Újabb bérlők döntöttek Bel-Buda legújabb irodaháza mellett: mutatjuk a neveket

Portfolio 2024. június 27. 11:00

Az elmúlt években a járványnak és a home office térnyerésének köszönhetően alaposan megváltoztak az irodahasználati szokások, a bérlők a hazai piacon is egyre inkább a tudatos ESG-stratégiával épült vagy felújított, alacsony üzemeltetési költségű irodákat, üzleteket keresik. Az előnyös lokáció és a könnyű megközelíthetőség továbbra is kiemelt szempontoknak számítanak, azonban önmagukban már nem elegendőek: az új ingatlanberuházásoknál, különösen az irodaházak esetében azokra fog felfigyelni a piac, amelyek a korszerűség mellett valamilyen speciális fejlesztést is megvalósítanak. A Bel-Buda szívében elhelyezkedő egykori Radetzky-laktanya újjáépítésével 17 850 m2 irodaterülettel és 3050 m2 kiskereskedelmi területtel bővült a fővárosi irodapiac, a nemrég átadott BEM Center irodaház üzlethelyiségeinek kialakítása pedig most újabb fokozatba kapcsolt.