Hernádi Zsolt, Surányi György, Mátrai Károly: alakul az őszi gazdasági csúcskonferencia előadóinak listája

Portfolio
Tovább bővült az október 7-i Budapest Economic Forum előadóinak listája, így kijelenthetjük, hogy idén is a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján adnak elő a gazdaságpolitika irányítói, a legnagyobb hazai cégek vezetői és neves közgazdászok. Így első kézből ismerhetjük meg a magyar gazdaság kilátásait, illetve a magyar vállalatok jövőképét.
Fokozatosan jelentjük be a tizenötödik Budapest Economic Forum konferencia előadóit, azt már korábban elárultuk, hogy velünk lesz a Marriott Hotelben Harold James történész-közgazdász, a Princeton Egyetem professzora, aki rendszeresen publikál geopolitikai és világgazdasági témában. Az is biztos már, hogy a vezető magyar gazdaságpolitikusok közül előadást tart Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a vállalatvezetőket pedig többek között Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója képviseli.

Most

újabb nevek válnak véglegessé a programban.

Az elmúlt években megszokott volt, hogy az őszi gazdasági csúcskonferencián tartja nagy hatású előadását Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki a sorozatot folytatva idén is velünk tart a konferencián. Az üzletember 2024-ben az európai ipar kilátásairól beszélt, kiemelte többek között, hogy a szuverenitás fenntartása mellett erősebb együttműködésre van szükség a kontinensen gazdasági kérdésekben. Arra számíthatunk, hogy Hernádi Zsolt szavai idén is nagy figyelmet kapnak majd a konferencián, illetve azt követően is gyakran idézzük majd a meglátásait.

Hernádi Zsolt
MOL-csoport, elnök-vezérigazgató
Az MOL Igazgatóságának elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től. Tagja a MOL Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizott
Tovább
Az MOL Igazgatóságának elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től. Tagja a MOL Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizott Tovább

2024-ben nagy sikert aratott a programban a neves hazai közgazdászok panelbeszélgetése, mely a terveink szerint megismétlődik majd október 7-én. Velünk lesz ugyanis Surányi György professzor is, aki egy éve arról beszélt, hogy 2020 előtti évek egy túlhevített, fenntarthatatlan gazdaságot mutattak Magyarországon, szerinte a belföldi kereslet felpörgetésével a jövőben sem érhető el 1-2%-nál nagyobb GDP-növekedés a következő években.

Prof. Surányi György
egyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke
A MKKE Pénzügypolitikai szakának elvégzését követően a pálya a Pénzügykutatási Intézetben indult 1977-ben. Kandidátusi címet -pénz és infláció elmélet- 1986-ban ítélték oda. 1986/87 a Világbank konzul
Tovább
A MKKE Pénzügypolitikai szakának elvégzését követően a pálya a Pénzügykutatási Intézetben indult 1977-ben. Kandidátusi címet -pénz és infláció elmélet- 1986-ban ítélték oda. 1986/87 a Világbank konzul Tovább

Maradva az energiaszektornál: nem csak a Mol vezére vesz részt az idei Budapest Economic Forumon, hanem velünk lesz Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója is. De nem csak ők képviselik a nagyvállalati szegmenst, hiszen számítunk Rékasi Tibor részvételére is, aki a Magyar Telekom jövőképét vázolhatja fel a közönségnek.

Mátrai Károly
MVM Csoport, vezérigazgató
Mátrai Károly közgazdász, illetve energetikai szakértőként több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiakereskedelem, az üzletvezetés, a brókertevékenység és a pénzügyek területén. 2008 és 2
Tovább
Mátrai Károly közgazdász, illetve energetikai szakértőként több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az energiakereskedelem, az üzletvezetés, a brókertevékenység és a pénzügyek területén. 2008 és 2 Tovább

Címlapkép forrása: Portfolio

