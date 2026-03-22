  • Megjelenítés
Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!
Globál

Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!

Portfolio
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" köthető hajókat. Ezt az ország ENSZ-képviseletének tengerészeti illetékese közölte, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni erőművek elleni csapásokkal fenyegetőzött, amennyiben a vízi út nem nyílik meg teljesen 48 órán belül.

Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus közepette egyre nagyobb az iráni támadások veszélye, ezért a legtöbb hajó nem tud áthaladni a szűk szoroson. Ez komoly problémát jelent, hiszen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának (LNG) mintegy ötöde ezen az útvonalon halad át.

Ali Muszavi, Irán képviselője az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezeténél (IMO) elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a testülettel. Céljuk a tengeri biztonság javítása és a tengerészek védelme a Perzsa-öböl térségében. Hozzátette:

azok a hajók, amelyek nem köthetők "Irán ellenségeihez", áthaladhatnak a szoroson, amennyiben előzetes biztonsági egyeztetést folytatnak Teheránnal.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a diplomácia továbbra is Irán elsődleges eszköze. Ugyanakkor kiemelte, hogy az agresszió teljes megszüntetése és a kölcsönös bizalom megteremtése mindennél fontosabb. Muszavi szerint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai okozták a Hormuzi-szorosban kialakult válságos helyzetet.

Még több Globál

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility