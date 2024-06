Dübörögnek a Portfolio konferenciák: networking és információdömping, már 20 éve!

A Portfolio Csoport rendezvény divíziója idén 20 éve van jelen a piacon és az utóbbi 10 évben már egyértelműen piacvezető pozícióban szervezi évi mintegy 60 rendezvényét, több mint 40 000 résztvevővel. Mi a siker titka 2024-ben? Mitől elég csak annyit mondani egy hazai vezetőnek egy megbeszélés végén, hogy találkozunk a következő Portfolio konferencián?

A Portfolio Rendezvények neve garantálja a magas minőségű szakmai tartalmat, valamint az egyedülálló kapcsolatápolási és szerzési lehetőségeket. Röviden ennyi lehetne a recept - bár egyszerűnek tűnik, de hogy mindez valóban megvalósuljon, ahhoz szükséges a kőkemény profizmus és a prémium szintből nem engedő hozzáállás, amit kevés versenytárs hoz ezen a szinten.

A 2024-es első félév sikerei

Az egynapos konferenciákon olyan információkat és olyan kapcsolatépítési lehetőséget kapnak a résztvevők, amik rövid-és hosszútávú üzleti szintlépést tesznek lehetővé és biztosított a hazai szakmai elit közelsége. A tavaszi szezonban 6 iparágban 19 rendezvényen közel 600 résztvevő választotta a Portfolio Rendezvényeket.

Klasszikusok és debütánsok

Portfolio Investment Day 2024 - február 22. - TELTHÁZ

A Portfolio Investment Day 2024-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhetett pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhette meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphatott befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az volt, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Kiemelt témák voltak:

• Alaposan átalakultak a magyar lakossági állampapírok – Mit válasszunk?

• Portfólióépítés diverzifikáltan: van élet a PMÁP-on túl!

• Eurós, dolláros befektetések – Milyen eszközökbe fektessünk külföldön?

- Merre viszi a Fantasztikus Hetes a részvénypiacokat?

• Eljött végre a kispapírok ideje?

• 2023 a volatilitás éve volt, milyen lesz 2024 a kötvénypiacon?

• Energiaválság után – Nyersanyagpiaci lehetőségek

• Arany, ezüst – Meddig működnek a menekülőeszközök?

• Gyorsul az energiaátmenet – Zöld befektetési ötletek

• 2024-ben újra fellángolhat az infláció? – Hogyan védekezzünk a pénzünk elértéktelenedésével szemben?

Biztosítás 2024 - február 27. - TELTHÁZ

Újkori történetének egyik legnehezebb időszakát éli át a magyar biztosítási szakma. A rengeteg EU-s és felügyeleti szabályozási kihívás mellett a kormány stratégiai ágazatként kezdett rátekinteni a szektorra, annak tulajdonosi és szabályozási következményeivel együtt. Ezek közül igazi újdonság a márciusi lakásbiztosítási kampány volt, amelynek elindulását közvetlenül előzte meg a Portfolio Biztosítás 2024 konferenciája, így igazán forró volt a téma. Sok szó esett az életbiztosítások értékteremtési szempontból való új megközelítéseiről, a biztosítók stratégiájáról és a közvetítői piac jövőjéről is. Velünk voltak a szabályozás és a piac nagyágyúi e témák megtárgyalásában.

A Portfolio hagyományainak megfelelően érdekes panelbeszélgetések, előadások és networking lehetőségek biztosították konferenciánk közönségének, hogy megvitassa a jövő üzleti lehetőségeit és kockázatait. A biztosítók mellett a biztosításközvetítők és jogi, tanácsadói partnerek, IT-cégek, más beszállítók számára is érdekesek voltak a rendezvényen elhangzó információk, vélemények.

Kik voltak jelen eseményünkön?

• Felsővezetők

• Termékfejlesztők

• Értékesítésért felelős szakemberek

• Ügynökök, alkuszok, pénzügyi tanácsadók

• Biztosítási joggal és adózással foglalkozók

• IT-szakemberek

• A pénzügyi szektor más szereplőinél tevékenykedő szakemberek

• És azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Property Warm Up 2024 - március 7.

Az ingatlanpiac szárnyaló vagy éppen tragikus folyamatait, jelenségeit, kihívásait, lehetőségeit napi szinten érezzük a bőrünkön. Kamatok, infláció, hozamok, bérleti és üzemeltetési díjak, üresedés, home office, energiaellátás stb. az éjjeleink és nappalaink része. Az év elején azonban szerettük volna, ha - az elmaradhatatlan találkozás, információcsere és üzleti/baráti kapcsolatépítés mellett - a piacunk szereplői tágabb, az ingatlanok világát közvetetten érintő, de nagyon is befolyásoló témákról beszélgettünk volna.

Ilyen kiemelt területek voltak a makrogazdasági és finanszírozási helyzet, a jövőkutatás, a klímaváltozás, a társadalmi változások, a jövő generációinak megértése, a globális pénzügyi és energiapiaci várakozások, vagy a világgazdaság és társadalom jövőjét, vagyis a mi jövőnket, a partnereink, bérlőink, munkavállalóink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdések. Az esemény kiemelt támogatója a Gránit Pólus.

Kiemelt témák voltak:

• Fellendül a finanszírozás és a befektetés?

• Globális kilátások vagy kilátástalanságok

• Átfordul végre trendiből termelőbe az AI a mindennapokban?

• Szép új világ! – Mi történik a fiatalokkal?

• Ingatlanfókuszú felkészülés a pusztító klímaváltozásra

• Aktuális makrogazdasági körkép a lokális és globális irányokról

Agrárium 2024 - március 19.

A Portfolio Csoport Agrárium 2024 konferenciája az egyik legrangosabb szakmai esemény az agrárgazdaságot érintő tavaszi rendezvények között. A konferencia alapvető célja volt, hogy információkat nyújtson minden olyan fontos, év elejétől bekövetkező változásról, amely meghatározza az agrárpiaci szereplők eredményes gazdálkodási-üzleti tevékenységeit 2024-ben.

A rendezvény ennek megfelelően napirendre tűzte mindazokat a jelentős támogatási, jogszabályi, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásokat, amelyek új feltételeket és körülményeket teremtenek az agrárium számára. A rendezvény arra törekedett, hogy bemutassa a gazdálkodást befolyásoló új előírásokat és tendenciákat, illetve ezekhez olyan plusz információkat és értelmezési magyarázatokat nyújtson, amelyek gyakorlati szempontból is kézzelfogható segítséget jelenthetnek az adott évre vonatkozó gazdálkodási és üzleti döntések meghozatalában.

Kik voltak jelen eseményünkön?

• mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, vállalkozók,

• mezőgazdasági társas vállalkozások,

• élelmiszeripari társaságok,

• kereskedelmi, élelmiszerkereskedelmi vállalkozások,

• bankok és biztosítók,

• mezőgazdasági gépforgalmazók,

• inputgyártó és -forgalmazó vállalatok,

• mezőgazdasági integrátorok,

• agrárszakmai szervezetek és érdekképviseletek,

• és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket.

Portfolio-MAGE Járműipar 2024 - március 20 - 21.

„Mi jöhet még?” Az elmúlt néhány évet „túlélő” járműipari cégek agilis vezetői mára teljeskörűen berendezkedtek a válság- és változásmenedzsmentre. Az ellátási láncokban a nehézségek továbbra is jelen vannak, a jelenlegi energiaárszint mellett pedig a versenyképesség megtartása is nagy feladat a magyar járműiparnak. A munkaerőhiány, valamint az elérhető munkaerő minősége egész Európában kihívást jelent a vállalatok számára – a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében a robotizációban és az automatizációban rejlő lehetőségeket is maximálisan ki kell használniuk.

Napjaink vezetői aktívan keresik a kiutat energetikai, termeléshatékonysági és zöld beruházások megvalósításával, új fejlesztési lehetőségeket látnak a mesterséges intelligencia és a digitalizáció alkalmazásában, haladnak az elektrifikáció és a fenntarthatóság irányába, inspirálva és segítve beszállítóikat és munkavállalóikat is.Idén újra Kecskeméten a Sheraton Hotelben találkoztunk; a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal, networkinggel. A konferencia második napján több közeli helyszínen biztosítottunk gyárlátogatási lehetőséget rotációs rendszerben.

Kiemelt témák voltak:

• A globális járműipart érintő kihívások, hazai helyzetkép és versenyképesség

• Az elektromobilitásra átállás kihívásai - kire milyen hatással van az elektrifikáció és mennyire lesz gyors valójában?

• Energiaköltségek, - beszerzés és energiahatékonysági beruházások – nagyvállalati és kkv kihívások

• Termeléshatékonyság, automatizáció, robotizáció, digitalizáció, AI – ki hogyan csinálja már most és milyen lehetőségeket tartogat?

• Gyártászöldítés, biodiverzitás, fenntartható ellátási láncok

• ESG – felkészül a teljes értéklánc! Hol tartanak a nemzetközi cégek és hogyan tudják segíteni a hazai beszállítókat?

• A hazai akkumulátorgyártás aktualitásai

• Hogyan készülhet egy vállalat a megváltozott munkavállalói igényekre? Motiváció, technológiai átállás, új generációk kezelése, külföldi munkavállalók bevonása

Építőipar 2024 - március 21.

Újabb szintet léptünk! A hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát a „Portfolio Építőipar” konferenciánk, amit 2024-ben immáron hatodik alkalommal rendeztünk meg a szakma kiemelt szereplőinek részvételével és támogatásával. Az eseményen az építőipar szereplőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb pénzügyi, üzleti, szabályozási, hatékonysági kérdéseket jártuk körbe az iparág véleményvezéreivel.

Az „Építőipar 2024” konferencia nem csupán egy egész napos szakmai és véleményvezér fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely a szektor szereplői számára, ahol a piac jövőjének bemutatása mellett egy kötetlen hangulatú esti állófogadást is kínálunk a résztvevők számára.

Kik voltak jelen eseményünkön?

• Az építőipar legfontosabb szereplői

• Az ország vezető magas- és mélyépítő cégei

• Ingatlanfejlesztők

• Finanszírozók, bankok, biztosítók

• Tervezők, építészek, mérnökök

• Építőipart támogató szolgáltatók

• Építő- és alapanyaggyártók és kereskedők

• Intézményi- és magánbefektetők

• Tanácsadók• Ügyvédek, jogászok

• FM, PM, AM szegmens képviselői

• Önkormányzati vezetők

• Ingatlanpiaci döntéshozók, szakemberek és vezetők

• és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Pénzcentrum Retail Day 2024 - április 11.

Nincs mese, véget értek a „békeidők” a kiskereskedelemben. A fogyasztói igények változását, a makrogazdasági helyzeten túl, megannyi attribútum fűti. Legyen szó a klasszikus, offline szereplőkről vagy a piaci tortából egyre nagyobb falatokat kiharapó online kereskedőkről, vagy ezek keverékéről, mindenki azt a modellt keresi, amivel el lehet nyerni a fogyasztókat.Ilyen kiemelt területek a szektort régóta feszítő munkaerőhiány kérdése, az egészséges piaci mechanizmusokat jelentősen megbolygató kormányzati beavatkozások, vagy épp a világgazdaságban zajló ellátási zavarok. De természetesen terítékre kerül majd az is, milyen lehetőségeket rejt magában a gépi támogatás, illetve automatizáció, továbbá hogyan lehet a csúcsra futtatni a profitot a mesterséges intelligencia segítségével.Megrendeztük év új retail eseményétl, egy találkozót a Portfolio hagyományaihoz híven, de immár a Pénzcentrum társszervezésében, lehetőséget teremtve a tapasztalatcserére, a szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!

Kiemelt témáink voltak:

• A fogyasztói igények változása

• Offline és online kereskedelem

• Munkaerőhiány

• Kormányzati beavatkozások

• Ellátási láncok akadozása

• Gépi támogatás és automatizáció

• Mesterséges intelligencia

Vállalati Energiamenedzsment 2024 - április 11. - TELTHÁZ

Magyarországon volt messze a legmagasabb a villamos energia ára az Európai Unióban a közepes és nagyvállalati fogyasztók körében 2023 első felében, és a gázáraknál is kirívó volt a helyzet több fogyasztói sávban. Mindez jelentős költségoldali versenyképességi hátrányt okozott sok cégnek, így továbbra is kiemelten fontos volt beszélni a vállalatok áram- és gázbeszerzési lehetőségeiről, a szerződéses keretekről, azok potenciális kockázatairól, továbbá az energiaárak várható alakulásáról és a fedezési stratégiákról.

Rengeteg égető kérdés, amelynek válaszai mind közelebb visznek az energiabeszerzés- és felhasználás optimalizálásához, és a tudatos energiamenedzsment eléréséhez. Szakmai konferenciánk ebben kívánt segítséget nyújtani a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésével.

Kik voltak jelen eseményünkön?

• Kis- közepes és nagyvállalatok termelési és pénzügyi vezetői

• Energiabeszerzésért felelős vállalati döntéshozók

• Energiakereskedők, üzletkötők és ügyfélszerződésekért felelős döntéshozók

• Energiahatékonysági, illetve megújuló energiatermelési megoldásokat kínáló vállalkozások

• Kormányzati, energiatőzsdei- és energiaszabályozói oldal képviselői

• Finanszírozási oldal képviselői

• Tanácsadói szektor képviselői

• és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

AI in Business 2024 - április 23. - TELTHÁZ

Az első számú globális megatrend lett a mesterséges intelligencia boom, ami alapjaiban ír át üzleti modelleket, diszruptálhat iparágakat és felborítja az eddigi játékszabályokat. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozTunk, milyen változásokat hozott az AI az üzlet számára az egyes szektorokban és területeken. Mellébeszélés helyett üzleti stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutattak be a témát ismerő tanácsadók, IT-beszállítók, és azok a nagyvállalati vezetők, akik már aktívan keresik vagy már meg is találták az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket.

Kiemelt témáink voltak:

• Hogyan forgatja fel a mesterséges intelligencia a nagyvállalatok életét – Topmenedzserek az AI jövőjéről

• Kiberbiztonság – AI-alapú védekezés és támadás

• Hiperperszonalizáció, marketing és sales – Küszöbön a „segment of one” kora

• Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI megoldásokra

• Üzleti tanácsadók az AI-jövőjéről – Mibe éri meg fektetni?

• Chatbotok, automatizáció és digitalizáció az AI segítségével? – Mire kell mesterséges intelligencia és mire nem?

Sustainable Tech 2024 - április 24.

Technológia nélkül elérhetetlen a zöld átállás és a klímasemlegesség, ennek megfelelően rendeztük meg immáron második alkalommal a Portfolio Sustainable Tech konferenciát. Az innovációk, a digitalizáció, és a most még talán ismeretlen technológiák a leghatásosabb eszközeink arra, hogy a környezet terhelése nélkül valósítsuk meg a fenntartható gazdaságunkat, a mindennapjainkat.

Vannak azonban kihívások, amire készülni kell: az időnyomás, a technológiai tudás, a finanszírozás, a megtérülés, a szabályozások és az iparágak zöldülésén is még komolyan dolgozni kell. Éppen ezen akadályok megismeréséről és leküzdéséről szólt a Sustainable Tech 2024 konferencia, melynek célja, hogy a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági technológiai megoldásokat hozza össze, és segítse a piaci szereplők szemléletformálását, valamint közös gondolkodását, üzletfejlesztését.

Kik voltak jelen eseményünkön?

• Innovatív és zöld vállalatok döntéshozói

• Gazdasági cégvezetők

• Fenntarthatósági szakértők

• Pénzügyi befektetők, üzletemberek

• Bankok és finanszírozók

• Tanácsadók

• Befektetési alapok munkatársai

• IT, HR, energia, ingatlan, építőipar területén dolgozók

• Szektorfüggetlenül a technológiai átalakulás iránt érdeklődő cégek

• és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

AgroFood 2024 - május 22.

A Portfolio Agrofood 2024 Konferencia a Portfolio Csoport új, országos jelentőségű rendezvénye volt az élelmiszeripari vállalkozások, illetve az iparággal kapcsolatban álló beszállító mezőgazdasági termelők, kiszolgáló-szolgáltató ágazatok és élelmiszerkereskedelmi cégek számára. A konferencia részletesen áttekintette az élelmiszeripar piaci, támogatási, finanszírozási és szabályozási helyzetét, és kiemelten foglalkozik az iparág hatékonyságnövelést célzó fejlesztési-beruházási lehetőségeivel.

Kiemelt témáink voltak:

• Új élelmiszeripari fejlesztési és pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Programban

• Az élelmiszeripari iparágak legjobb befektetési lehetőségei

• Rövid- és hosszú távú finanszírozási lehetőségei, banki hiteltermékek az élelmiszeripari vállalkozások számára

• Az élelmiszertermelés élelmiszerbiztonsági követelményei, hatósági ellenőrzések

• A Magyar Élelmiszerkönyv legfontosabb szabályozási változásai

• Az élelmiszeripari vállalkozások munkaerőhöz jutási lehetőségei

• A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) következményei az élelmiszeriparban

• Az élelmiszeripar közterhei és adózási kérdései

• Új trendek és termékek a csomagolóanyagpiacon

AgroFuture 2024 - május 23.

A Portfolio Csoport AgroFuture konferenciája egyedülálló módon, tematikus formában foglalta össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Az Európai Unió agrárszabályozási előírásai, a klímaváltozás elleni küzdelem és az agráriummal szembeni társadalmi-fogyasztói elvárások változása olyan helyzetet teremt, amely gyökeresen új szemléletet és termelési gyakorlatokat tesz szükségessé a hazai agrárgazdaságban is.

A konferencia arra törekedett, hogy a legnagyobb gazdasági haszonnal járó agrárinnovációs eredményeket bemutassa az ágazat szereplőinek, így sikeres gazdasági-üzleti tevékenységeik érdekében hozzájáruljon ahhoz, hogy az innovációs termékek és technológiák alkalmazhatóságában naprakészek legyenek és felhasználásukkal minél jobb gazdálkodási eredményeket érhessenek el.

Kik voltak jelen eseményünkön?

• mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, vállalkozók

• mezőgazdasági társas vállalkozások

• élelmiszeripari társaságok

• kereskedelmi, élelmiszerkereskedelmi vállalkozások

• agrárgazdasági startup vállalkozások

• energiaszolgáltatók

• agrárgazdasági innovációban érdekelt vállalkozások

• bankok, pénzügyi szervezetek és biztosítók

• mezőgazdasági gépforgalmazók

• inputgyártó és -forgalmazó vállalatok

• mezőgazdasági integrátorok

• agrárszakmai szervezetek és érdekképviseletek

• és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresik az üzleti networking lehetőségeket

Portfolio Property X 2024 - május 29 - 30.

Az élmény idén is folytatódott! Egy hagyomány, amit a hazai ingatlanpiac számára közösen teremtettünk! Immáron harmadik alkalommal találkoztunk a balatonfüredi Property X rendezvényünkön.

Erős szakmai tartalmat kínáló és a hagyományos konferenciáink alapjain nyugvó rendezvényt terveztünk idén is, ahol a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat kapta a kiemelt szerepet. Megspékelve mindezt egy esti programmal és extra kapcsolatépítési lehetőségekkel a Balaton partján. De nem csupán a szakmai tartalmat és a hazai ingatlanpiac legfontosabb szereplőit ötvöztük a piac egészéhez szorosan kötődő finanszírozási szektor és az építőipar képviselőivel egy immáron 3 napos esemény keretein belül, hanem a klasszikus belvárosi konferenciát is egy nyitottabb, nyüzsgőbb, a partnerekre és ügyfelekre is jobban fókuszáló térrel és kialakítással is.

Kiemelt témák voltak:

• Évközi helyzetértékelés

• X-CYCLING to Property X

• Pillanatkép a hazai ingatlanpiacról

• Hol tart a befektetői és finanszírozói hangulat?

• Készülnek elő az új fejlesztések?

• Globális kilátások és kockázatok

• Makrokörkép az ingatlanpiac tükrében

• A zöld újabb árnyalatai!

• Kötetlen networking

• Éjszakába nyúló kapcsolatépítés

• Informális információk

Financial IT 2024 - június 11.

A bankszektor digitális transzformációjával kiemelten foglalkozó konferenciánkat már 12. alkalommal rendezzük meg 2024-ben, ahol a banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és startupperek, illetve a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT-trendeket.

A nagy múltú konferencián nem csupán a technológiai újdonságokkal, hanem a banki digitalizáció üzleti aspektusaival is részletesen foglalkozunk, azaz a banki IT-költésektől kezdve a hatékonyságnövelésen keresztül a mesterséges intelligenciáig minden forró témáról szó lesz a rendezvényen.

Kinek javasoljuk konferenciánkat?

• IT-fejlesztő cégek,

• IT-beszállítók,

• fintech cégek,

• startup cégek,

• tanácsadók,

• szabályozók,

• és azoknak, akik szeretnék bővíteni kapcsolati hálójukat, keresik az üzleti networking lehetőségeket.

A részletekről és újabb rendezvényekről, hírekről, a portfolio.hu/rendezvenyek oldalon tájékozódhat vagy itt tud feliratkozni rendezvényértesítésekre: Portfolio Konferenciák hírlevél. Találkozzunk!

Címlapkép forrása: Portfolio