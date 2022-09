A nyakunkon lévő válság nem lassítja, hanem felgyorsítja a gazdaság zöld átállását és az olcsóbb energiatermelést

"A zöld finanszírozás az egyik nagyon felkapott téma jelenleg, a másik a küszöbön álló gazdasági válság, illetve ezeknek az összefüggései. Az OTP-nél azt gondoljuk - amit a Sustainable World konferencia is megerősít - hogy a gazdaság zöld átállása nemhogy leállna, hanem fel fog gyorsulni a válság hatására, hiszen azok a beruházások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy energiahatékonyabbak legyünk, valamint olcsóbban és fenntarthatóbb módon termeljünk energiát, szintén felgyorsulnak. Egyre nagyobb igény van erre. Azt is látjuk, hogy nemcsak a vállalatok, hanem a lakosság részéről is egyre nagyobb az érdeklődés főleg az ingatlanok felújítása, és azok energiahatékonyabbá tétele iránt" - mondta el Pókos Gergely, az OTP Bank, Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója.