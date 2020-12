Több Gloster-részvény lesz a piacon: mi áll a háttérben?

Egy friss bejelentés szerint eladhat részesedéséből a Gloster nagytulajdonosa, a Széchenyi Alapok által kezelt Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap. Ezzel megnyílhat annak a lehetősége, hogy növekedjen a közkézhányad, több, piacon elérhető részvény legyen, ezáltal emelkedjen a Gloster részvények napi forgalma.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, december közepén jelentették be, hogy a Széchenyi Alapok jóváhagyta a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap Glosterben meglévő 24,65 százalékos részesedésére vonatkozó stratégiáját. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben. De mi áll a háttérben?

A Széchenyi Alapok részleges vagy későbbi teljes exitjével fokozatosan megnyílhat annak a lehetősége, hogy érdemben növekedjen a közkézhányad, több, a piacon elérhető részvény legyen és ezáltal emelkedjen a Gloster részvények napi forgalma.

A Széchenyi Alapok a részvénycsomag 10%-ának értékesítési lehetőségét jelentette be és a közleményben nyilvánosságra hozta azt is, hogy ezt milyen transzparens árazási politika mellett képzeli el. Ezzel megteremtette annak a lehetőségét, hogy a Gloster részvények közkézhányada jelentős mértékben növekedjen a közeljövőben.

Egy nagyobb forgalmú, izgalmasabb részvény lehet a Gloster

– mondta el a Portfolio-nak Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke. Úgy látja, az elmúlt hónapok adatai bebizonyították, hogy lenne igény a befektetői oldalról egy nagyobb közkézhányadra (2020.06.09 - 2020.12.17 között összesen 143 millió forint értékben forogtak Gloster részvények a parketten), és ennek megoldásában partner a Széchenyi Alapok.

„A publikált féléves eredmények 10-15%-kal jobbak az előző év azonos időszakához képest, most pedig épp’ az iparágunkat jellemző intenzív év végi időszakot éljük. Szűk két év alatt négy sikeres akvizíción vagyunk túl, jelentősen bővítettük termék- és szolgáltatás portfolióinkat is. Napi szinten érezzük a tőzsdei nyilvános működés pozitív hatásait a partnerkapcsolatainkban. Úgy látjuk, hogy ha ez a részvénymennyiség kikerül a piacra, lesz vevői kereslet rá” – tette hozzá. Szekeres szerint következő lépés, hogy a Széchenyi Alapok várhatóan egy befektetési szolgáltatóval lép partnerségre, aki a részvények piacra kerülésében nyújt majd segítséget.

Az árazási szisztéma leegyszerűsítve az, hogy a tranzakciót megelőző 180 nap forgalommal súlyozott átlagáránál kevesebbért nem adnak el részvényt.

Részleges exit feltételei



- A végrehajtásra rendelkezésre álló időszak: a részvény eladási és vételi ügyletek végrehajtására, összhangban a Széchenyi Alapok megcélzott kb. 5 éves befektetési időtávjával, de figyelemmel a lehetséges piaci körülményekre, 2027. december 31-ig van lehetőség.



- A részleges exit maximális mértéke: az eredeti befektetés maximum 10%-áig értékesíthető részvény egy befektetési szolgáltató igénybevételével, illetve maximum ugyanekkora mennyiségű Gloster részvény vásárolható vissza azzal, hogy a Széchényi Alapok által kezelt részvénymennyiség semmilyen időpillanatban nem lehet kevesebb, mint 343 925 db és nem haladhatja meg a 382 138 db-ot (esetleges jövőbeni részvényfelosztás/részvény összevonás esetén ezt arányosan növelve/csökkentve).



- Minimum eladási ár: a Széchenyi Alapok jegyzési árfolyama növelve az időarányos EUREF ráta + 500 bp éves elvárt minimális hozammal, a tranzakciós költségek levonását követően. Semmiképp sem lehet alacsonyabb az adott értékesítést megelőző időszak 180 napos tőzsdei forgalommal súlyozott átlagáránál.



A fenti részleges exit feltételekben rögzítettek nem jelentenek automatikus kötelezettséget, a végrehajtásról külön döntés fog születni, amiről a Széchenyi Alapok szintén tájékoztatja majd a piaci szereplőket.

"Úgy látom, hogy a Gloster elmúlt időszakban közzétett hírei - melyek közül kiemelném a növekedést mutató féléves számokat, a két akvizíciót fél éven belül, a két nagyértékű szállítási megállapodás bejelentését, a 800 millió Ft-os, kedvező finanszírozású hitelszerződés megkötését, a részvételt a Nemzeti Kötvényprogramban és a vállalatirányítási rendszerünk bevezetését - mind pozitívan hatottak az árfolyamra. Ezzel a mostani likviditás bővítéssel új és meglévő befektetőink számára nyílik vételi lehetőség a papírban. Stratégiánk változatlan: értékteremtő akvizíciókat szeretnénk végrehajtani generációváltás előtt álló informatikai cégekben. Azt látjuk, hogy a Széchenyi Alapokkal és a BÉT-tel is nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, új kibocsátók vagyunk ugyan, de jól megfeleltünk. Középtávon a BÉT standard kategóriájába szeretnénk lépni, a mostani likviditásbővítés ezt a célt is szolgálja” – mondta Szekeres.

Jelenleg 167 862 db részvény a közkézhányad, ami a teljes kibocsátott mennyiség 10,8%-a. Abban az esetben, ha a "részleges exit" elérné a közleményben rögzített maximális mértéket - ami 38 213 db részvényt jelent -, akkor 206 075 db részvényre növekszik a közkézhányad, ami a teljes mennyiség 13,3%-a. Azaz összesen 2,5%-kal nőhet a közkézhányad.

Szekeres kiemelte, hogy szerinte a tőzsdefejlesztés nem csak a tőzsdére készülő cégekbe történő befektetést jelenti, hanem azt is, hogy egy tőzsdefejlesztést támogató befektető megfelelő pillanatban, kellően transzparens módon el is ad részvényeket a piacon. Ennek a kettőnek az eredménye lesz az, hogy több kisbefektető jelenhet meg az Xtend piacon és a kibocsátó középvállalatok papírjai is jól forgó papírokká válhatnak.

Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, a Széchenyi Alapok a hazai tőkepiacot kívánja élénkíteni, fejleszteni, melyben kiemelten hangsúlyos szerepe van a közös munkának a BÉT-tel.

"Célunk, hogy értékteremtő és hosszútávon jól vizsgázó befektetéseket támogassunk. A Glosterrel kapcsolatban nyilvánosságra hozott részleges exit stratégiánk is ennek a folyamatnak a része. A tőzsdei típusú befektetéseinknél hangsúlyozottan törekszünk arra, hogy segítsük ezen vállalatok további tőkepiaci forrásbevonásait, valamint a részvények likviditásának növekedését, hogy idővel a tőzsde magasabb részvénykategóriájába kerülhessenek, melynek sikeréhez akkor majd várhatóan tőkével is hozzájárulunk. Stabil, transzparens és kiszámítható partnerek akarunk lenni a nagy és kisbefektetők számára egyaránt" – mondta Jobbágy Dénes, hozzátéve, kiváló az együttműködésük a BÉT-tel, több sikeres projekten dolgoztak már és dolgoznak jelenleg is együtt, a Gloster az egyike ezeknek.

Tőzsdei típusú befektetéseik összértéke csak az idei évben közel 7 milliárd forintot tett ki,

de a következő évre is jelentős tőzsdei tranzakciókat terveznek, melyek értékben várhatóan többszörösen meghaladják majd az ideit.

A standard kategória eléréséig még sok munka és feladat vár a Glosterre, de számítanak tanácsadóik, a Random Capital Zrt. és a Navigator Invesments Zrt. támogatására is, mert fontos a szakmai tapasztalatuk ahhoz, hogy a jelenleg még friss tőkepiaci jelenlétük hosszútávon is sikeres lehessen.

Paulovits Márton, a Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói akvizíciók igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a hazai középvállalati szektor Xtend piacon történő megjelenése évek óta kiemelt projektje a BÉT-nek.

A 2017-es indulás óta már öt hazai középvállalat jelent meg a BÉT Xtend piacon, de az igazi célt akkor érjük el, ha releváns forgalom is lesz ezekben a papírokban és ez egy fontos lépés ebbe az irányba.

Hozzátette, hogy a hazai középvállalatoknak az Xtend piac a növekedésről, tőkebevonásról és a nyilvános működés megismeréséről szól. Ilyen jellegű likviditás bővítés első alkalommal történik a BÉT Xtenden és szerinte ez a lépés egyfajta win-win szituációnak tekinthető, hiszen maga a cég is profitál belőle, az SZTA is, és a piac is tud vásárolni a papírokból.

A cikk megjelenését a Gloster Infokommunikációs Nyrt. támogatta.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde