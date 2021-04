További forrásbevonást és 230 milliárd feletti árbevételt tervez az AutoWallis 2021-ben

Komoly tervekkel lépett a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) az AutoWallis. A cégcsoport eredményeit jól mutatja, hogy 2020-as teljesítményükre alapozva a BÉT Legek díjátadóján nemrég elnyerték az „Az év alaptőke-emelése” díjat. De milyen irányokban akarnak tovább fejlődni, és mennyire nevezhető példának a cég a BÉT fejlesztési stratégiája szempontjából? Erről kérdeztük Végh Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját és Ormosy Gábort, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatóját.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

2019-ben debütáltak az AutoWallis részvényei a tőzsdén, tavaly rögtön elnyerték a BÉT Legek díjátadóján „Az év alaptőke-emelése” díjat. Ezt objektív számok alapján ítélik oda, de mit jelent ez pontosan?

Végh Richárd: A BÉT minden évben díjazza az előző év legjobb teljesítményeit: 2021 februárjában adtuk át a tavalyi év BÉT Legjeinek járó díjakat. Ezt a konkrét díjat a 2020-as naptári évben megvalósult legnagyobb, mintegy három milliárd forintos tőkeemelésért kapta az AutoWallis. Hozzá kell tenni, hogy már előző évben is majdnem ott voltak a csúcson, és nagyon kicsivel maradtak le az akkori első helyezett mögött. Ezt a kategóriát néhány évvel ezelőtt vezettük be, mert azt gondoltuk, hogy nemcsak az új, piacra lépő cégeket érdemes díjazni, hanem a már bent lévő cégek aktivitását is figyelemmel kell követni. Ez egy objektív díj, az elbírálásban semmiféle szubjektivitás nincs, tehát ténylegesen a legnagyobb értékű tőkeemelés érdemli ki.

Ormosy Gábor: Tavaly összesen 4,4 milliárd forintos tőkeemelést hajtottunk végre, ebből 3 milliárdnak, a díj alapját szolgáló mennyiségnek a részvénybevezetése 2020-ban meg is valósult. Részvényeink 2019 óta forognak a tőzsdén, a növekedés áll stratégiánk fókuszában. Az autóipar átalakulásával jelentős konszolidációra van lehetőség az egész világon, és hatványozottan a régióban is, amiben mi szeretnénk aktívan részt venni. Céljaink megvalósítását támogatja a tőzsdei jelenlét, mert jelentős forrásbevonásra nyújt lehetőséget, akár részvénykibocsátáson vagy kötvényprogramon keresztül.

Tavaly az MNB NKP kötvényprogramjában vettünk részt, de a piaci kötvénykibocsátás is érdemi lehetőség egy nyilvános cég számára. Az AutoWallis által elnyert BÉT Legek díjban nemcsak az a jó, hogy objektív, hanem az is, hogy a tőzsde egyik fő funkcióját díjazza, a forrásbevonást.

Az AutoWallis tőzsdei jelenléte komoly üzletfejlesztéssel is együtt járt az elmúlt hónapokban: mikor érhetnek be a 2020-ban bejelentett tranzakciók?

Ormosy Gábor: Mi úgy látjuk, hogy a tőzsdei jelenlét egy olyan hozzáadott érték a működésünkhöz, ami nincs más régiós autópiaci szereplőnek. Ezzel a piaci helyzetünket jelentősen meg tudtuk erősíteni, jól mutatják ezt a tavalyi évben megvalósult fejlesztéseink, tranzakcióink is, melyeknek köszönhetően terveink szerint 2021-ben közel megháromszorozhatjuk 2020-as árbevételünket.A tavalyi első üzletfejlesztésünk szinte teljesen egybeesett a pandémia kitörésével: ekkor vettük át Magyarországon a Jaguar és Land Rover márkák kizárólagos márkaképviseletét, illetve nyitottuk meg szalonunkat. Ez egy jelentős lépés volt, nagyjából a kétszeresére tudtuk növelni régiós forgalmunkat a két prémium márkánál, hiszen korábban már 8 balkáni országban forgalmaztuk ezeket.

Ormosy Gábor

Júliusban került apportálás útján a cégcsoportba a Wallis Kerepesi, ami Magyarország egyik legnagyobb Opel- és KIA kereskedése. Októberben Szlovénia legnagyobb BMW-kereskedését vettük át, ami egy hosszú tárgyalási folyamat végére tett pontot. Novemberre révbe ért a nyugat-magyarországi régióban meghatározó pozícióval rendelkező Iniciál Autóház megszerzése: első lépésben nyáron 40 százalékos kisebbségi tulajdont szereztünk, majd novemberben – a GVH jóváhagyását követően – lett az AutoWallisé további 20 százalék. Így összességében 60 százalékos többséget szereztünk ebben a kiskereskedelmi hálózatban, ami négy nagy nyugat-magyarországi városban meghatározó, hét márkát forgalmaznak, jelentős szervizjelenléttel.

Az év során jelentettük be, de decemberre érett be a legnagyobb tranzakciónk,

melynek köszönhetően ma már az AutoWallis csoport az Opel márka importőre négy országban: Magyarország mellett Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában. A lépés hátterében egy nemzetközi folyamat húzódik: az Opelt lassan négy éve vette át a PSA csoport a General Motorstól. Az átalakítások, modell- és profilváltási folyamatok mostanra értek be, a nagykereskedelmi jelenlétüket is átgondolták, és egy új stratégia mentén több régiót is átszerveztek, Skandináviától Dél-Európáig, így az általunk megszerezett négy országban is.Ezek a tranzakciók év közben, folyamatosan léptek be az életünkbe, a 2020-as év eredményére még csekély hatással bírtak, így a tranzakciók hatásai ténylegesen 2021-ben érvényesülhetnek.

Milyen volt a BÉT-en a 2020-as év a kibocsátók számára? Éreztek visszaesést a tranzakciók terén, vagy a koronavírus okozta kihívások ellenére aktívak voltak a kibocsátók, voltak forrásbevonások?

Végh Richárd: Mint mindenkinek, nekünk is izgalmas és változatos évünk volt 2020, tele nem várt kihívásokkal. A tranzakciókat tekintve nagyon erős évet vártunk 2019 végén, 2020 legelején, azzal számoltunk, hogy akár tíz új kibocsátó is megjelenhet a parketten, hiszen több potenciális kibocsátóval voltak már előrehaladott tárgyalásaink. Aztán a Covid-válság sokaknak teljesen keresztülhúzta a számításait, több tőzsdei megjelenést el kellett halasztani. De ezzel együtt is volt négy új kibocsátás, illetve a már tőzsdén lévő cégek is nagyon aktívak voltak, és komoly tőkeemelésekkel is találkoztunk. Viszont a pandémia sem tudta visszavetni a kötvénypiac felfutását.

Elsősorban az MNB növekedési kötvényprogramjából kiindulva, a BÉT Xbond piacra szép számban érkeztek a kötvénykibocsátók, és összességében ez a trend azóta is folytatódik.

Itt már több mint 50 kibocsátásra sor került, ezeknek a jelentős része jelen van az Xbond platformon, és ez egy olyan eseménye volt az elmúlt évnek, ami mérföldkő a piac fejlődése szempontjából. Külön öröm számunkra, hogy ez folytatódott 2021-ben, sőt, már zöldkötvények is vannak az NKP-s kötvényeken belül. Ez új színt visz a piacra, és a mi stratégiánkban is fontos, hogy a zöldbefektetések erősödjenek a BÉT-en is.

A kisebb cégek tőzsdére lépését segítő BÉT Xtend kimondottan aktív volt 2020-ban. Folytatódhat ez a trend, illetve várnak a fő piacra is új kibocsátókat?

Végh Richárd: Vannak jelöltek, akik dolgoznak a megjelenésen. Egyikőjük Xtend piaci regisztrációja már meg is történt: az Oxo Technologies érkezése már nyilvánosságra került, ők a közeljövőben tervezik a kereskedés megkezdését. De további cégek terveiben is szerepel, hogy szeretnének tőzsdére lépni, és a belépő piacunkra jönnének. A tavalyi év azért is izgalmas volt, mert a tranzakciókat nehézzé tette a vírushelyzet, különösen a kisebb cégek számára, ennek ellenére itt is voltak új megjelenők. Ez is azt bizonyítja, hogy nem állt le teljesen az élet, a tőkepiacokon is létrejöttek tranzakciók, a forgalom is elkezdett nőni.

A kisebb társaságok likviditása egy különösen izgalmas és érzékeny kérdés, hiszen minél kisebb egy cég, annál nehezebb érdemi likviditást elérni a papírban, hiszen kisebb a közkézhányad, a kapitalizáció, a befektető, a tulajdonos, a természetes mozgás, az adásvétele a papíroknak csak alacsonyabb volumenben tud megvalósulni. De ebben is volt egy előrelépés tavaly, és azt remélem, hogy ezek a tapasztalatok segítik majd abban a kibocsátókat és a befektetőket is, hogy bátran fektessenek be ezekbe a papírokba.

Pár hete a BÉT is bejelentette, hogy hamarosan a tőzsde részvényeit is bevezethetik a parkettre. Mikor várható ez a lépés, számíthatunk forrásbevonásra is, vagy a meglévő részvények értékesítése van tervben?

Végh Richárd: Először is az okokat érdemes megnézni, hogy miért is megy egy tőzsde tőzsdére. Ezek alapvetően ugyanazok, mint bármilyen más társaság esetében. Mi magunkra nézve is igaznak gondoljuk azokat az előnyöket, amiket nagy előszeretettel mondunk el a tőzsdére igyekvő, vagy általunk tőzsdeképesnek gondolt társaságoknak. Az egyik legfontosabb előny a tulajdonosi kör szélesítése, ami az üzleti lehetőségek finanszírozásában egy rugalmasságot fog biztosítani. Még ha a tőzsdére menetel nem is fog feltétlenül tőkebevonást jelenteni, de egy rugalmasságot ad a társaságnak abban a tekintetben, hogy a lehetőségeket sokkal flexibilisebben használjuk ki.

Végh Richárd

Az AutoWallisnál is sok pozitív példát látunk arra, hogy hogyan is kell ezt a gyakorlatban elképzelni és megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel példát tudunk mutatni: ha mi ezt ajánljuk más társaságoknak, akkor azt talán még hitelesebbé teszi, ha mi magunk is ezt az utat járjuk. 2022-ben szeretnénk ezt a lépést megvalósítani, a konkrét tulajdonosi, közgyűlés döntések pedig a későbbiekben várhatók.

Az AutoWallis-nál a koronavírus ellenére aktív tranzakciós év volt. Eleve így készültek, ilyen tempóra, vagy a vírus a tárgyalásokat teljesen átalakította?

Ormosy Gábor: Az eredeti stratégiánk évi 2-3 tranzakcióval számolt, azt vártuk, hogy 2024-re megduplázzuk a 2018-as árbevételünket, és jelentősen javítjuk az eredményességet. A 2020-as év sikere után mi határozottan úgy döntöttünk, hogy megyünk tovább előre, mert a jelenlegi környezetben van idő és tér arra, hogy gyorsan tudjunk tovább haladni. A tavaly bejelentett 6 tranzakció óriási tempó, a továbbiakban is a stratégiában meghatározott évi 1-2-vel számolunk, ami azt jelenti, hogy továbbra is folyamatosak a tárgyalások: az imént részletezett tranzakciók 2021-ben teljesen beépülnek a számainkba, és ezzel közel megtriplázhatjuk tavalyi árbevételünket, ami így jelenlegi terveink szerint meghaladhatja a 230 milliárd forintot, míg az EBITDA akár a 6 milliárd forintot, nyilván ha a Covid hatás nem lesz minden várakozáson felül negatív.

A növekedés egyben szinergikus lehetőségeket is teremt, így belső üzletfejlesztéssel is, költségcsökkentési harmonizációs lépésekkel, a belső piacok kiaknázásával is tudunk dolgozni az eredmények javításán, illetve további akvizíciókkal megint csak felgyorsíthatók, hatékonyabban be tudunk lépni bizonyos piaci szegmensekbe, itt elsősorban az újabb mobilitási szolgáltatásokra gondolok.

Pontosan mit jelentenek a mobilitási szolgáltatások, és mekkora tér van számukra a magyar és a régiós piacon?

Ormosy Gábor: A csoportunkban eddig is jelen voltak ezek a szolgáltatások, hiszen a kereskedés mellett például szervizszolgáltatást is nyújtunk, továbbá a cégcsoport része a SIXT, ami Magyarországon is az egyik legjelentősebb, rövid távú autóbérbeadással foglalkozó társaság. Ezekre alapozva tudunk és akarunk is fejlődni, új irányokat nyitni, akár a flottamenedzsment irányába, akár az autóbérlés rövid és hosszú távú elemeinek a vegyítésével. És természetesen további irány ezeknek a digitális csatornával való kombinálása, azaz több szolgáltatásnak egy digitális platformon való értékesítése, vagy például a carsharing.

A stratégiánk alapja, hogy a látványos iparági átalakulás mellett a meglévő alapok megmaradnak: a fizikai jelenlét a stratégiai kiskereskedelmi pontokon, illetve a nagykereskedői pozíciók, amik regionális piacokat tudnak átfogni. Ezekre az alapokra tervezünk majd építeni olyan szolgáltatási csomagokat, amelyek már tényleg újdonságot, és megfelelő értékajánlatot nyújtanak az ügyfeleknek.

Az AutoWallis milyen tempót tervez akvizíciók terén 2021-ben? És mik a hosszú távú tervek? És mennyire illeszkedik be ez a típusú fejlődés a BÉT terveibe?

Végh Richárd: A BÉT fejlődési stratégiájának középpontjában a magyar középvállalatok állnak, a cél az, hogy az ő növekedésüket segítsük. Ha van egy magyar tulajdonú, magyar központú vállalat, amelynek vannak növekedési céljai, szintet akar lépni, akkor egy tőkepiaci megjelenés rendkívüli segítség lehet ezeknek a terveknek a megvalósításához. Ezekkel az eszközökkel akár meg is lehet duplázni az árbevételét egy cégnek, és teljesen más perspektívák nyílnak meg előtte. Az továbbra is jól látszik, hogy a magyar gazdaságban van egyfajta dualitás: a multik, akik nagyon nagyok, nagyon hatékonyak, és a magyar középvállalatok, akik sokkal kisebbek, kevésbé hatékonyak, ez pedig egyszerűen visszavezethető egy méretkérdésre.

Szükség van olyan magyar középvállalatokra, akikben benne van a növekedési vágy, ambíció és vannak szintlépésre vonatkozó terveik.

Nyilván még nem szorítják ki a bluechipjeinket, de jelentősen nőtt a súlyuk. És olyan új vállalatok is megjelentek, akik már régóta fokozatos építkezést hajtottak végre. Bővült azoknak a középvállalatoknak a köre, akik szerepelnek a BUX indexben.

Ormosy Gábor: Mi továbbra is komolyan építünk a tőzsdei jelenlétre, jól érezzük itt magunkat és a visszajelzések is pozitívak. Elég csak a tavaly év végi zártkörű tőkeemelésünkre pillantani, melynek során három neves intézményi befektető 1,4 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre, ráadásul úgy, hogy az aktuális árfolyamhoz képest nem vártak el diszkontot. Az csak az egyik elem, hogy hiszünk a tőzsdei előnyben, de az is szükséges, hogy ennek a mezsgyéjén menjünk tovább, a stratégiánkat megvalósítva. Így természetesen gondolkozunk a következő lépéseken is. Egyrészt a Növekedési Kötvényprogram továbbra is nyitva van, az MNB év elején megemelte ennek a keretösszegét, így ez lehet az egyik irány.

Szeretnénk a tőzsdei jelenlétünket, a részvényeink likviditását is tovább fokozni.

A tavalyi sikerekre alapozva az újabb esetleges tranzakciók finanszírozáshoz önrész is szükséges, így vizsgáljuk a lehetőségét intézményi és nyilvános lakossági forrásbevonásnak az idei évben.

Címlapképünkön, balról jobbra: Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója; Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója; Müllner Zsolt, az AutoWallis Nyrt. elnöke; Székely Gábor, az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója;