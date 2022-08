Izgalmas technológiát mutattak be a Szigeten, az EFOTT-on és a Strand Fesztiválon

Bár a fesztiválszezon a végéhez közeledik, az idei év sem maradt jelentős technológiai újítás nélkül. A 2022-es Szigeten, Strand Fesztiválon és EFOTT-on debütált a Telekom és a T-Systems ún. Campus Network megoldása, ami a nyilvános hálózatokhoz képest egy zárt és védett privát, dedikált mobilhálózatot jelent, és jelen megoldásban az elektronikus fizetést teszi gördülékennyé a speciális környezetben.

A fesztiválok fizetési szolgáltatását biztosító Festipay 2021-ben tesztelte első alkalommal a dedikált mobilhálózatot. A sikeres pilotot követve idén három kiemelt fesztivál – Sziget, Strand, EFOTT - látogatói számára válhatott gyorsabbá és megbízhatóbbá az online kapcsolatot igénylő kártyás fizetés. „A privát hálózat azon túl, hogy biztonságos kapcsolatot teremt a terminálok és az elszámolást végző központok között, az üzemeltető számára lehetővé teszi, hogy a publikus hálózat terheltsége esetén – például egy esti kiemelt koncert nagy létszámú, mobiltelefont használó látogatója mellett – is dedikált hálózati kapacitást és stabil, megbízható adatkapcsolatot biztosítson az online fizetés számára” – mondta el a Portfolio-nak Veress Sándor, a T-Systems üzletfejlesztési szakértője.

A szakember szerint a Campus hálózatokat alapvetően ipari, gyártó-és logisztikai felhasználásra tervezték. A működés célja itt is hasonló, mint a fesztiváloknál: egy adott helyen és adott időben kell magas szintű szolgáltatást biztosítani, ha ugyanis a hálózatkiesések miatt megáll a gyártás, vagy akadozik a kiszolgálás egy fesztiválon, az jelentős anyagi veszteséget tud okozni. Komoly kihívást jelent a mérnököknek a korábbi, hagyományos mobilhálózathoz képest, hogy ezekbe a fizetési terminálokba új típusú SIM-kártyák kerülnek: itt az azonosítás, a hozzá tartozó jogosultságok miatt egy teljesen más metodikát használnak.

Ez biztosítja azt, hogy teljesen szeparáltan tudnak ezek az eszközök részt venni a hálózati kommunikációban.

Amikor a világsztár színpadra lépett, meglódult az adatforgalom is

Az előkészületek akár már egy évvel a rendezvény előtt is megkezdődhetnek: az egyeztetések folyamatosak a szervezők, az üzemeltetők és a szolgáltató között. De a gyors reagálás is a rendszer része: ha szükséges kapacitásbővítés, akár a rendezvényre látogatók hirtelen megnövekvő száma miatt, akkor lehetséges ideiglenes bázisállomásokat is feltelepíteni, rövid idő alatt is.

Veress Sándor elmondta, hogy számukra is komoly kihívás volt az idei fesztiválszezon: ilyen sok felhasználóval, egy időben történő Campus hálózati projektjük nem volt még, így jelentős tapasztalatot szereztek az idei évben. Amikor például egy világsztár volt valamelyik színpadon, és megindult a közönség online streamelése, fényképek feltöltése, akkor látták, hogy milyen óriási mértékben megnövekedett a hálózati adatforgalom – miközben az új megoldásnak köszönhetően a fizetési tranzakciók nem inogtak meg, nem tapasztaltak fennakadást a rendszerekben. Plusz mivel a fesztiválozók kis területen zsúfolódnak össze, így műszaki szempontból kihívás volt kiszolgálni őket.

A fesztiválokon összesen 2 négyzetkilométert kellett lefedni a publikus szolgáltatáshoz, ami több mint 450 ezer résztvevő kiszolgálását végezte.

A későbbiekben akár új felhasználási területek is jöhetnek a Campus Networknél, például beléptetőkapuk jeleit lehet a kommunikációs hálózatra illeszteni, vagy olyan 5G-s drónokat is hozzá lehet majd kapcsolni, amelyek rendezvénybiztosítási feladatokat végeznek.

2 millió kártyás tranzakció 6 nap alatt

Solti Attila, a Festipay ügyvezető igazgatója a Portfolio kérdésére elmondta, hogy tapasztalata szerint egyre többen hagyták el a készpénzt, és tértek át bankkártyás vásárlásokra. Ez pedig 2021-ben és 2022-ben azzal jár, hogy az adatátviteli kapcsolatok még az eddigieknél is fontosabbá váltak.

„A Telekommal régóta gondolkozunk azon, hogy milyen megoldásokkal lehetne a szolgáltatás színvonalát növelni, de még ennél is fontosabb, stabilabbá tenni. Idén az EFOTT, a Sziget és Strand fesztiválokat választottuk tesztfesztiváloknak. Az idei nyár tapasztalatai kedvezőek, hibamentesen, stabilan futott a rendszer. A következő hetekben a tapasztalatok alapján közösen döntünk arról, hogy 2023-as fesztiválszezonban milyen mértékben állunk át a Campus rendszerre, esetleg indítjuk el állandó üzemeltetésű helyeinken is” – tette hozzá.

Solti Attila a tapasztalatok között említette, hogy a Szigeten 2 millió tranzakciót bonyolítanak le 6 nap alatt, amiknek mintegy 60%-a bankkártyás tranzakció. A Festipay kártyákat is fel lehet tölteni bankkártyával, sőt a rendszer arra is alkalmas, hogy az applikációkon feltöltött online egyenleget a vásárlás során a karszalagokra offline is felírják. Ez a művelet is folyamatos hálózati elérést igényel, azaz mindenkinek elemi érdeke, hogy ez stabilan működjön.

Címlapkép: Festipay