Összeugrott Macron és Merkel az uniós határzáron, ma nagy döntés várható

Roskadozik Európa 35 éve létező nagy vívmánya, az áruk és emberek szabad mozgását biztosító Schengen-övezet, miután legalább 9 uniós tagállam jelentett már be különböző fokozatú határellenőrzést, illetve lezárást, többek között a legnagyobb uniós tagállamként Németország is. Utóbbi miatt még Emmanuel Macron francia államfő is kikelt, amikor hétfőn felhívta Angela Merkel német kancellárt, a szerb államfő pedig egyenesen azt jelentette ki: az európai szolidaritás nem létezik, így az ő igazi barátja most a kínai államfő, aki legalább segít (az olaszokon is).

Ma, azaz kedden telefonkonferencián vitatja meg 30 európai állam vezetője, hogy mi legyen a határokkal. Az Európai Bizottság ugyanis tegnap azt javasolta, hogy a külső határokat 30 napra zárják le (ne engedjenek be nem Schengen-, vagy nem EU-tag állampolgárokat). Az egymás közti belső határok kapcsán pedig elismerné a Bizottság, hogy indokolt az egészségügyi célú ellenőrzés és akár karantén is, de az áruszállításnak folyamatosnak kell(ene) lennie az ellátási láncok életben tartása érdekében. A Bizottság javaslatáról és a már eddig Európa-szerte meghozott korlátozó intézkedésekről cikkeink:

A Reuters összefoglalója szerint most rapid módon terjed a „minden ország csak magával törődik” mentalitás és példákkal is illusztrálja, hogy baj esetén mennyire hiányzik a szolidaritás sok ország felől a másik irányába. Felidézi az összefoglaló azt is, hogy miket mondott a cseh és a magyar kormányfő a határzárak bejelentésekor. Andrej Babis szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök most az uniós belső piac miatt aggódik, amikor nekem a cseh emberek egészsége a legfontosabb. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig a magyar határok mától érvényes lezárásakor azt is jelezte, hogy eddig Magyarország sikeresen megvédte magát a migrációtól, így védve vagyunk a migránsok által potenciálisan behozott fertőzéstől is.

A hírügynökség hétfő esti összefoglalója szerint legalább 9 ország vezetett már be határellenőrzéseket: Ausztria, Dánia, Észtország és Lettország értesítette már a Bizottság, hogy átmenetileg felfüggesztik a Schengen-megállapodást, Szlovénia és Szlovákia már bejelentette a határzárakat, de a hírügynökségi cikk írásakor még nem értesítették a testületet. Ezeken felül ugye Magyarország, Csehország és Németország is jelezte a határzárakat.

A szerb államfő szerint a mostani helyzet jól megmutatja, hogy mennyire nem létezik az európai szolidaritás, hiszen Olaszország sem kap igazi segítséget többszöri kérése ellenére sem a tagállamoktól az egészségügyi vészhelyzetének kezelésében, és több tagállam is megtiltotta az egészségügyi felszerelések exportját még az EU-n belül is. A Bizottság egyébként ezt is egységes szabályrendszer szerint szeretné kezelni, hogy legalább a tagállamok között áramlani tudjanak a felszerelések, és csak az EU-n kívüli exportot tiltaná meg (ez is felvet szolidaritási kérdéseket).

Lesz tehát bőven mit tisztáznia egymással az állami vezetőknek a mai telefonkonferencián.

A döntésekről természetesen folyamatosan beszámolunk.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images