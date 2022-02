Lakásárak: letaszították Budapestet a trónról, ezek ma az ország legdrágább települései

Több cikkben is foglalkoztunk mostanában a vidéki lakáspiaccal, elsősorban annak okán, hogy a tavalyi évben a lakásárak változásában az olcsóbb kistelepüléseken indult el igazán az áremelkedés. Ennek köszönhetően mostanra több olyan településünk is van, ahol a lakásárak szintje a budapesti árakkal vetekszik. Éppen ezért az OTP Jelzálogbank adatai alapján összegyűjtöttük az ország legdrágább és legolcsóbb kisvárosait.

Az elemzések többsége főként Budapest és a megyeszékhelyek kapcsán foglalkozik a lakásárak alakulásával, azonban az utóbbi másfél év trendjei alapján kíváncsiak voltunk arra, hogy hol tartunk most négyzetméterárakban az ország kisebb településein. Ennek megválaszolásához az OTP Jelzálogbankot hívtuk segítségül, akik a NAV 2021 Q1-Q3-as adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérkép alapján osztották meg velünk azon települések átlagárát, ahol az említett időszakban legalább 50 tranzakció történt. Végül a listát kiegészítettük még néhány Balaton-parti településsel, ahol bár nem volt meg az 50 tranzakció, az átlagáraik miatt muszáj beszélni róluk.

Hosszú éveken át a budapesti kerületek kimagaslóan vezették az országos árrangsort, ami azt jelentette, hogy a legolcsóbb kerületek is drágábbak voltak a legdrágább megyeszékhelyeknél és a legdrágább kisvárosoknál is. Mára viszont ez változóban van, miután az élénk keresletnek köszönhetően egyre több település kezdi utolérni árakban is a fővárost.

A négy legdrágább megyeszékhelyen - Debrecen, Székesfehérvár, Győr és Veszprém - például már magasabbak a lakásárak, mint a három legolcsóbb budapesti kerületben: XX., XXI. XXIII. Emellett pedig több kistelepülésünk is van, ahol már a budapesti átlagot is meghaladják a számok. Nem meglepő, hogy ezek mindegyike Balaton-parti település.