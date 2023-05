Kiderült: nem mostanában fognak lakást felújítani vagy építkezni a magyarok

Felújítások és építkezések indítására nem alkalmas a következő időszak a magyarok többsége szerint. Aki belevág, leginkább kisebb felújításokat tervez - derült ki az Impetus Research kutatásából. Ugyan minden negyedik magyar tervez valamilyen felújítást vagy bővítést otthonában, de többségük 500 ezer Ft alatti értékben, míg az új építkezésben gondolkodók aránya mindössze 4 százalék.

A magyar ingatlanok jelentős része szorulna komoly felújításra és többségük energetikai szempontból is elavult. Azonban a jelen gazdasági helyzetben csupán a lakosság 8 százaléka gondolja azt, hogy kifejezetten ideális időszak következik ahhoz, hogy otthonának felújításába, bővítésébe vagy éppen új építkezésbe kezdjen – derült ki az Impetus Research 2023 áprilisában, a hazai 19-69 éves lakosság körében készített online reprezentatív felméréséből. A 2022 nyarán mért eredményekhez képest nem látszik jelentős javulás a felújítással, építkezéssel kapcsolatos várakozásokban. A nagy többség, azaz tízből hat személy szerint továbbra sem kedvezőek a gazdasági kilátások 2023-ra vonatkozóan ilyen fejlesztések elindításához. Egy másik nagy csoport, a megkérdezettek 29 százaléka inkább bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy idén felújításba vagy építkezésbe kezdhet-e.

A budapestiek körében a pesszimista hangulat erősebb, hisz csupán 4 százalékuk gondolja kedvezőnek a közeljövőt ahhoz, hogy belevágjon egy építési vagy felújítási munkába.

Az áprilisi megkérdezés szerint idén a lakosság 26 százaléka tervez otthonában valamilyen felújítást vagy bővítést, 4 százaléka pedig új ház vagy lakás építésébe akar belekezdeni. Nagyobb arányban gondolkodnak otthonuk megújításán, bővítésén vagy éppen új építkezésen a 45 év alattiak, valamint a fővároson kívül élő személyek. Körükben ez részben annak is köszönhető, hogy közülük többen halasztottak el felújítási vagy építési munkákat az elmúlt 12 hónapban a megugró építőanyag költségek miatt.

Ha felújításról van szó, akkor leginkább kisebb, 500 ezer Ft alatti munkákat terveznek a magyarok 2023-ban. A lakosság 22 százaléka tervez részleges felújítást, például lakásfestést, padlócserét vagy mázolást. Nagyobb horderejű, 500 ezer Ft feletti munkálatokat már csupán a lakosság 9 százaléka akar idén elvégezni, míg lakás- vagy házbővítésben mindössze 6 százalékuk gondolkodik.

Azt persze nem lehet megjósolni, hogy a magas építőanyag árak milyen hatással lesznek idén a felújítások és építkezések tényleges megvalósítására. Az azonban jól látható a felmérés adataiban, hogy az áremelkedések következtében a magyarok 28 százaléka elhalasztott valamilyen felújítási vagy építési munkát otthonában az elmúlt 12 hónapban. Minden ötödik honfitársunk karbantartási munkát volt kénytelen elnapolni, amelynek akár már középtávon komoly kockázata lehet a használat során, minden hatodik személy pedig lakásfelújítást vagy építést tett át későbbi időpontra.

A magas építőanyag árak a vásárlási döntéseket is módosították. Minden hatodik magyar a tervezettől eltérő márkát vagy valamilyen helyettesítő terméket vásárolt az elmúlt 1 évben: a megkérdezettek tizede olcsóbb vagy alacsonyabb minőségű építőanyag beszerzésére kényszerült, 8 százalék pedig más, megfizethetőbb márkát választott, hogy beleférjen a tervezett költségvetésébe.

Honfitársaink 8 százaléka a „betárazás” mellett döntött és jóval előbb megvásárolta a később szükséges építőanyagot, míg 6 százalék korábban nem tervezett hitelfelvételre vagy baráti kölcsönre kényszerült az elmúlt évben, hogy lépést tudjon tartani az áremelkedéssel.

„A hazai lakóingatlanok jelentős részére már ráférne egy alapos felújítás és különösen fontos lenne sok otthonban az energetikai célú modernizáció is. A felmérés eredményei is azt tükrözik, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem kedvez a felújítások és építkezések megkezdésének, a lakosság többsége ezt gondolja. Sok honfitársunk jövedelme még az infláció mértékével sem emelkedett, miközben a munkadíjak és az építőanyag árak növekedése sokakat tántorított már el a felújítástól az elmúlt 12 hónapban is. Talán a lakossági várakozások némi javulására utal, hogy ha enyhén is, de növekedésnek indult azok aránya, akik nem zárják ki, hogy felújítási munkálatokba kezdjenek idén. Sokan a tavaly elhalasztott munkák egy részét idén tervezik megvalósítani – a 45 évnél fiatalabbak és a fővároson kívül élők gondolják ezt nagyobb arányban. Ezek mellett sem számítunk a piac drasztikus megugrására az idei évben. Önmagában az is kérdés még, hogy a gazdasági bizonytalanságok fennállása miatt ténylegesen milyen arányban végzik el a tervezett felújításokat, építéseket vagy bővítéseket az idei évben. Mindez az építőanyag árak további pályájának függvénye is.” – kommentálta az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

Címlapkép: Getty Images