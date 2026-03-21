Ukrajna sikeres receptjével bénítaná meg a világot Irán? - Íme az igazság Teherán rettegett fegyveréről

Az iráni háború egyik sokak számára váratlan következménye az volt, hogy Teherán nem csupán Izraelre, esetleg a Közel-Kelet amerikai támaszpontjaira kezdett el nagy hatótávolságú fegyverekkel tüzelni, de drónokkal és rakétákkal kezdték el támadni a szomszédos olajmonarchiák energiaipari létesítményeit, illetve a Perzsa-öbölben dolgozó tankerhajókat,
effektíve blokádolva ezzel a globális olajkereskedelem mintegy 20%-át.
The Strait of Hormuz is basically dead right nowOnly 4 ships squeezed through in the last two days: 3 empty crude tankers + 1 LPG carrier, all sanctioned, all one-way east-to-west.Normal traffic? Dozens every single day. Now it’s a ghost lane.pic.twitter.com/3bRP20fwQ3 https://t.co/oKN2R6Ht9y https://t.co/3bRP20fwQ3— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 19, 2026
Ahogy Chris Bryant brit kereskedelmi miniszter rávilágított a napokban: nagyon úgy fest, hogy ezzel az eshetőséggel Amerika és Izrael nem tervezett megfelelően, most pedig mindenki azt próbálja kitalálni, meddig tarthat az iráni energiablokád.
Vannak olyan elemzések, melyek arra a következtetésre jutnak: amíg nem lesz tűzszünet, a Hormuzi-szoros forgalma lényegében megbénulva marad, mivel Irán gyakorlatilag a végtelenségig képes sakkban tartani a térséget egyszerűen előállítható és olcsó drónokkal.
Többen is Ukrajnát hozzák fel párhuzamnak: a 2022 óta háborúban álló ország ma már milliós tételben állít elő egyszerű katonai drónokat, Irán pedig évtizedekkel előzi drónipari képességeiben a világ legtöbb országát.
Vannak, akik attól tartanak: Ukrajnához hasonlóan Irán dróngyártó képessége nemhogy nem fog csökkenni, de még fejlődhet is a háborús tapasztalatok alapján.
A párhuzam azonban több szempontból is téves, az összehasonlítás nem állja meg a helyét - Irán teljesen más adottságokkal rendelkezik és más helyzetben van:
- Ukrajna folyamatos nemzetközi segítséget kap dróniparának fejlesztéséhez, a pénz, szakértelem és technológia megállás nélkül áramlik az országba Nyugatról. Irán masszív nemzetközi szankciók alatt áll – bár Oroszország és Kína segítheti őket akár szofisztikáltabb technológiai eszközökkel, ezt nem tudják olyan volumenben és színvonalon biztosítani, mint amilyen segítséget Ukrajna kap szövetségeseitől.
- Az Egyesült Államok és Izrael egyértelmű légi fölényben van, lényegesen könnyebben tudják támadni az ország hadiipari létesítményeit és az ezt támogató logisztikai infrastruktúrát, mint ahogy Oroszország korlátozni tudja az ukrán hadiipart. Ukrajna folyamatosan kap újabb és újabb légvédelmi eszközöket Nyugatról, Irán nem kap ilyen segítséget saját hadiiparának védelméhez.
- Az ukrán hadiipar egy decentralizált, több száz startupból összeálló, nagyrészt mindenféle pincékben és garázsokban működő ökoszisztéma, az iráni drónipart 1-2 nagyobb vállalat (pl. HESA) tartja kézben, melynek erőközpontjai könnyebben támadhatók. A háború tanulságai alapján persze az iráni gyártókapacitást is lehet decentralizálni, de ennek kivitelezése az amerikai-izraeli légifölény miatt sokkal nehezebb, hiszen Irán például nem tudja olyan rugalmasan mozgatni a gyártókapacitásait, mint ahogy Ukrajna teszi ezt.
- Az iráni drónipar nagyrészt nagy hatótávolságú kamikaze-drónokra és felderítő / csapásmérő drónokra támaszkodik – tény és való, hogy ezek a gépek sokkal egyszerűbben előállíthatók, mint egy ballisztikus rakéta vagy egy vadászgép, de lényegesen komplexebb rendszerek, mint az ukrán hadiipar nagyrésze által előállított rövid hatótávolságú FPV kamikaze drónok. Persze, elképzelhető lenne elvi síkon, hogy Irán a háború során újratervezi dróniparát, de a Közel-Kelet olajblokádjának fenntartásához mindenképpen a Sahed-családhoz hasonló nagy hatótávolságú kamikaze-drónok tömeggyártása szükséges.
Ezek alapján tehát nagyon valószínűtlen, hogy Irán fel tudja pörgetni a dróniparát olyan szintre, mint amit Ukrajnában látunk, reális célkitűzés az Egyesült Államok és Izrael részéről az ország katonai képességeinek degradálása.
Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy ha nem is fogy el teljesen, előbb-utóbb jelentősen csökken az iráni drónerők támadóképessége.
Két probléma van azonban:
- Nem tudjuk, Iránnak pontosan mennyi drónja, rakétája van még.
- Nem tudjuk, meddig tarthat még az eddig felhalmozott készlet, illetve a hadiipari képességek megsemmisítése.
Az Egyesült Államok vezetői majdhogynem napi szinten jelentik be, hogy sikerült totálisan lerombolni az iráni hadiipart, megsemmisíteni az iráni légierőt, haditengerészetet. Ettől függetlenül láthatjuk, hogy még mindig ballisztikus rakéták és drónok tucatjai indulnak minden nap Iránból a szomszédos országok ellen –
a perzsa állam földalatti bunkereiben és bázisain pedig biztosan van még bőven készlet.
Irán célja most nyilvánvalóan az, hogy minél tovább tartsák fenn a Perzsa-öböl blokádját, minél nagyobb gazdasági sokkot okozzák a világnak. Ehhez nem feltétlen szükséges minden nap felrobbantaniuk egy olajfinomítót –
elég lehet akár napi 1-2 dróncsapás is ahhoz, hogy fenntartsák a térségben a támadás veszélye által jelentett bizonytalanságot.
Addig pedig, amíg ez a helyzet, maradnak a magas olajárak, az extrém biztosítási költségek, az állandó életveszély és azok a tankerhajó-kapitányok, akik úgy döntenek, hogy ilyen kockázatok mellett inkább nem indulnak útnak.
Az pedig, mire az Egyesült Államok és Izrael eléri, hogy akár napi 1-2 drón se induljon útnak Iránból, amely fenyegetheti a térség olajszállítmányait, még tényleg rengeteg idő lehet.
Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek
Hatalmas a hallgatás Washingtonban.
Megjött a vészjelzés Brüsszelből: az iráni háború miatt drasztikus lépésre kérik a tagállamokat a tél előtt
Átírják a gáztárolási szabályokat.
Átléphető vörösvonalat húztak Brüsszelben – engednek a Trump-alkunak, de közel sem ingyen
Jóvá is hagyták az elodázódó paktumot, meg nem is.
Fájdalmas bejelentést tett az amerikai légitársaság: sorra ritkítják a járatokat a megugró olajár miatt
Visszavágják a veszteséges járatokat.
Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson
Japánnak is kulcsfontosságú az útvonal.
Elszakadás a valóságtól: meddig lehet bírni, ami a benzinkutakon történik?
Durván kinyílt az olló.
Donald Trump a háború végéről beszélt
Szerinte az USA közel áll a célok eléréséhez.
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.