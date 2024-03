Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio 2024. március 27. 07:53

Ázsiában vegyes hangulatban telt szerda reggel a kereskedés, ezt követően azonban Európában és Amerikában is mérsékelt emelkedésre van kilátás. Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma reggel idehaza az MNB közöl adatokat: érkezik a háztartások hitelállománya, negyedéves fizetési mérleg, hitelintézeti mérlegstatisztikák. Emellett megtudjuk, hogy februárban nőtt-e a munkanélküliség, az előző hónapok gazdasági lassulása ugyanis a munkaerőpiacon is kifejtette a hatását. Külföldön a német kiskereskedelem lesz érdekes: a német gazdaság gyengélkedik, a bolti forgalom alakulása így beszédes lehet. Még aznap érkezik egy munkanélküliségi adat is az országból.