereskedelem, zsarolás és emberölés miatt keresték. Az elfogás tényét Omar García Harfuch mexikói biztonsági miniszter is megerősítette egy X-en közzétett bejegyzésben.

John Reimberg ecuadori belügyminiszter azonosította a letartóztatott személyt.

A gyanúsított Angel Esteban Aguilar, akit Fernando Villavicencio ecuadori elnökjelölt 2023-as meggyilkolásával is összefüggésbe hoznak.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a férfi hamis kolumbiai okmányokkal próbált meg Mexikóba szökni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images