Teljesen leállhatnak az EU-s agrárpénzek 2021-ben! – Hogyan kerülhető ez el?

Egy minapi uniós előkészítő anyag világosan kimondta, hogy 2021-ben lényegében leállnának az uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapokból a kifizetések, mivel a 2021-2027-es uniós keretköltségvetés elfogadása csúszásban van és a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjához is idő kell. Ezért egy új megoldás körvonalazódik, amelyet a tegnapi brüsszeli agrárminiszteri tanácskozáson is megvitattak és a jelek szerint nagy az egyetértés a lehetséges irányról, amelyet a magyar agrárminiszter is támogat.