Kiderült, mikor a legnagyobb a carsharing cégek forgalma Budapesten

Az európai nagyvárosokban egyre nő a carsharing szolgáltatások népszerűsége, főleg a fiatal felnőttek körében. A saját jármű fenntartási díjainak megtakarításán túl környezetvédelmi szempontok miatt is egyre többen választják a közösségi autózást. Egyelőre a legnagyobb számban rövidebb városi utakra veszik igénybe a szolgáltatást a felhasználók, de a nagyobb vidéki utazások, a reptéri transzferek száma is egyre nő – tudta meg a Portfolio a piacvezető wigo carsharing vezérigazgatójától.

Mint arról a Portfolio is beszámolt, az AutoWallis Csoport nemrég elindította saját carsharing márkáját, a wigo-t, melyet a korábbi Share Now felhasználók saját profiljukkal használhatnak tovább. Az átállás zökkenőmentesen, a tervek szerint zajlott – mondta el a Portfolio-nak Koralewsky Márk, a vállalat vezérigazgatója. A Magyarországon árbevételt tekintve piacvezető autómegosztó márka célja a váltással, hogy még hatékonyabban tudja kiszolgálni a felhasználói igényeket, és növelje az ügyfélélményt.

Több nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan Budapesten is elindult néhány éve a carsharing szolgáltatások integrálódása a közösségi közlekedésbe. Ez a városlakók érdeke is, hiszen ezáltal kevesebb dugó alakul ki az utakon, parkolóhelyek szabadulnak fel, és a felhasználók is rugalmasan, saját igényeikhez igazítva tudják váltogatni a különböző közlekedési formákat. A carsharing különösen praktikus mindazoknak, akik több különböző élethelyzetben vezetnek, akár egy hét leforgása alatt is: egy kisebb autóval könnyebb egy nagyvárosban parkolni, viszont a családlátogatáshoz a hétvégén alkalmasabb egy nagyobb csomagterű autó.

Jellemzően a 25-35 éves korosztály használja legaktívabban az autómegosztó szolgáltatásokat, ebben szerepe lehet annak is, hogy a fiatalabb generációk sokkal aktívabban keresik a fenntartható megoldásokat,

illetve digitális bennszülöttként teljesen természetes ennek a korosztálynak egy applikáción keresztül intézni az autóhasználatot. Ebben az életkorban sokaknak már van jogosítványa, saját kocsija viszont nincs, ezért számukra kézenfekvő a carsharing lehetőségével élni. A felhasználók között nagyobb számban találhatók férfiak, a női sofőrök óvatosabbak, kisebb számban mernek ismeretlen volán mögé beülni. A javarészt automata váltós, könnyen használható, modern és megbízható autóflottával megismerkedés után azonban ez tartózkodás viszont gyakran feloldódik.

Az ünnepek jelentik a csúcsidőszakot

Az ügyfelek átvezetése az új szolgáltatóhoz az eredeti tervek szerint, még karácsony előtt zajlott le, így az ünnepi időszakban megugró igénybevétel során már ismerni fogják a felhasználók az új applikációt, az elérhető lehetőségek közül kényelmesen tudják kiválasztani a számukra aktuálisan megfelelő opciót. Bár elsősorban rövidebb fővárosi utakra veszik igénybe a szolgáltatást, egyre több nyári balatoni kirándulást és ünnepi vidéki látogatást is közösségi autóval oldanak meg.

Az alkalmazás mostantól, időalapon automatikusan a legkedvezőbb csomagajánlatot számítja az útra, illetve az applikációban és a weboldalon is ellenőrizhető egy utazás várható költsége, így váratlan meglepetések nélkül lehetséges akár egy hosszabb, több napos utazást is carsharing szolgáltatással megoldani. A vállalat adatai alapján az év végi időszak leginkább az utazások hosszában különbözik a tavaszi és őszi felhasználási trendektől, ugyanis

sokan már a nagyobb bevásárlásokat és a családi látogatásokat közösségi autóval intézik az év többi időszakában is.

A reptéri utazások egész évben népszerűek az ügyfelek körében, de a nyári hétvégéken és az ünnepi időszakban különösen sokan választják ezt a lehetőséget, mivel a Holiday Parkolóban kijelölt wigo carsharing parkoló néhány perc sétára található a termináloktól, és itt ugyanúgy lehetséges elindítani és lezárni is az utazást, mint a zóna bármely más területén. A megújult alkalmazás egyik újdonsága szinte garantáltan hasznos lesz a reptérre utazóknak, ugyanis mostantól már perces utakra is elő lehet rendelni az autókat. Ehhez mindössze csak 48 órával az utazás előtt meg kell rendelni a kiválasztott autót a zónán belüli címre, ami a kért időpontban szinte a ház előtt fogja várni az utast.

Tavaly a felhasználók kétszer annyi kilométert utaztak a közösségi autókkal, mint egy évvel korábban, ennek a dinamikus növekedésnek köszönhetően a vállalat folyamatosan mérlegeli a lehetőségeket a külső zónákat illetően is. Ezekből, már most is szép számban érhetők el a szolgáltatáson belül, mint például Budakalász, Budaörs, Dunakeszi vagy Érd.

Címlapkép és fotó: wigo

A cikk megjelenését a wigo carsharing támogatta.