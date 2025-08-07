Mikor gyújthatja be igazán a rakétákat az ingatlanpiaci finanszírozás? Megtudhatja a szakma csúcsrendezvényén!

Az egész napos Portfolio Property Investment Forum (PIF) ezúttal sem árul zsákba macskát, hiszen meghívott vendégeinek segítségével átfogó képet nyújt a szektor aktuális helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról és a legújabb trendekről.
Már az elején alaposan a lovak közé csapunk, hiszen szakértőink azt vizsgálják, hogy mennyiben van itt egy új ciklus kezdete, azaz ingatlanpiaci fordulópontnak vagyunk-e tanúi?
2024 ugyanis sok szempontból vízválasztó volt, az idei év első hónapjait pedig komoly optimizmus övezte. Bár 2025 első fele nem minden tekintetben hozta meg az áttörést, szeptemberre új lendületet kaphat a piac, többek között a vonatkozó kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően.
Steinberg Noah, a WING elnök-vezérigazgatója nyitja a programot, majd Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója az aktuális statisztikai helyzetképet ismerteti és méri fel, mennyiben van ok az optimizmusra.
A szekció csúcspontjaként két kerekasztal-beszélgetés is lesz. Az elsőben a paradigmaváltás és a normalitáshoz való visszatérés kérdéseit boncolgatják olyan neves szakemberek, mint
- Gárdai János, CEO of Futureal Development & SSP / Group Asset Management Director, Futureal-csoport
- Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary
- Kibédi Varga Lóránt MRICS, Managing Director, CBRE Hungary
- Mazsaroff Kata, ügyvezető igazgató, Colliers
A második panelben Madár István (Portfolio Csoport) és Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) a makrogazdasági kilátásokat elemzik a közelgő választások tükrében tabuk nélkül.
Az elmúlt évek egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történik az irodaházakkal a megváltozott munkakörülmények között. Érdekfeszítő panelbeszélgetésben keresik a szakértők olyan kérdésekre a választ, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a gyorsan változó trendekhez, és milyen új kihívásokkal szembesül az üzemeltetési szektor. Íme a résztvevők névsora:
- Balástyai Márk, vezérigazgató, Futureal Energy
- Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management
- Mikó Zoltán, vezérigazgató, Future FM
A hozamokról, csak őszintén
A nap egyik leghangsúlyosabb része a finanszírozás kapcsán felmerülő kockázatkezelés új kihívásainak felmérése. A jelenlegi bizonytalan gazdasági és politikai környezetben kulcsfontosságú kérdés, hogy érdemes-e kockázatot vállalni, vagy inkább a kivárás a célravezető stratégia.
Két izgalmas kerekasztal-beszélgetés várja a résztvevőket ebben a szekcióban. Az első "Őszintén a hozamokról és az ingatlanbefektetési piac aktuális valóságáról" címmel zajlik, ahol olyan neves szakértők osztják meg gondolataikat, mint
- Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató, Speciális Finanszírozási Igazgatóság, OTP Bank
- Pázmány Balázs FRICS, igazgatóság elnöke, Erste Alapkezelő Zrt.
- Vécsey Bence MRICS, Partner, Investment and Capital Director, Faedra Group
- Zelles-Görgey Balázs, Director, Head of Capital Markets, Colliers
Egy másik beszélgetés a "Finanszírozói dilemmák" témakörét járja körül, ahol a megszólalók között az alábbi szakértőket találjuk:
- Balogh Péter, ügyvezető igazgató - Nagyvállalati és Speciális Hitelezés, MBH Bank
- Deák Tamás, ingatlanfinanszírozási vezető, Erste Bank
- Gajdos Dániel, Head of Structured Finance and Operations, Panattoni Hungary
Van lyuk vagy nincs lyuk? Ha igen, mekkora?
Mekkora lyukat üt a lassuló gazdaság a logisztikai és ipari ingatlanok piacán? Ez a téma is terítékre kerül, amely a jelenlegi lassuló és a globális vámháború miatt millió bizonytalansággal küzdő gazdaságban nem is lehetne aktuálisabb. A beszélgetés résztvevői:
- Gondi Ferenc MBA, ügyvezető igazgató, CTP Hungary
- Korda Zsófia, Corporate Sales Relations and Business Development Chief Sales Officer (CSO), Wing
- Nemes Rudolf, vezérigazgató, HelloParks
Mindez természetesen csak ízelítő, hiszen a konferencia további kiemelt témái között szerepel:
- Makrokörnyezet, infláció, kamatok, hozamok
- Finanszírozási és befektetői hangulat
- Ipari- és logisztikai ingatlanok fejlődése
- Alternatív eszközök lehetőségei
- Új építés vagy felújítás dilemmája
Ne hagyja ki az év legfontosabb ingatlanszakmai eseményét! Regisztráljon most a XXI. Portfolio Property Investment Forumra, és legyen részese a szakma legfontosabb találkozójának!
Címlapkép forrása: Portfolio
