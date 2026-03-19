Terjed a halálos vírus Angliában, nem sikerült megfékezni

Délkelet-Angliában huszonhétre emelkedett az agyhártyagyulladásos esetek száma.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy egyelőre korai lenne azt állítani, sikerült úrrá lenni a járványon.
Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) csütörtökön hét új esetet jelentett a Kent megyében kialakult járványgócból.
A betegség eddig két halálos áldozatot követelt.
A fertőzés négy kenti iskola diákjait érinti, de egy esetet Londonban is regisztráltak. Az áldozatok között van a Kenti Egyetem egy 21 éves hallgatója, valamint egy tinédzser diák egy favershami iskolából.
Anjan Ghosh, Kent megye közegészségügyi igazgatója a BBC Rádiónak elmondta, hogy egyelőre nem zárhatják ki a másodlagos fertőzések lehetőségét. Emiatt a járvány megfékezését még nem lehet biztosra venni. Nagy-Britanniában egy átlagos évben mintegy 350 agyhártyagyulladásos esetet regisztrálnak.
A meningococcus okozta agyhártyagyulladás és a szepszis (vérmérgezés) tünetei közé tartozik a
láz, a fejfájás, a felgyorsult légzés, az aluszékonyság, a hidegrázás, a hányás, valamint a végtagok kihűlése.
A szepszis jellegzetes tünete az a pontszerű bőrkiütés, amely az úgynevezett üvegpohárpróba során (amikor egy átlátszó poharat nyomnak a bőrhöz) sem halványodik el.
Az egyetemi és főiskolai hallgatók különösen veszélyeztetettek, mivel szoros közösségben élnek. Az ország legnagyobb patikahálózata, a Boots gyógyszertárlánc közölte, hogy a B típusú meningococcus elleni vakcinára "példátlan kereslet" mutatkozik. Ez a megnövekedett igény az egész országban készlethiányhoz vezetett.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az invazív meningococcus-fertőzés kockázata az európai lakosság számára továbbra is nagyon alacsony.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
Szintet lépett a háború: rendesen szétverik a légitársaságokat
Nagyon komplex problémákat teremt a háborús helyzet.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását
Teljes megsemmisülés következik.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Sorra kérték számon Orbán Viktort a sorsdöntő EU-csúcsra érkező államfők
Látszólag minden kérdést háttérbe szorít a Barátság-kőolajvezeték miatt fenntartott magyar vétó.
Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg
Szívélyes hangnemben telt a találkozó.
Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak
A két rövidebb futamidő mellett alacsony volt a kereslet.
Most jön a nagy összeomlás a tőzsdéken?
Mutatjuk a kapaszkodókat.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.