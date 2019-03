A hatalmas projekt első lépcsője: először egy új irodaházat fejlesztenek

További információért kattints a képre!

A tavaly év végén megvásárolta meg a WING a Siemens Gizella úti telephelyét, ahol a cég most a fejlesztési munkákat is elkezdi, a beruházás az ingatlankomplexum legmagasabb épületének felújításával indul. A létrejövő Gizella LOFT irodaház közel 8500 négyzetméteren várja leendő bérlőit. A teljes telephely közel 40 000 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, amelyen összesen nyolc épület található, ezek jellemzően irodaterületek, kiegészítve ipari és oktató funkciókkal, amelyek egy részét a Siemens hosszú távon visszabérli.A LOFT épület közvetlenül a Hungária körútról és a Gizella útról is megközelíthető, olyan közlekedési csomópontban helyezkedik el, ahol komoly forgalom összpontosul például a 2-es metró Puskás Ferenc Stadion megállója köré, ami intermodális (többféle közlekedési módot kiszolgáló) funkciójának köszönhetően nagyságrendileg napi 60-70 ezer átszálló utas csomópontja. Emellett a Zuglói vasútállomás, a megújuló Városliget is ezen a környéken helyezkedik el, illetve ahogy arról már korábban írtunk, közvetlenül a metró Puskás Ferenc Stadion megállója feletti telekre tervezett iroda és üzletközpont létrehozásáról is pozitívan döntött a XIV. Kerületi Önkormányzat. Ez mintegy bruttó 38-39 ezer négyzetméteren nyújthat majd irodahelyiségeket, az átszálló utasokat és a sportközpontok látogatóit kiszolgáló kiskereskedelmi és szolgáltató egységeket, továbbá pár száz parkolót."Hiszünk abban, hogy a Hungária gyűrűn, különösen annak nagy csomópontjaiban új budapesti irodafolyosó van kialakulóban, így a telek lokációja jelentős ingatlanfejlesztési és hasznosítási potenciált hordoz magában. Szintén a körúton adtuk át tavaly a Telekom Székházat és mellette elindítottuk a Liberty irodaházunkat, illetve az északi részen nemrég fejeztük be a teljesen bérbe adott Skylight CITY irodaházat a hajdani Material Center felújításaként" - emelte kiA Gizella LOFT szolgáltatásai között található e-töltő, kerékpártároló valamint az irodaház belső parkkal, pihenőkkel és street workout résszel áll majd rendelkezésre. A területen található meglévő épületekből a Siemens 17 000 négyzetméternyi irodát, ipari épületet és oktatóközpontot bérel vissza hosszútávú bérleti szerződés keretében. "A Siemens fontos stratégiai partnerünk. Azon túl, hogy az adásvételt követően is a Gizella úti telephely legjelentősebb bérlője, a WING fejleszti a Siemens leányvállalatának, az evosoftnak az új Duna-parti székházát is" - emelte ki