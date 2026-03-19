Terjed a halálos vírus Angliában, nem sikerült megfékezni

Huszonhétre nőtt az agyhártyagyulladásos megbetegedések száma Délkelet-Angliában. A hatóságok szerint még korai lenne kijelenteni, hogy a járványt sikerült megfékezni, írja a Reuters.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy egyelőre korai lenne azt állítani, sikerült úrrá lenni a járványon.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) csütörtökön hét új esetet jelentett a Kent megyében kialakult járványgócból.

A betegség eddig két halálos áldozatot követelt.

A fertőzés négy kenti iskola diákjait érinti, de egy esetet Londonban is regisztráltak. Az áldozatok között van a Kenti Egyetem egy 21 éves hallgatója, valamint egy tinédzser diák egy favershami iskolából.

Anjan Ghosh, Kent megye közegészségügyi igazgatója a BBC Rádiónak elmondta, hogy egyelőre nem zárhatják ki a másodlagos fertőzések lehetőségét. Emiatt a járvány megfékezését még nem lehet biztosra venni. Nagy-Britanniában egy átlagos évben mintegy 350 agyhártyagyulladásos esetet regisztrálnak.

A meningococcus okozta agyhártyagyulladás és a szepszis (vérmérgezés) tünetei közé tartozik a

láz, a fejfájás, a felgyorsult légzés, az aluszékonyság, a hidegrázás, a hányás, valamint a végtagok kihűlése.

A szepszis jellegzetes tünete az a pontszerű bőrkiütés, amely az úgynevezett üvegpohárpróba során (amikor egy átlátszó poharat nyomnak a bőrhöz) sem halványodik el.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók különösen veszélyeztetettek, mivel szoros közösségben élnek. Az ország legnagyobb patikahálózata, a Boots gyógyszertárlánc közölte, hogy a B típusú meningococcus elleni vakcinára "példátlan kereslet" mutatkozik. Ez a megnövekedett igény az egész országban készlethiányhoz vezetett.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az invazív meningococcus-fertőzés kockázata az európai lakosság számára továbbra is nagyon alacsony.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images