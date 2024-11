Döntöttek Brüsszelben, jöhetnek a plusz pénzek a Restore-programból

Az új intézkedések válaszként születtek a például Magyarországot és a közép-, kelet- és dél-európai térségeket ősszel sújtó súlyos árvizek és erdőtüzek nyomán.

A RESTORE-javaslat keretében az EU kohéziós alapjaiból könnyített formában nyújtanak támogatást a károsult közösségek számára.

A forrásokból tagországok finanszírozhatják a sérült infrastruktúra helyreállítását, alapvető élelmiszer- és egészségügyi ellátás biztosítását. A szerdai megállapodás lehetővé teszi az Európai Tanács soros elnökségét ellátó magyar kormány számára, hogy gyorsított ütemben kezdje meg a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a végső jogszabályok elfogadásáról – mint arról a magyar fél az X-en is megemlékezett.

EU solidarity in action! The has reached an agreement regarding its position on the proposal to enable the rapid and flexible use of funds. This will support member states in rebuilding infrastructure and providing essential assistance and @EUCouncil