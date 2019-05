Ezek jelentik az irodapiac jövőjét: Csak beszélünk róla, vagy már használjuk is?

A tavalyi évben 230 ezer négyzetméternyi új irodaterület került a piacra, és bár idén az első három hónapban még nem fejeztek be egy házat sem, vannak még bőven a csőben fejlesztések. Az üresedési ráta extrém alacsony 7,1 százalékos szinten van, az egyes alpiacoknál pedig úgy tűnik, hogy a Váci úti irodafolyosó első helyét semmi sem veszélyezteti, ahol a most zajló építkezések átadásával a teljes állomány pár éven belül meghaladhatja az 1 millió négyzetmétert.

Hódít a coworking

A GTC fejlesztésében épül a Pillar irodaház, ami 29 000 négyzetméter kiadó irodaterületet kínál bérbeadásra, a díjnyertes ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. által tervezve. Az irodaházhoz 2000 négyzetméter prémium üzlethelyiség, valamint hat irodaszinten 950 - 6050 négyzetméter közötti összefüggő bérbeadható területet kínál. Forrás: GTC Hungary

Ha pedig egy másik nézőpontból közelítjük meg az irodapiacot, nemcsak az állományban láthatunk nagy változásokat, hanem a bérlői oldal igényeiben is, ahol számos új trend alakult ki. A kulcsszavak között biztosan ott van, a coworking, a proptech, a well-being, és ehhez kapcsolódva a zöld irodák iránti igény.Elsőre azt gondolhatnánk, hogy teljesen külön kell kezelni a proptech, a well-being, és a zöld munkakörnyezet kifejezéseket, ha viszont belegondolunk, hogy a proptech megoldások egy irodaházban lehetővé teszik, hogy például lássuk az adott tárgyalóban lévő levegőminőséget, hőfokot, vagy páratartalmat, ezek megfelelő beállítása, vagy kontrollálása a dolgozók közérzetét is javítják egy irodában, így máris elérkeztünk a well-beinghez. Ha pedig mindezekre tudatosan is figyelnek a fejlesztők, üzemeltetők, akkor az adott irodaház felszereltsége tükröződni fog valamely zöld minősítésben.De vajon tényleg ezt akarják a bérlők?elmondta, hogy egyre nagyobb igényeik vannak a bérlőknek arra, hogy minőségi környezetben dolgozzanak. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a zöld és innovatív megoldásokra. Fontos a lokáció, a zöld minősítések, a kellemes munkakörnyezet. Természetes anyagok használata, belső terek kialakítása, az irodaház környezetében kialakított zöld területek. Kiemelkedően fontos szempont a rekreációs környezet az irodaházban és az irodaház környékén, valamint a széleskörű szolgáltatások igénybevételének lehetősége.A szakértő azt is hozzátette, hogy az eddigi tapasztalatok alapján továbbra is fontos a lokáció, de manapság a zöld minősítések birtoklása valódi plusz pontnak számít bérlői szemmel: a kellemes munkakörnyezet kialakításakor a természetes anyagok használata és az irodaház környezetében kialakított zöld területek ápoltsága is fontos tényező. Az ugyan vélelmezhető, hogy ha az irodaházhoz tartozik zöld terület, akkor a dolgozók is jobban érzik magukat, a proptech kapcsán viszont felmerül a kérdés, hogy valójában ki mit gondol proptechnek? Van, akinek már egy elektromos redőny is az, de van, ahol már a recepción lehet látni az összes tárgyalót és azok foglaltságait. A proptech megoldások sok európai városban azért terjedtek el, mert egyáltalán nem volt munkaerő és nem az volt a kérdés, hogy mennyivel lesz drágább az iroda fenntartása, ha korszerűbb technológiát alkalmaznak.A coworking és a szolgáltatott irodák területén elindult trend az elmúlt években ért el Magyarországra, vélhetően nagy közbenjárása volt ebben az új szemléletű startupoknak, a nemzetközi cégeknek, ezeknek a külföldön tartózkodó munkatársaiknak, akik már máshol megtapasztalták az ebből fakadó előnyöket és a magyarországi tevékenységüknél is igényelték ezt a lehetőséget. A bérlő szervezeteknek egyre rugalmasabban kell tudniuk reagálni a piaci igényekre, amihez rugalmas munkaterek szükségesek, olyan irodák, amiket pár napra, vagy órára is ki lehet bérelni, illetve egy tárgyalót lefoglalni fél órára, esetleg virtuális vagy valós titkárságot kérni szintén egy rövidebb, átmeneti időtartamra. A szolgáltatások variációi, csak úgy mint az árak igazán sokfélék, léteznek pár ezer forintért alkalmi félnapos, ennek körülbelül a duplájáért egész napos napi jegyek, vagy havi csomagok, amik a felhasznált napok számában, vagy abban különböznek, hogy jár-e tárgyalóhasználat, zárható irattároló, vagy például ügyféljegy a csomaghoz.A napokban megrendezett FM & Office Konferencián többször is szó esett erről az új trendről.elmondta, hogy a coworking szolgáltatók dinamikus növekedési fázisban vannak, amiakár recesszióban is előnyös lehet, hiszen itt lehetőség van rövid távú bérleti szerződések kötésére is.hozzátette, hogy ez a trend nemcsak Európában, hanem Amerikában és Ázsiában is erős és már nemcsak a CBD-ben, hanem külvárosokban is vannak szolgáltatott irodák, vagyis ebben a szegmensben is megindult a differenciálódás és egyre nagyobb a verseny. Hozzátette, hogy coworking a vidéki egyetemi városokban is fontos lenne, ott ugyanis sok a kis cég, akik nem tudnak irodaházat bérelni.A coworking elterjedése új lehetőségeket és könnyebb működést nyújthat a kisebb cégek, startupok számára, ugyanakkor az is igaz, hogy sok cégnél egészen egyszerűen adatvédelmi okokból nem lehet valós alternatíva.Bármilyen irodaházról is legyen szó, az biztos, hogy a munkaadók és az alkalmazottak egyre inkább az egyediséget keresik a munkahelyek kialakításánál. Az elvárások folyamatosan változnak, nő az igény a kommunikációra és előtérbe kerül a "work-life balance".