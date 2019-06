Elhagyja dél-pesti központját az 1800 embert foglalkoztató energiaóriás

BudaPart Gate 1117 Budapest, Dombóvári út 27 Kiadó terület: 11011m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 17.5 EUR Ajánlatot kérek

Liberty irodaház 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Kiadó terület: 40728m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 14 - 16 EUR Ajánlatot kérek

Mekkora költség mindez?

A BP új, 22 ezer négyzetméteres irodájának az Agora Budapest beruházás Agora Hub épülete ad otthont 2020 nyarától. A megállapodás méretét tekintve az eddigi legnagyobb új bérleti tranzakció a magyar ingatlanpiacon 2019-ben.A világ egyik legnagyobb energiavállalatán kívül a 34 500 négyzetméteres Agora Hub épülete biztosít helyet a HB Reavis új szolgáltatásainak is: a kisebb cégekre és szabadúszókra fókuszáló HubHub közösségi irodának, valamint a rugalmas tereket és bérleti feltételeket kínáló Qubes-nak.Az Agora Budapest projekt első két épülete, az Agora Tower és az Agora Hub közel 60 ezer négyzetméternyi területtel rendelkezik. A fejlesztőt a DLA Piper Hungary , míg a bérlőt a CBRE Hungary és a Baker McKenzie képviselte a megállapodás során.A tavalyi év legnagyobb tranzakciója szintén az Agora Budapesthez kötődik, akkor a Raiffeisen Bank jelentette be, hogy közel 20 ezer négyzetméteres területre kötött szerződést az Agora Tower épületében. A Property Investment Forum konferencián ez az üzlet nyerte el az "Év irodabérleti tranzakciója" díjat, melyről részletesebben az alábbi cikkben olvashatunk:Az a költözés a bank 1300 munkatársát fogja érinteni, a BP most bejelentett tranzakciója pedig az olajvállalat 1800 dolgozóját. Ez alapján egyébként a Raiffeisen-nél nagyjából 15 négyzetméter, míg a BP-nél mintegy 12 négyzetméternyi irodaterület jut majd egy munkavállalóra, ami mindkét esetben magasabb, mint az irodaházakban ökölszabályként alkalmazott 10 négyzetméter.Úgy tűnik, hogy ma már a globális vállalatoknak is egyre fontosabb, hogy olyan irodai környezetet teremtsenek dolgozóiknak, ami hozzájárul a munkavállalói "jólléthez", és ezáltal vonzóbbá tegye a munkahelyet, csökkentve ezzel a fluktuációt. Portfolio Irodaház Adatbázisa alapján az azon a környéken jellemző 16 eurós négyzetméterenkénti bérleti díjjal és 4,5 eurós üzemeltetési költségekkel számolva ez azt jelenti, hogy a cégnek évente 5,5 millió euróba, vagyis mintegy 1,7 milliárd forintjába kerül az új irodát bérelni, ami nagyjából azt jelenti, hogy 1 budapesti BP alkalmazott éves elhelyezési költsége évente közel 1 millió, havonta pedig 80 ezer forint. A számítás teljesen a saját fejünkből pattant ki, és nem kaptunk hozzá háttéradatot így ettől a valóság eltérhet. Ám fontos megjegyezni, hogy amennyiben ennél sokkal olcsóbban adják ki az ingatlant az nyilván érdemben rontja egy esetleges exit kapcsán az elérhető bevételt, ráadásul a mostani kivitelezési áremelkedések miatt sem lenne túlzottan rentábilis egy sokkal alacsonyabb árszint, ha viszont jóval drágábban, ami a fejlesztőnek alapvetően csodás hír lenne, akkor ugyebár a bérlő nem járna túl jól, és talán nem is ezt az új projektet választotta volna. Az igazság azonban most még rejtve marad, nekünk pedig marad a tippelgetés, ha már az ilyesmik érdekelnek.