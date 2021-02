Nemzetközi piacra lépne a Forrás ügyviteli rendszert fejlesztő cég

A Tisza Volán Zrt. informatikai rendszerével kezdték, mára meghatározó piaci szerepelők. A külföldi nyitást nem ügyviteli rendszerrel, hanem létesítménygazdálkodási szoftverrel tervezik.

A 80-as évek elején – az első PC-k megjelenésekor – a későbbi Griffsoft Zrt. három alapítója a szegedi Volánnál dolgozott, ahol megalapozták a Volán informatikai rendszerét, később pedig egy GMK (gazdasági munkaközösség) keretein belül próbáltak piacképes termékeket előállítani. Először Volán-specifikus megoldásokon dolgoztak, például mágnescsíkok helyett TPA számítógépre vitték át a könyvelést, a megoldást pedig GMK-ként már más vállalatoknak is tudták értékesíteni.

1989. január 2-án – az érvénybe lépő új jogszabályt azonnal kihasználva – megalapították a jogelőd vállalatot, a Griff Kft.-t. Az induláskor gyors bevételre volt szükség, addig, amíg a saját termék, a Forrás PC előállt. Így elvállalták az újonnan nyíló OTP devizafiók adatainak migrációját. Ez azt jelentette, hogy kézzel kellett rögzíteni az új rendszerben az összes adatot – ezzel egyébként az OTP-s alkalmazottakat bízták meg, munkaidőn kívül.

„Hihetetlen mennyiségű adat volt, elvállaltuk és az OTP-s lányok sok-sok éjszakán át megcsinálták a munkát. Ők is, mi is jól kerestünk vele” – mondta Szajbély György, a cég elnöke. De dolgoztak a határőrségnek is: a határátlépésnél statisztikai űrlapokat kellett kitölteni, amiket a SZÜV (Számitástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat) 16 állomásos adatrögzítő-rendszere dolgozott fel, de ez a kapacitáshiány miatt több hétig tartott. Az éjszakai műszakra kibérelték a gépeket és megszerezték a megbízást. Ez a két üzlet volt az, ami pénzügyileg megalapozta a cég fejlődését.

A Griffsoft életében mérföldkövet jelentett egy, az akkori Szegedi Főiskolával végzett közös projekt, ami új piacot nyitott meg az államigazgatási könyvelés területén a Griffsoft számára. „Elég jól sikerült ez az átírás, így elindultunk az államigazgatás területén is” – tette hozzá Szajbély. Későbbiekben az államigazgatási könyvelésre kifejlesztett Forrás PC rendszerrel viszonylag korán bekerültek a Miniszterelnöki Hivatalba is, ezt követően sorra jöttek az állami intézmények, önkormányzatok. Az államigazgatás később azért is vált meghatározóvá a cég számára, mert bár eleinte komoly vállalati megrendeléseik voltak, a reprivatizációs időszak után a cégek többsége külföldi kézbe került, a multik pedig hozták magukkal a saját, kiépített vállalatirányítási rendszereiket.

A multikkal nem tudtunk érdemben versenyezni, mert hozták magukkal a külföldön már bevált megoldásaikat. Abban az időben a külföldi vezetők el sem tudták képzelni, hogy léteznek jó magyar szoftverek is. A kkv szektorban volt mozgástér, de az nekünk nem volt elég vonzó piac, viszont az államigazgatás szabad terület volt, a speciális jogi környezet miatt a nemzetközi cégek oda nem jöttek be

– mondta az elnök.

Az államigazgatás az önkormányzatokkal együtt nagy piacnak bizonyult, a maga több száz intézményével, speciális igényeivel: a cég számtalan szakrendszerrel egészítette ki a Forrás alaprendszerét, mint például a bűnjelnyilvántartás a bíróságokon, letétnyilvántartás, vagy a határozatok nyilvántartása.

A cégben jelenleg legalább annyi közgazdász dolgozik, mint informatikus, mert a közigazgatásban ügyviteli, könyvviteli és szakmai támogatásra is szükség van. A Forrás használatának támogatására létrehozott support részleg gyakorlatilag egy önálló pénzügyi tanácsadó üzletággá nőtte ki magát.

Könyvelés, jogszabály-értelmezés: attól lettünk igazán jók, hogy ezt a szakmai hátteret biztosítottuk.

Később létrehoztak egy külön divíziót is, a Forrás Akadémiát, ahol a Forrásfelhasználók képzése, illetve továbbképzése folyik. A Szegedi Tudományegyetem partnereként fogadják a duális képzésben résztvevő hallgatókat, ami ugyan sok energiát emészt föl, de biztosítja a cég számára a szakképzett munkaerő-utánpótlást.

Egy uniós projekt keretében egy konzorcium részeként elnyerték Szeged smart city-vé alakításának szoftverfejlesztési feladatát, amely különböző alkalmazásokkal a közlekedés környezetbaráttá formálását jelentette. Azonban, mire élesben elindult volna a rendszer, beütött a járvány, kiürültek az utcák, nem nagyon volt, aki tesztelhette volna. Arra viszont éppen elég volt, hogy hazacsábítsa Szajbély György fiát, Benedeket, aki az Egyesült Államokból jött vissza Magyarországra a projekt kedvéért. Mára ő vált a cég üzleti megoldások igazgatójává, sőt, a következő években átveheti a Griffsoft vezetését is.

A cég jövőjének meghatározó iránya a létesítménymenedzsment, és az ahhoz kapcsolódó szoftverfejlesztés lehet.

Az igény először a hazai önkormányzatoknál jelentkezett, az újpesti önkormányzat például kétezer lakást, üzlethelyiséget kezel, aminek támogatására szoftvert keresett. „Egymásra találtunk és elindultunk ebbe az irányba, ehhez kaptunk némi uniós támogatást, és most ott tartunk, hogy ez is egy, a Forráshoz hasonló komplex termékké válhat Smart Brick néven” – mondta az ifjabb Szajbély.

Ez azért fontos a cég számára, mert az államigazgatási szoftverekkel, így a Forrással sem lehet nemzetközi piacra kilépni, mivel az speciálisan a magyar jogszabályi környezetre lett szabva, de a Smart Brick-ben látják a potenciált a nemzetközi terjeszkedéshez. Szajbély Benedek szerint nincsenek olyan komplex megoldások a nemzetközi piacon, amelyek a teljes létesítménygazdálkodást lefedik. Sok cégnél „szigetszerűen”, több rendszerrel próbálnak egy-egy területet kiszolgálni, amelyek között interfész-kapcsolatokat építettek, de a komplex vállalati rendszereknél ez sosem egyszerű. „A prototípus rendszer elkészült, de azért még messze vagyunk attól a silver bullet megoldástól, amiről a nemzetközi piac álmodik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a csapat, az alkalmazott technológia képes arra, hogy ezt a piaci kihívást megugorja” – mondta ifj. Szajbély.

Jelenleg a Forrás egy következő felhő alapú, workflow-val is kiegészített verzióján is dolgozik a cég. Terveik szerint 2021-ben indulhat pilotként öt intézményben, és később terjesztenék ki a kormányzat bizonyos szerveire, körülbelül 200 intézményben. A közeljövőben így várhatóan a Forrás.NET szerepe előtérben marad a cég működésében, viszont a távolabbi jövőt már a létesítménygazdálkodás jelentheti. Azonban, ahogy az elnök is megemlíti „nagyon kell dolgoznia a Smart Bricknek, hogy az alaptevékenységet adó Forrás többmilliárdos éves bevételét elérje.”

A cikk eredetije a Budapesti Értéktőzsde kiadványában, a BÉT50-ben jelent meg. A BÉT50 médiatámogatója a Portfolio Csoport.

Címlapkép: BÉT50