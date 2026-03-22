Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" köthető hajókat. Ezt az ország ENSZ-képviseletének tengerészeti illetékese közölte, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni erőművek elleni csapásokkal fenyegetőzött, amennyiben a vízi út nem nyílik meg teljesen 48 órán belül.

Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus közepette egyre nagyobb az iráni támadások veszélye, ezért a legtöbb hajó nem tud áthaladni a szűk szoroson. Ez komoly problémát jelent, hiszen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának (LNG) mintegy ötöde ezen az útvonalon halad át.

Ali Muszavi, Irán képviselője az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezeténél (IMO) elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a testülettel. Céljuk a tengeri biztonság javítása és a tengerészek védelme a Perzsa-öböl térségében. Hozzátette:

azok a hajók, amelyek nem köthetők "Irán ellenségeihez", áthaladhatnak a szoroson, amennyiben előzetes biztonsági egyeztetést folytatnak Teheránnal.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a diplomácia továbbra is Irán elsődleges eszköze. Ugyanakkor kiemelte, hogy az agresszió teljes megszüntetése és a kölcsönös bizalom megteremtése mindennél fontosabb. Muszavi szerint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai okozták a Hormuzi-szorosban kialakult válságos helyzetet.

Forrás: Reuters

