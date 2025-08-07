  • Megjelenítés
Mikor gyújthatja be igazán a rakétákat az ingatlanpiaci finanszírozás? Megtudhatja a szakma csúcsrendezvényén!
Ingatlan

Mikor gyújthatja be igazán a rakétákat az ingatlanpiaci finanszírozás? Megtudhatja a szakma csúcsrendezvényén!

Portfolio
Noha korántsem kerek az évforduló, a huszonegy mégiscsak valami miatt szerencseszámként él a köztudatban. Márpedig az idei Portfolio Property Investment Forum (PIF) ezzel a sorszámmal ellátva várja idén is a szakma vezető képviselőit, akik az ingatlanbefektetésekhez kapcsoló valamennyi lényeges aspektusról számot vetnek.

Az egész napos Portfolio Property Investment Forum (PIF) ezúttal sem árul zsákba macskát, hiszen meghívott vendégeinek segítségével átfogó képet nyújt a szektor aktuális helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról és a legújabb trendekről.

Már az elején alaposan a lovak közé csapunk, hiszen szakértőink azt vizsgálják, hogy mennyiben van itt egy új ciklus kezdete, azaz ingatlanpiaci fordulópontnak vagyunk-e tanúi?

2024 ugyanis sok szempontból vízválasztó volt, az idei év első hónapjait pedig komoly optimizmus övezte. Bár 2025 első fele nem minden tekintetben hozta meg az áttörést, szeptemberre új lendületet kaphat a piac, többek között a vonatkozó kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően.

Portfolio Property Investment Forum 2025
Együtt az ingatlanfinanszírozói szakma legjava! Ne hagyja ki a lehetőséget! Regisztráljon most!
Információ és jelentkezés

Steinberg Noah, a WING elnök-vezérigazgatója nyitja a programot, majd  Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója az aktuális statisztikai helyzetképet ismerteti és méri fel, mennyiben van ok az optimizmusra.

A szekció csúcspontjaként két kerekasztal-beszélgetés is lesz. Az elsőben a paradigmaváltás és a normalitáshoz való visszatérés kérdéseit boncolgatják olyan neves szakemberek, mint

 A második panelben Madár István (Portfolio Csoport) és Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) a makrogazdasági kilátásokat elemzik a közelgő választások tükrében tabuk nélkül.

speaker image
Angel Gábor
iroda és lakóprojektekért felelős vezérigazgató-helyettes
Wing
speaker image
Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy
speaker image
Balogh Péter
ügyvezető igazgató - Nagyvállalati és Speciális Hitelezés
MBH Bank
speaker image
Banai Ádám PhD, MRICS
monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
speaker image
Borbély Gábor
kutatási igazgató
CBRE
speaker image
Dr. Budai J. Gergő
elnök-vezérigazgató
Vantage Towers
speaker image
Dános Pál MAISZ, MRICS
Associate Partner
KPMG
speaker image
Deák Tamás
ingatlanfinanszírozási vezető
Erste Bank
speaker image
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
speaker image
Futó Gábor
társalapító és társtulajdonos
Futureal-csoport
speaker image
Gajdos Dániel
Head of Structured Finance and Operations
Panattoni Hungary
speaker image
Gárdai János
CEO of Futureal Development & SSP / Group Asset Management Director
Futureal-csoport
speaker image
Gereben Mátyás MRICS
országmenedzser
CPI Hungary
speaker image
Dr. Gondi Ferenc MBA
ügyvezető igazgató
CTP Hungary
speaker image
Gyertyánfy Miklós MRICS
vezérigazgató
Gránit Pólus
speaker image
Győri Gyula
Facility Management Director
CPI Facility Management
speaker image
Jellinek Dániel
partner, vezérigazgató
Indotek Group
speaker image
Kalaus Valter MRICS
Managing Partner
Newmark VLK Hungary
speaker image
Kibédi Varga Lóránt MRICS
Managing Director
CBRE Hungary
speaker image
Korda Zsófia
Corporate Sales Relations and Business Development Chief Sales Officer (CSO)
Wing
speaker image
Krizsán Gábor
üzletfejlesztési igazgató
Dryvit Profi Kft.
speaker image
Krüpl László MRICS
Partner
Schönherr Ügyvédi Iroda
speaker image
Madár István
vezető elemző
Portfolio Csoport
speaker image
Madler Attila
Asset Management Director
CPI Hungary
speaker image
Marossy Virág
vezérigazgató
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
speaker image
Mazsaroff Kata
ügyvezető igazgató
Colliers
speaker image
Mikó Zoltán
vezérigazgató
Future FM
speaker image
Nemes Rudolf
vezérigazgató
HelloParks
speaker image
Dr. Németh Miklós
ügyvezető igazgató, Speciális Finanszírozási Igazgatóság
OTP Bank
speaker image
Nyitrai Zsolt
kockázatkezelési igazgató
XANGA Investment & Development Group
speaker image
Dr Ódor Dániel MRICS
Partner
Taylor Wessing
speaker image
Pázmány Balázs FRICS
igazgatóság elnöke
Erste Alapkezelő Zrt.
speaker image
Pszota Frigyes
generálkivitelezési vezérigazgató-helyettes
NEO Property Services Zrt.
speaker image
Noah Steinberg FRICS
elnök-vezérigazgató
WING
speaker image
Szabó Sándor
általános vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag
Szinorg Universal Zrt.
speaker image
Székely Ádám
ügyvezető igazgató, tulajdonos - alelnök
Innovinia - IFK
speaker image
Tatár Tibor MRICS
magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető
WING
speaker image
Vágó László
vezérigazgató, NEO Property Services
elnök, LEO
speaker image
Vécsey Bence MRICS
Partner, Investment and Capital Director
Faedra Group
speaker image
Zelles-Görgey Balázs
Director, Head of Capital Markets
Colliers
speaker image
Zsiday Viktor
portfóliókezelő
Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap
ÖSSZES ELŐADÓ 

Az elmúlt évek egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történik az irodaházakkal a megváltozott munkakörülmények között. Érdekfeszítő panelbeszélgetésben keresik a szakértők olyan kérdésekre a választ, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a gyorsan változó trendekhez, és milyen új kihívásokkal szembesül az üzemeltetési szektor. Íme a résztvevők névsora:

A hozamokról, csak őszintén

A nap egyik leghangsúlyosabb része a finanszírozás kapcsán felmerülő kockázatkezelés új kihívásainak felmérése. A jelenlegi bizonytalan gazdasági és politikai környezetben kulcsfontosságú kérdés, hogy érdemes-e kockázatot vállalni, vagy inkább a kivárás a célravezető stratégia.

Két izgalmas kerekasztal-beszélgetés várja a résztvevőket ebben a szekcióban. Az első "Őszintén a hozamokról és az ingatlanbefektetési piac aktuális valóságáról" címmel zajlik, ahol olyan neves szakértők osztják meg gondolataikat, mint

Egy másik beszélgetés a "Finanszírozói dilemmák" témakörét járja körül, ahol a megszólalók között az alábbi szakértőket találjuk:

  • Balogh Péter, ügyvezető igazgató - Nagyvállalati és Speciális Hitelezés, MBH Bank
  • Deák Tamás, ingatlanfinanszírozási vezető, Erste Bank
  • Gajdos Dániel, Head of Structured Finance and Operations, Panattoni Hungary

Van lyuk vagy nincs lyuk? Ha igen, mekkora?

Mekkora lyukat üt a lassuló gazdaság a logisztikai és ipari ingatlanok piacán? Ez a téma is terítékre kerül, amely a jelenlegi lassuló és a globális vámháború miatt millió bizonytalansággal küzdő gazdaságban nem is lehetne aktuálisabb. A beszélgetés résztvevői:

  • Korda Zsófia, Corporate Sales Relations and Business Development Chief Sales Officer (CSO), Wing
  • Nemes Rudolf, vezérigazgató, HelloParks

Mindez természetesen csak ízelítő, hiszen a konferencia további kiemelt témái között szerepel:

  • Makrokörnyezet, infláció, kamatok, hozamok
  • Finanszírozási és befektetői hangulat
  • Ipari- és logisztikai ingatlanok fejlődése
  • Alternatív eszközök lehetőségei
  • Új építés vagy felújítás dilemmája

Ne hagyja ki az év legfontosabb ingatlanszakmai eseményét! Regisztráljon most a XXI. Portfolio Property Investment Forumra, és legyen részese a szakma legfontosabb találkozójának!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Már nem az egyedülálló nyugdíjasokat fenyegeti leginkább a szegénység
Ingatlan
Most már totálisan megfizethetetlen egy lakás? Baljós számok érkeztek
Pénzcentrum
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility