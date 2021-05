Naponta 700 új autó gördül le a gyártósorról Esztergomban

A rendszerváltás után az esztergomi autógyár volt az első jelentős zöldmezős külföldi beruházás Magyarországon, 2019-es adatok alapján pedig az ország hetedik legnagyobb árbevételű vállalata lett a Magyar Suzuki. A márka már ötödik éve vezeti a hazai új személygépjármű értékesítéseket.

50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személygépjármű-gyártás Magyarországon, ebben az évben alapította meg ugyanis a japán gyártó a magyar leánycégét Esztergomban, ahol a gyártás 1992-es beindítása óta mintegy 3,6 millió Suzuki készült, a termelés legnagyobb hányadát a közönségkedvenc Suzuki Vitara adta, amely évek óta tartja vezető helyét a legtöbb darabszámban eladott autómodellek magyar listáján.

A Magyar Suzuki a kezdettől teljeskörű gyártási tevékenységet folytat Magyarországon, tehát az acéllemezek préselésétől, hegesztésétől kezdve, a gépjárművek összeszerelésén át, a festésig és a kész autók ellenőrzéséig az autógyártás összes folyamata Esztergomban történik

– mondta a Portfolio-nak Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. vállalati kommunikációs vezetője.

1992-ben még 1000 gépjármű készült egy év alatt, ma átlagosan 700 autó gördül le a gyártósorról naponta.

Azóta a gyártás rendkívüli módon felgyorsult, amíg az első autó gyártása még 3 napig tartott, ma 85 másodpercenként gördül le egy kész jármű a gyártósorról, ami 1 nap alatt készül el. Az első generációs Swifteknél még minden folyamatot emberek végeztek a gyártás során, mindössze 4-6 robot segítette a munkát a hegesztőüzemben. Mára minden pontot gépek hegesztenek, az autók fényezését is robotok készítik.

A Magyar Suzuki a japán vállalatcsoport európai bázisú pótalkatrész- és kiegészítőtartozék-központja 2019 óta, az esztergomi logisztikai hub pedig közép-európai szinten is meghatározó járműipari központ lett. A vállalat munkatársai naponta 30 kamionnyi termék tárolásáról és elosztásáról gondoskodtak 2020-ban, amelyek 700 beszállítótól, 16 százalékban magyar partnerektől érkeztek a logisztikai és ellátóközpontba. Tavaly átlagosan 125 kamionnyi alkatrészt és pótalkatrészt szállítottak 120 országba.

Annak ellenére, hogy az egész iparágat megrázó járvány miatt a szektor többi szereplőjéhez hasonlóan, a márka eladásai is estek tavaly, a legkeresettebb modell továbbra is a Vitara maradt, 6882 darabot adtak el belőle, a második pedig az SX4 S-CROSS, amiből 5578 fogyott.

A kisautóval robbantak be a piacra

1992-ben kezdődött meg Esztergomban az ötajtós Suzuki Swiftek próbagyártása, majd az ország 35 pontján indult meg az értékesítés. Ez a kategória addig teljesen hiányzott az akkori gépkocsipiacról, ez volt a brand első globális stratégiai modellje: egyforma minőségben és felszereltségi változatokban gyártották egyidejűleg Japánban, Európában, Indiában és Kínában.

Suzuki Swift - a kiskocsi olyan kategória volt, ami teljesen hiányzott az akkori gépkocsipiacról.

1993-ban megkezdődött a négyajtós, 1.3 literes motorral ellátott Sedan változatának gyártása, 1994-ben pedig megindult az exporttevékenység is. 2005-ben megérkezett a második generációs Swift is, majd 2010-ben a harmadik generáció is, amely a maximális öt csillagot kapta az Euro NCAP töréstesztjén. A modellt Esztergommal együtt világszerte hét üzemben gyártották, s több mint 100 országban és régióban forgalmazták. A Suzuki minden más modelljénél rövidebb idő alatt érte el az egymillió darabos értékesítést.

Közel egy évtizeddel az alapítás után jött az országban elsőként gyártott egyterű, a Wagon R+, amely a Swifthez képest egy teljesen más struktúrájú autó volt, így gyártás szempontjából is teljesen más működést igényelt. Onnantól kétfajta járművet kellett összeszerelni az addigi egy helyett egy gyártósoron minden variációban, sokkal több beszállító bevonásával. A gyártás 2000 januárjában kezdődött, 2004-ben elindult a dízelüzemű változat készítése is. Innentől átlagosan 2-4 évente jelentkezett a vállalat új modellel, vagy szériafrissítéssel.

Suzuki Wagon R+ a gyártósoron.

Az Ignis sorozatgyártása 2003-ban kezdődött, majd 2008-ban jött a Splash. Utóbbi 120 g/km CO2-kibocsátási szintjével megfelelt az Euro 4 szabvány előírásainak, az emissziós kívánalmaknak és a környezettudatos vásárlók elvárásainak is. A Splash esetében Magyarország az egyetlen európai gyártóbázis, ahol előállították a járművet, többségében az európai piacokra, ám a tengerentúlra is szállítva.

Suzuki Splash

2006-ban jött az SX4 családi és szabadidő autó, a kisautók után az első alsó-középkategóriás modell, melynek 2013-ben megjelent a C kategóriás crossover változata is, majd az SX4 S-CROSS, ami technológiai szempontból is jelentősebb mérföldkő volt: Euro-6-os motorjával már akkor eleget tett a személygépkocsik károsanyag-kibocsátásával kapcsolatos, két év múlva életbe lépő követelményrendszernek. 2019-ben megindult a hibrid hajtású SX4 S-CROSS gyártása is.

Az SX4 S-CROSS és a Vitara

A Vitara pedig magában hordozta mindazokat a jellemzőket, amelyek korábban már sikert arattak:

a gazdaságos üzemanyag-felhasználás, amit a jármű tömegének csökkentésével értek el,

a mechanikai energiaveszteség mérséklés,

az aerodinamikai szempontok szerint optimalizált forma

és az automatikus motorleállító–motorindító rendszer

A Vitara által kínált színvonal az autópiacon korábban csak sokkal drágábban volt elérhető. 2015 – ben a kompakt sport-szabadidő autók közül elsőként kapott ötcsillagos összértékelést az Euro NCAP 2015-ös töréstesztjén. 2018-ban megújult és turbómotort kapott a modell, 2019 decemberében pedig elkezdődött a hibrid hajtású Vitara sorozatgyártása Esztergomban.Magyarországon ebből a modellből készült eddig a legtöbb, hozzávetőlegesen 700 ezer darab.

