Sokan kínlódnak a Cégkapuval, pedig lenne rá kézenfekvő megoldás

A gazdálkodó szervezetek 2018 január elsejétől kizárólag a Cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), és ide kapják a hivatalos értesítőket is. Ezért is aggályos, hogy néhány hónapja a cégek 8 százaléka még mindig nem rendelkezett Cégkapuval. De, ahol van, ott is panaszkodnak a rendszer hiányosságaira, ami miatt nem, hogy alapvető célját – az ügymenet egyszerűsítését – nem éri el, de van, ahol plusz munkaerőt kellett felvenni a probléma kezelésére. Más vélemények szerint azonban a cégek értik félre a fejlesztést és az államtól várják a megoldást, miközben a piacról beszerezhető minden szükséges szolgáltatás, amely egyszerűvé és felhasználóbaráttá teszi a Cégkapu kezelését.