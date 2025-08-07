Mikor gyújthatja be igazán a rakétákat az ingatlanpiaci finanszírozás? Megtudhatja a szakma csúcsrendezvényén!

Az egész napos Portfolio Property Investment Forum (PIF) ezúttal sem árul zsákba macskát, hiszen meghívott vendégeinek segítségével átfogó képet nyújt a szektor aktuális helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról és a legújabb trendekről.

Már az elején alaposan a lovak közé csapunk, hiszen szakértőink azt vizsgálják, hogy mennyiben van itt egy új ciklus kezdete, azaz ingatlanpiaci fordulópontnak vagyunk-e tanúi?

2024 ugyanis sok szempontból vízválasztó volt, az idei év első hónapjait pedig komoly optimizmus övezte. Bár 2025 első fele nem minden tekintetben hozta meg az áttörést, szeptemberre új lendületet kaphat a piac, többek között a vonatkozó kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően.

Steinberg Noah, a WING elnök-vezérigazgatója nyitja a programot, majd Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója az aktuális statisztikai helyzetképet ismerteti és méri fel, mennyiben van ok az optimizmusra.

A szekció csúcspontjaként két kerekasztal-beszélgetés is lesz. Az elsőben a paradigmaváltás és a normalitáshoz való visszatérés kérdéseit boncolgatják olyan neves szakemberek, mint

A második panelben Madár István (Portfolio Csoport) és Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) a makrogazdasági kilátásokat elemzik a közelgő választások tükrében tabuk nélkül.

Az elmúlt évek egyik legégetőbb kérdése, hogy mi történik az irodaházakkal a megváltozott munkakörülmények között. Érdekfeszítő panelbeszélgetésben keresik a szakértők olyan kérdésekre a választ, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a gyorsan változó trendekhez, és milyen új kihívásokkal szembesül az üzemeltetési szektor. Íme a résztvevők névsora:

Balástyai Márk, vezérigazgató, Futureal Energy

Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management

Mikó Zoltán, vezérigazgató, Future FM

A hozamokról, csak őszintén

A nap egyik leghangsúlyosabb része a finanszírozás kapcsán felmerülő kockázatkezelés új kihívásainak felmérése. A jelenlegi bizonytalan gazdasági és politikai környezetben kulcsfontosságú kérdés, hogy érdemes-e kockázatot vállalni, vagy inkább a kivárás a célravezető stratégia.

Két izgalmas kerekasztal-beszélgetés várja a résztvevőket ebben a szekcióban. Az első "Őszintén a hozamokról és az ingatlanbefektetési piac aktuális valóságáról" címmel zajlik, ahol olyan neves szakértők osztják meg gondolataikat, mint

Egy másik beszélgetés a "Finanszírozói dilemmák" témakörét járja körül, ahol a megszólalók között az alábbi szakértőket találjuk:

Balogh Péter, ügyvezető igazgató - Nagyvállalati és Speciális Hitelezés, MBH Bank

Deák Tamás, ingatlanfinanszírozási vezető, Erste Bank

Gajdos Dániel, Head of Structured Finance and Operations, Panattoni Hungary

Van lyuk vagy nincs lyuk? Ha igen, mekkora?

Mekkora lyukat üt a lassuló gazdaság a logisztikai és ipari ingatlanok piacán? Ez a téma is terítékre kerül, amely a jelenlegi lassuló és a globális vámháború miatt millió bizonytalansággal küzdő gazdaságban nem is lehetne aktuálisabb. A beszélgetés résztvevői:

Gondi Ferenc MBA, ügyvezető igazgató, CTP Hungary

Korda Zsófia, Corporate Sales Relations and Business Development Chief Sales Officer (CSO), Wing

Nemes Rudolf, vezérigazgató, HelloParks

Mindez természetesen csak ízelítő, hiszen a konferencia további kiemelt témái között szerepel:

Makrokörnyezet, infláció, kamatok, hozamok

Finanszírozási és befektetői hangulat

Ipari- és logisztikai ingatlanok fejlődése

Alternatív eszközök lehetőségei

Új építés vagy felújítás dilemmája

