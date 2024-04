Jön a hét legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio 2024. április 05. 08:00

Gazdasági információk tekintetében ma itthon több fontos adat is érkezik, például a KSH közli a februári ipari termelés első becslését valamint a kiskereskedelmi adatot, ezek elsősorban a forint piacán okozhatnak mozgásokat. Ezen felül az Eurostat a februári kiskereskedelem számait közli, míg az Egyesült Államokban érkezik a hét legfontosabb adata, a kamatpolitika szempontjából jelentős munkanélküliség alakulása – ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy az amerikai jegybank vélhetően azért is hajlik a kamatvágásra a vártnál magasabb infláció ellenére is, mivel az amerikai munkanélküliség emelkedése könnyen felgyorsulhat, ezt pedig szeretné megelőzni a Fed. Ami a tőzsdei kilátásokat illeti, az előzetes adatok alapján leginkább a kivárás jellemezheti majd a délelőtti kereskedést, oldalazás jöhet a kontinens vezető tőzsdéin.