Megszületett a tervezet: zöld utat kaphat a katonai beavatkozás a Hormuzi-szorosnál

Bahrein határozattervezetet terjesztett az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé, amely
feljogosítaná a tagállamokat katonai erő bevetésére a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelmében.
A Reuters által megismert szövegtervezet felszólítja az országokat, hogy egyedül vagy önkéntes, többnemzeti haditengerészeti koalíciók keretében vessenek be "minden szükséges eszközt" a Hormuzi-szorosban és annak környékén. Ez a felhatalmazás a parti államok felségvizeire is kiterjedne a biztonságos hajózás garantálása érdekében. A diplomáciai nyelvben a "minden szükséges eszköz" kifejezés a katonai erő alkalmazását jelenti.
A tervezet Irán cselekményeit a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetésként azonosítja. A dokumentum követeli, hogy Teherán azonnal hagyjon fel a kereskedelmi hajók elleni támadásokkal, valamint a szabad hajózás akadályozásával. A szöveg emellett célzott szankciók bevezetésének lehetőségét is kilátásba helyezi.
A Hormuzi-szoros a világ olajellátásának mintegy ötödét biztosító stratégiai vízi út, amelynek lezárása régóta Irán egyik fő célkitűzése volt. Az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott konfliktusa során Irán több hajót is megtámadott, aminek következtében a szoros hajóforgalma szinte teljesen leállt.
A határozat elfogadásához a tizenöt tagú testületben legalább kilenc igen szavazatra van szükség, feltéve, hogy az öt állandó tag – Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország – egyike sem él vétójogával. Európai diplomaták szerint
Oroszország és Kína szükség esetén minden bizonnyal megvétózná a tervezetet.
Ezzel párhuzamosan Franciaország egy alternatív határozattervezeten dolgozik, amely csak a helyzet nyugvópontra jutása után adna ENSZ-felhatalmazást.
A diplomáciai erőfeszítésekkel egyidejűleg három amerikai tisztviselő közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy 2500 tengerészgyalogost, a USS Boxer kétéltű partraszállító hajót és több kísérő hadihajót vezényelnek a térségbe. Azt egyelőre nem részletezték, hogy pontosan mi lesz a feladatuk. Két tisztviselő hozzátette, hogy egy Irán elleni szárazföldi hadműveletről még nem született döntés. Korábban ugyanakkor kiszivárgott, hogy a lehetséges katonai célpontok között szerepelhet az iráni partvidék és a Harg-szigeti olajexport-terminál is.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
