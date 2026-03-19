Terjed a halálos vírus Angliában, nem sikerült megfékezni
Huszonhétre nőtt az agyhártyagyulladásos megbetegedések száma Délkelet-Angliában. A hatóságok szerint még korai lenne kijelenteni, hogy a járványt sikerült megfékezni, írja a Reuters.

Délkelet-Angliában huszonhétre emelkedett az agyhártyagyulladásos esetek száma.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy egyelőre korai lenne azt állítani, sikerült úrrá lenni a járványon.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) csütörtökön hét új esetet jelentett a Kent megyében kialakult járványgócból.

A betegség eddig két halálos áldozatot követelt.

Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Keményen fellép Kína a fentanil-bűnözés ellen

Kiderült, melyik EU-s országot sújtja a legjobban a Hormuzi-szoros lezárása

A fertőzés négy kenti iskola diákjait érinti, de egy esetet Londonban is regisztráltak. Az áldozatok között van a Kenti Egyetem egy 21 éves hallgatója, valamint egy tinédzser diák egy favershami iskolából.

Anjan Ghosh, Kent megye közegészségügyi igazgatója a BBC Rádiónak elmondta, hogy egyelőre nem zárhatják ki a másodlagos fertőzések lehetőségét. Emiatt a járvány megfékezését még nem lehet biztosra venni. Nagy-Britanniában egy átlagos évben mintegy 350 agyhártyagyulladásos esetet regisztrálnak.

A meningococcus okozta agyhártyagyulladás és a szepszis (vérmérgezés) tünetei közé tartozik a

láz, a fejfájás, a felgyorsult légzés, az aluszékonyság, a hidegrázás, a hányás, valamint a végtagok kihűlése.

A szepszis jellegzetes tünete az a pontszerű bőrkiütés, amely az úgynevezett üvegpohárpróba során (amikor egy átlátszó poharat nyomnak a bőrhöz) sem halványodik el.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók különösen veszélyeztetettek, mivel szoros közösségben élnek. Az ország legnagyobb patikahálózata, a Boots gyógyszertárlánc közölte, hogy a B típusú meningococcus elleni vakcinára "példátlan kereslet" mutatkozik. Ez a megnövekedett igény az egész országban készlethiányhoz vezetett.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az invazív meningococcus-fertőzés kockázata az európai lakosság számára továbbra is nagyon alacsony.

Kapcsolódó cikkünk

Szép csendben négy súlyos betegség elleni oltás került le az ajánlott listáról

Már megint halat hívtak vissza az üzletekből, aki ilyet vett, ne fogyassza el!

Egyre több a halálos szuperbaktérium, fogynak a hatékony antibiotikumok

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

