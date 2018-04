Van még remény? - A szakértők szerint megoldható a dolgozók hiánya

Alig van átjárás A és B kategória között

A konferencia egy délelőtti panelbeszélgetése a budapesti irodapiac jelenével és jövőjével foglalkozott. Szó esett arról a jelenségről, hogy az irodapiaci fellendülés közepette bizonyos cégek magasabb kategóriájú irodaházba költöznek.(Indotek Group) szerint az A és B kategóriás irodaházak nem szívják el egymás elől a bérlőket, a két kategória között nem igazán van átjárás, többek között azért, mert ezeket rendszerint más méretű cégek választják.A bérlői igények jelentősen megváltoztak, az irodákat magas szinten kell tartani a munkaerő megtartásához - véli(Erste Alapkezelő). A szakértő szerint éles határt lehet húzni a 2008 előtt és az elmúlt években elkészült irodaházak között. A régebbieknél mára elkerülhetetlenné vált egy felújítás, vagy modernizáció. A szolgáltatáscsomag az, ami különbséget tehet egy régebbi és egy új irodaház között - tette hozzá(Immofinanz Group).

Kockázatos a fejlesztés, emelkednek a bérleti díjak

A PropTech nem csak egy hangzatos kifejezés

Miért fontos a wellbeing?

Az első közönségkérdés eredménye alapján a jelenlévők 46 százaléka arra számít, hogy az 1-1,5 év múlva elkészülő új Váci úti házak átlagos bérleti díja 17 euró felett alakulhat. Ez a jelenlegi 13-15 eurós szinthez képest elsőre elrugaszkodottnak tűnhet.(GTC) megerősítette, hogy az új irodaházakban folyamatosan emelkednek a bérleti díjak, illetve, hogy az elkövetkezendő egy évben további emelkedésre számít.A jelenlévő szakértők szerint a kivitelezési költségek emelkedése is indokolja a bérleti díjak növekedését. Nagyon nehéz helyzetben vannak a fejlesztők, komoly problémákat okoz az építőipari munkaerőhiány - mondta elaki szerint ma szinte lehetetlen az eredetileg tervezett határidőre és költségszinten befejezni a projekteket. Már a tervezésnél számolni kell ezekkel a problémákkal, éppen ezért fontos lenne, hogy minél előbb beszivárogjon a PropTech az ingatlanfejlesztésbe.Finanszírozói oldalról is nehéz kezelni a kivitelezői kockázatot - tette hozzá(UniCredit Bank), aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az új ingatlanok finanszírozásánál cash-flow alapú árazásra tértek át a bankok, így lényeges szempont, hogy milyen folyamatos bevételi forrást tud egy ingatlan garantálni.A beszélgetés során szó esett a PropTech irodapiacon betöltött szerepéről is.(LDR-RE Tanácsadó Kft.) úgy véli, hogy a PropTech eddig is része volt az életünknek, az üzemeltetés eddig is sokszor használt új technológiákat. A nagy változást az hozta el, hogy míg az elmúlt 10 évben minden épület zöld akart lenni, most minden épület okos akar lenni. A szakértő szerint a legfontosabb az, hogy hogyan tudjuk tartalommal megtölteni ezt a hangzatos kifejezést. Valós fejlődés akkor jelentkezik majd, ha nemcsak marketingeszközként használjuk majd a PropTech kifejezést, hanem a bérlők életet is tudjuk javítani az új technológiákkal.Az FM & Office Konferencia következő szekciójábana Cushman & Wakefield Associate, RICS Registered Valuere, és az Advisory valamint Research terület budapesti vezetője arról beszélt, hogy miért fontos a wellbeing a jelenlegi és jövőbeli irodapiacon. A szakember kitért arra, hogy a GDP helyett is inkább egy általános közérzet mutatót kellene használni az országok jellemzésére. Ugyanakkor ezen a területen bőven van fejlődési lehetőség, egy amerikai felmérés szerint, az emberek 76 százaléka nem boldog a munkahelyén, pedig ennek számos hátránya van. Az emberek ha jobban érzik magukat a munkahelyükön, kevesebbet hiányoznak, növekszik a produktivitás, és magasabb az ügyfél-elégedettség. Ez a javulás pénzben is mérhető, egy másik kutatás szerint minden 1 euró wellbeingre befektetett összeg, az 6 eurót hozott a cég számára.

Levegő: egy jól szellőztetett iroda jelentősen növelheti a teljesítményt.



Fény: az ember egy belső órával rendelkezik, ezt nevezik cirkadián ritmusnak. Ahol nincs természetesen fény, rosszabbul alszunk éjszaka.



Hőmérséklet: a hőmérséklet és a teljesítmény között kapcsolat van, 10 százalékos teljesítménycsökkenés figyelhető meg például 30 fokos vagy 15 fokos hőmérsékletnél a 22-23 fokhoz képest.



Természet: a zöld látványának hatására, gyorsabban szabadulunk meg a stressztől, a zöld szín növeli a kreativitást.



Zaj: a teljesítmény 66 százalékkal csökkenhet a háttérzajtól.



Fizikai aktivitás: évente 3-5 millió halált okoz a mozgásmentes életmód, épület kialakítás tud segíteni.

Így álmodták meg az új Telekom székházat a 4500 munkavállalónknak

A korábbi a minősítési rendszerek az épületek környezetre gyakorolt hatását figyelték, míg a well, az emberekre gyakorolt hatást méri. A WELL minősítés 2014-ben indult az USA-ban, 2016-ban indult Európában. A jó hír, hogy nem vagyunk messze a nyugattól, Magyarországon már két ilyen épület is épül.a Magyar Telekom vagyongazdálkodási osztályvezetője a Telekom székház megvalósításáról és arról beszélt, hogy miként álmodták meg a 4500 munkavállalónak irodát nyújtó épületkomplexumot:

A digitális világ már itt van, a kérdés, hogy ezt hogyan töltjük meg tartalommal és miként éljük meg. Ingatlanos megközelítésből a székház projekt egy hatékonyságnövelés, hiszen a kihasználatlan helyek helyett egy ingatlanban koncentráljuk a vállalatot és a dolgozókat. A lokációt tekintve egy új városkaput szeretnénk létrehozni, illetve dolgozói oldalról a legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy felkészítsük a munkavállalókat a változásra.

Sasad Resort Hilltop - további információért kattints a képre!