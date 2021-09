A Calvin Klein és a H&M marketingtanácsadója is érkezik az idei BrandFestivalra

Nemzetközi Top Speaker-ek váltják egymást az idén jubileumi 20. születésnapját ünneplő BrandFestival színpadán, október 28-29-én a Budapest Music Centerben. Digitális guruk, viselkedéstudományi szakértők, kreatív tartalomfejlesztők, trendszetterek. Több mint 100 előadó, számos nemzetközi szakember boncolgatja a Viselkedés-tudomány ernyőkoncepció mentén a márkaélmény-fokozás és a fogyasztói bevonás izgalmas kérdéseit, jelenségeit. Itt lesz többek között a The Walt Disney, a Havas CX Helia, a több mint 100 nemzetközi reklámdíjjal büszkélkedő FCB/SIX & Performance Art adat- és technológia-vezérelt reklámügynökség, nemzetközi hírű vásárlás-pszichológus, vagy viselkedés-közgazdaságtan szakértő.

A BrandFestival idei programjának célja, bemutatni a viselkedéstudomány irányait, jelenségeit a nemzetközi szinten jegyzett „sztárelőadók” és a hazai „vállalatvezetők” társaságában, interkulturális közegben.

„A „fogyasztói döntések” mögötti valódi motivációk megértése a korábbiaktól gyökeresen más kommunikációs kompetenciákat, stratégiai tervezést igényel. Ennek a megértésében segít a viselkedési-közgazdaságtan, amely mára egyre nagyobb teret kap az üzleti döntéshozatal és a reklámkészítés gyakorlatában.” – mondta Barna Tamás a BrandFestival elnöke. A tudományterület eredményei számtalan lehetőséget biztosítanak a marketing- és kommunikációs szakemberek számára, hogy a fogyasztók viselkedését befolyásoló eszközökkel éljenek és növekedési pályára állítsák a márkájukat. Mindez egy új gondolkodásmódot igényel. Olyan kiemelkedő egyéniségek tartanak előadást, akiktől nemcsak érdekfeszítő válasz várható, de megközelítéseikkel hozzájárulhatnak a kívánt új és progresszív válaszok megfogalmazásához.

Top Speakerek

Idén megosztja gondolatait többek között Ian Mckenzie, az FCB/SIX & Performance Art adat- és technológia-vezérelt reklámügynökség kreatív vezetője és Michael Solomon, marketingprofesszor, a vásárlás-pszichológia világhírű szakértője, aki a fogyasztói magatartás legújabb trendjeiről, a divat és vásárlás pszichológiai hátteréről tart majd előadást.

Solomon a fogyasztói magatartás elismert szakértőjeként rendszeresen tanácsokat ad olyan vezető márkáknak, mint a Calvin Klein, a Levi Straus, az Under Armour, a Timberland, a Wrangler és a H&M. Gyakori vendég olyan műsorokban, mint a The Today Show, vagy a Good Morning America.

Legutóbbi könyve: „New Chameleons: How to Connect with Consumers Who Defy Categorization” megállapítása szerint a márkák szegmentációs ketrecekbe kényszerítik az embereket, ami csak elidegeníti a modern fogyasztót.

