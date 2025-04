3-5 év: belátható időre terveznek a magyarok a megtakarításaikban

A pénzügyi tervezés egyik kulcsa a kiszámíthatóság, és a hazai megtakarítók többsége ezt figyelembe véve 3-5 éves időszakban gondolkodik. Ez az az időtáv, amelyet még reálisan végig lehet gondolni és meg lehet tervezni, különösen, ha lakáscélú előtakarékosságról van szó. A rendszeres megtakarítások szerepe továbbra is kiemelkedő, és sokan már a szerződéskötéskor tudják, mire szeretnék fordítani a félretett összeget – legyen szó lakásvásárlásról, felújításról vagy korszerűsítésről. A Portfolio és az MBH Bank közös kutatása is megerősítette ezt a trendet, amelyről bővebben Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője osztotta meg tapasztalatait.

A Portfolio és az MBH Bank közös kutatásának célja az volt, hogy megértsük, mennyire fontosak az olvasóink számára a rendszeres megtakarítások, hogyan tervezik a jövőt, és mekkora összeget tudnak havi szinten félretenni. Az eredmények azt mutatták, hogy a válaszadók többsége számára kiemelten fontos a rendszeres takarékoskodás, mivel a nagyobb kiadások alapos tervezést igényelnek. Csupán

a megkérdezettek 15,2%-a mondhatja el, hogy komolyabb kiadásokat vállalhat anélkül, hogy előzetesen megtakarítana.

A válaszadók túlnyomó többsége 3-5 éves megtakarítási időszakra tervez, és havonta legfeljebb 45-50 ezer forintot tud félretenni. Ennek megfelelően a legfontosabb szempontok a megtakarítási termékek kiválasztásánál a kedvező kamatozás, a biztonság és a kiszámíthatóság. Mindeközben az online tér szerepe egyre fontosabbá válik, legyen szó információgyűjtésről vagy ügyintézésről, hiszen a digitális lehetőségek kényelmét is sokan használják. A lakás-előtakarékossági termékek ismertsége magas, a válaszadók céljai között kiemelkedően szerepelnek a lakásvásárlás mellett a felújítás és a korszerűsítés, ugyanakkor sokan a gyermekek jövőjére is gondolnak, amikor takarékoskodnak.

November 5-én életbe lépett a módosítás, amely lehetővé teszi, hogy lakás-takarékpénztári megtakarításokat már ne csak lakás-, hanem üdülő vásárlására, felújítására, energetikai korszerűsítésére és bővítésére is felhasználhassuk. Látható már, hogyan hatott a piacra az, hogy kibővítették a lakás-előtakarékossági szerződések felhasználási körét? Növekszik a kereslet a lakás-takarékpénztárak termékei iránt?

Számos olyan változás zajlik, amelyek jól mutatják, hogy a lakás-takarékpénztárnak továbbra is fontos szerepe van a hazai piacon. Az első negyedévben jelentős mennyiségű pénz áramlott vissza a lakossághoz, például a lejáró állampapírokból, miközben az ingatlanárak folyamatosan nőttek, és az árakban az idei évre még további emelkedést várnak. Ezek a trendek is alátámasztják, hogy az előtakarékosság, az öngondoskodás és a pénzügyi edukáció, amely értékek mellett elkötelezettek vagyunk, hosszú távon egyre fontosabbá válnak, működőképesek. A 30%-os állami támogatás hirtelen megszűnése 2018-ban teljesen felforgatta a piacot, viszont a lakás-takarékok relevanciája nem változott, sőt, azóta – a piaci tendenciákhoz is igazodva – sokkal nagyobb értékűek lettek az átlagos szerződések, mint korábban voltak.

Egyre többen ismerik fel, hogy fontos gondoskodniuk a jövőjükről, és egyre többen értik, miért van szükség erre. A jövőre nézve is pozitív jel, hogy a tudatosság és a lojalitás mértéke folyamatosan növekszik, amiben szintén fontos szerepet játszik az, hogy erre építettük fel a mindennapi működésünket. A Személyi Bankár hálózatunkat folyamatosan arra képezzük, hogy az ügyfeleket minél jobban támogatni tudjuk ebben a tudatosságban. Nem termékeket adunk el, hanem válaszokat szeretnénk adni az adott élethelyzetre. Egyébként minden olyan változásnak és bővítésnek örülünk, ami lehetővé teszi, hogy még több szolgáltatással állhassunk az ügyfeleink rendelkezésére.

Miután a kamatok visszatértek egy fenntarthatóbb szintre, a lakástakarék a pénzügyi szolgáltatók részéről is vonzó termékké vált, többen újra megjelentek a piacon. Mekkora a mozgástér a konstrukcióban?

Az állami támogatás megszüntetésekor nem véletlenül maradtunk a piacon és reagáltunk nagyon gyorsan egy olyan saját termékkel, amivel tulajdonképpen ugyanazt tudjuk biztosítani, mint korábban az állami támogatott termék. A lakás-előtakarékossági szerződés továbbra is egy komplex termék, tartalmazza a rendszeres megtakarítást és a hitelfelvételi lehetőséget is, miközben előre láthatóak, fixáltak a feltételek. Az ügyfelek számára ez egy nagy előnyt jelent, biztosítja számukra a jövőbeli hitelfelvétel tervezhetőségét, hiszen a lakástakarékok egyik legnagyobb vonzereje, hogy kiszámítható, fix kamatozású termékeket kínálnak. Bár a hitelezés továbbra is hitelbírálatot igényel, a lehetőség, hogy az ügyfél

előre tudja, milyen kamattal vehet fel hitelt a megtakarítási időszakot követően, komoly biztonságot ad, és segít a hosszú távú pénzügyi tervezésben.

Ami pedig igazán egyedivé teszi a Fundamentát a tényleges konkurensekkel szemben az a 360 fokos ügyfélkiszolgálásunk. Egyrészt minden kérdésre van speciális válaszunk, termékünk, szolgáltatásunk, másrészt pedig, ami az ügyfelek kényelmét és biztonságérzetét szolgája az az, hogy a Személyi Bankáraink segítségével végigkísérjük őket akár már a lakáskiválasztás folyamatától egészen az otthonteremtési céljaik eléréséig.

Ahogy egyre nagyobb összegeket tesznek félre az ügyfelek, tapasztalható az, hogy már a szerződéskötéskor konkrét elképzeléseik vannak arról, hogyan szeretnék felhasználni a megtakarított pénzt?

Körülbelül 75% tudja, mire szeretné felhasználni a megtakarítását, vagy legalábbis van valamilyen elképzelése a céljaival kapcsolatban. Azonban van egy 25%-os csoport, akik ugyan még nem döntöttek, mire szeretnék fordítani a megtakarított összeget, de biztosak abban, hogy ez a jó irány, és el szeretnék kezdeni az előtakarékoskodást. Ez egyértelműen pozitív üzenet, mert azt mutatja, hogy egyre többen értik a rendszer előnyeit. Felújítani biztos, hogy mindenkinek kell néhány évente abban az ingatlanban, ahol lakik, ami egyébként az egyik legjellemzőbb felhasználási cél is. Fontos kiemelni, hogy a lakás-takarékpénztári termékek nem hasonlíthatók össze más megtakarítási formákkal, mivel egy hitel lehetőséget is tartalmaznak. Az ügyfelek mintegy 60%-a már az induláskor úgy tervezi, hogy nemcsak a megtakarítási, hanem a hitel opcióval is élni fog.

Az egyik legnagyobb előnye a lakásszámlának az, hogy rendszerességre épülő konstrukció, amely minden életkorban és bárki számára hasznos lehet. A lakásszámla segít abban, hogy az emberek fokozatosan rászokjanak a szisztematikus, tudatos megtakarításra, ami hosszú távon anyagi biztonságot nyújt számukra. Ellentétben más megtakarítási formákkal, például az egyösszegű betétekkel, a lakás-takarékpénztári szerződés elindításához nem szükséges nagy összegű kezdőtőke. Bárki elkezdheti, akár fiatalabb korban is, hiszen egy kisebb összeggel is el lehet indítani a szerződést. Ráadásul, ha az anyagi helyzete változik, akkor könnyen módosítható a havi befizetés mértéke, ami óriási rugalmasságot biztosít.

A kutatásból az is kiderült, hogy a megtakarítók többsége jellemzően 3-5 éves időszakban gondolkodik. A havi megtakarítási összeg mennyire befolyásolja ezt az időtávot? Ha a magánszemélyeket és a társasházi ügyfeleket külön választjuk, milyen különbségeket lehet látni?

A 3-5 év egy belátható időtáv, amit reálisan végig tudunk gondolni és megtervezni, ezért ez a legkézenfekvőbb választott megtakarítási idő. Ugyanakkor, ha az állomány összetételét nézzük, a leginkább jellemző megtakarítási idő inkább 6-8 év körül mozog a magánszemélyek esetén. A társasházi ügyfeleknél kifejezetten a rövidebb megtakarítási idők dominálnak, mivel a gazdálkodási ciklusuk, illetve a felújítások, karbantartások tervezése alapján ez az időtáv, amit előre lehet látni. Egyébként is jellemző motiváció a lakás-takarékpénztári szerződés megkötésénél, hogy olyan helyzetekre is felkészüljenek, amire nem lehet számítani.

Emellett egy fontos és hosszú távú cél is megfigyelhető, amely több korosztályt is érint: a gyerekekről vagy unokákról való gondoskodás. A Fundamenta ebben a tekintetben is jó választás, hiszen külön akció is rendelkezésre áll kifejezetten a gyermekek későbbi lakhatásának biztosítására, különböző futamidőkkel és megtakarítási időszakokkal. A lakás-takarékpénztári termékek tehát nem kizárólag az aktuális lakáscélok elérését segítik, hanem a következő generációkét is.

A havi megtakarítási összeg önmagában nem feltétlenül befolyásolja az időtartamot, sokkal inkább meghatározza a megtakarítási időt az, hogy mekkora összegre van szüksége az ügyfélnek a lakáscélja megvalósításához. Általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek

havi 45 ezer forintot takarítanak meg, ami jelentős előrelépés az elmúlt évekhez képest.



Ez különösen pozitív trend, hiszen az állami támogatás megszűnését követően egy sokkal alacsonyabb összeggel indultunk.

A jelenlegi ingatlanpiaci trendek, mint például az ingatlanárak növekedése, hogyan befolyásolják a megtakarítási célokat?

Bár volt egy minimális eltolódás, de a két legfontosabb cél továbbra is az ingatlanvásárlás és a felújítás. Az elmúlt évek tendenciái alapján a megtakarítások fókusza egyre inkább a felújításra irányult, ami részben az ingatlanárak drámai emelkedésének tudható be. Mivel a vásárlás egyre nehezebbé válik, a felújítás vált kézenfekvőbbé és elérhetőbbé, amit könnyebb finanszírozni. Az is a tudatosság része, hogy az emberek egyre inkább foglalkoznak az otthonuk állapotának megóvásával, illetve korszerűsítésével, ami azt jelzi, hogy a fenntarthatóság és a hosszú távú ingatlanérték megőrzése is egyre fontosabb szerepet kap.

Mennyire nyújt megfelelő alapot a lakás-takarékpénztári megtakarítás a lakásvásárlás finanszírozásához?

Egy darab lakás-takarékpénztári szerződés havi 10 és 100 ezer forint közötti megtakarítást jelenthet, és

ma már nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy egy ügyfél hány ilyen szerződést köthet.

Az egyetlen tényező, ami ezt befolyásolja, az az ügyfél háztartásának és költségvetésének lehetősége. Ennek megfelelően annyi szerződést köthet, amennyire szüksége van, így több alkalommal is kihasználhatja a termék előnyeit, attól függően, hogy milyen mértékű megtakarítást szeretne elérni. De érdemes kombinálni is a termékeket, figyelembe véve az aktuálisan elérhető akciókat is.

Amikor komplex pénzügyi döntésekről van szó, mennyire támaszkodnak az ügyfelek az online elérhető információkra és milyen esetekben választják inkább a személyes tájékoztatást? Mennyire előnyös ez a kettősség?

Mivel az online térben nem könnyű kiszűrni a releváns és megbízható válaszokat, egyre inkább szükség van egy olyan támaszra, aki iránymutatást tud adni. A digitális fejlesztéseink, mint a WebBankár, elsősorban azokban a folyamatokban és tevékenységekben támogatják az ügyfeleket, amelyek nem igényelnek személyes segítséget. Ugyanakkor, amikor személyre szabott pénzügyi szaktudásra van szükség, ami az élethelyzetekhez kapcsolódik, akkor elérhetőek a Személyi Bankáraink. A hazai piacon ez egy egyedi lehetőség.

Személyi Bankár hálózatunk a lakás-takarékpénztári termékek szakértője, beleértve a megtakarítás és a hitel lehetőséget is, emellett sok más pénzügyi termék is szerepel a kínálatunkban. Munkatársaink mélyreható, komplex tudással rendelkeznek, vagyontervezési specialistaként magas színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani. Az ügyfél akkor lesz elégedett és tér vissza, hogyha olyan kiszolgálást és személyre szabott segítséget kap a pénzügyeinek tervezésében, amely valóban az ő kérdésére ad választ.

