Alternatív üzemanyagok használatára is nyerhetsz EU-s pénzt az MFB segítségével

Keretszerződést kötött a minap az Európai Bizottság és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB), így utóbbi segítségével lehet elnyerni közvetlenül Brüsszelből vissza nem térítendő uniós támogatást az alternatív üzemanyagok felhasználását és az európai vasúti forgalomirányítási rendszer telepítését támogató, összesen 198 millió eurós pályázatból – derült ki az MFB hétfői közleményéből.

A mai bejelentés közvetlen előzménye

Éppen ma jelent meg a Portfolio hasábjain egy nagyinterjú Bártfai-Mager Andreával, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel, aki többek között az MFB-t is felügyeli és amint elmondta: erőteljesen törekszenek arra is, hogy ne csak kohéziós, hanem más, közvetlen elérésű forrásokból is részesedjen az MFB, „ami lehet EIB-forrás is és más forrás is”.

Ebbe a miniszteri jelzésbe illik bele az MFB mai közleménye, miszerint ő is részt vesz az alternatív üzemanyagok felhasználását és az európai vasúti forgalomirányítási rendszer telepítését támogató, összesen 198 millió eurós pályázat lebonyolításában.

Mi a mostani bejelentés háttere?

Az Európai Összekapcsolódási Eszköz (Connecting Europe Facility, CEF) keretében a Magyar Fejlesztési Banknak (MFB) is lehetősége lesz arra, hogy részt vegyen egy közvetlen brüsszeli pályázat (CEF Blending Facility) lebonyolításában és vissza nem térítendő támogatás formájában ún. vegyes-finanszírozású projekteket támogasson. Az együttműködésről szóló keretszerződést február 5-én kötötte meg az Európai Bizottság és az MFB.

Az Európai Bizottság 2019 novemberében hirdette meg az alternatív üzemanyagok felhasználását és az európai vasúti forgalomirányítási rendszer telepítését támogató pályázati konstrukciót. A pályázat keretében összesen 198 millió eurót bocsátanak rendelkezésre vissza nem térítendő támogatás formájában ún. vegyes-finanszírozású projektek támogatására. A Bizottságnál megpályázható vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt jellegétől függően változó. Az alternatív üzemanyagok felhasználásához az elszámolható költségek 10-20 százaléka erejéig igényelhető támogatás.

A most meghirdetett pályázati konstrukció lényege, hogy a Bizottság mellett a fejlesztési bankok finanszírozó partnerként vesznek részt a végrehajtásban, és különféle típusú pénzügyi eszközt kínálnak a projektek megvalósításához. A Magyar Fejlesztési Bank így az Európai Beruházási Bankkal és több európai ország fejlesztési bankjával együtt vesz részt a pályázat lebonyolításában.

Ki és hogyan pályázhat?

Pályázatot egy vagy több tagállam, illetve az érintett tagállam(ok) egyetértésével valamely EU-tagállamban bejegyzett nemzetközi szervezet, közös vállalkozások, állami vagy magán-vállalkozások, vagy szervezetek egy finanszírozó fejlesztési bank támogatásával nyújthatnak be. A pályázás folyamata több lépcsős, a pályázat során a projektgazda és az MFB mindvégig szoros együttműködésben dolgozik. A támogatás iránt érdeklődő projektgazdák először az MFB-vel lépnek kapcsolatba, amely első körben elvégzi az egyes projektek előzetes szűrését, és dönt a projekt hitelképességéről. A pályázati anyagokat a Bizottság értékeli és dönt a támogatás odaítéléséről.

A pályázati konstrukció folyamatos elbírálású, 2021. március 15-ig vagy a támogatási keret kimerüléséig folyamatosan van lehetőség pályázatok benyújtására – emeli ki közleménye végén az MFB.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László