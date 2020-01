Orbán Viktor: egy centin múlt, hogy tegnap nem léptünk ki az Európai Néppártból

Egy centiméterre volt a Fidesz attól, hogy kilépjen az Európai Néppártból (EPP) csütörtökön, mert a pártcsalád többsége "elárult bennünket" - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjújában. Az üzenet azután hangzott el, hogy tegnap az Európai Néppárt, benne a német koalíciós párti képviselők, jelentős része is megszavazta a magyar jogállamisági eljárás folytatásával és az uniós források jogállamisági feltételekhez kötésével kapcsolatos indítványt.

Orbán Viktor a műsorban az MTI szerint többek között azt mondta: azért egy pártcsalád része a Fidesz, hogy megvédjék, ha szükséges, de ha a szövetségeseink elárulnak bennünket – mint ahogy többségében egyébként a Néppárt is elárult bennünket tegnap – akkor ott nincs keresnivalónk. Hozzátette: csak azért nem léptek ki csütörtökön, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok "egyértelműen velünk voltak", és a néppárti vitában úgy foglaltak állást, hogy ki kell állni Magyarország mellett.

Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet így nem maradhat: ha nem áll ki az EPP Magyarország mellett, akkor

nekünk egy új európai, kereszténydemokrata jellegű mozgalmat kell indítani

, és "lesznek hozzá szövetségeseink".

Szerinte az, hogy a franciák, spanyolok és az olaszok kiálltak a Fidesz mellett a tegnapi szavazáson, ad némi reményt arra, hogy az EPP-ben még változást lehet elérni. Fogyatkozó, de még létező reményt. Egyébként ma reggel már nem lettünk volna tagok – mondta a kormányfő a Kossuth rádióban.

A kormányfő tegnap Prágában járt a visegrádi országok és Ausztria vezetőinek csúcstalálkozóján, tárgyalt Sebastian Kurz osztrák kancellárral is és ennek kapcsán a mai rádióműsorban azt is megjegyezte, hogy az osztrákok felől várhatóan továbbra is kap majd támadásokat Paks2.

