Rengeteg időt spórol az AI a követeléskezelésben

A követeléskezelés területén egyre fontosabbá válik a hatékony dokumentumkezelés és a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazása: sok esetben azonban a pénzügyi szektor AI-adaptációját azonban lassítják a szigorú szabályozói elvárások.

A pénzügyi szektor, különösen a követeléskezelés területén működő vállalatok számára egyre fontosabbá válik a hatékony dokumentumkezelés és a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazása – mondta el a Portfolio-nak Kelemen Péter, az EOS Faktor informatikai és innovációs igazgatója a Követeléskezelési trendek 2024 konferencián.

A szakember szerint "a mesterséges intelligencia rendkívül sokat tud segíteni a hatékonyságnövelés szempontjából, de nagyon gyorsan változik. Ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyekben dinamikusan tudunk újabb és újabb technológiákat integrálni.”

A dokumentumkezelési rendszerek bevezetésénél három fő szempontot érdemes figyelembe venni:

Az AI-megoldások rugalmas integrálhatósága; A rendszer működtethetősége különböző infrastruktúra-környezetekben; A szabályozói elvárásoknak való megfelelés beépítése a termékekbe;

Az EOS Magyarország nemrég váltott egy új, egységes dokumentumkezelő rendszerre, amely központosítja a cég összes dokumentumát, függetlenül azok jellegétől. A rendszer AI-alapú automatikus feldolgozással tehermentesíti a munkatársakat, és moduláris felépítésének köszönhetően könnyen bővíthető új technológiákkal.

A dokumentumkezelésben kimondottan sok időt lehet spórolni

A gyakorlatban az AI többek között a beérkező dokumentumok automatikus kategorizálásában és az ügyekhez való hozzárendelésében segít.

"Korábban kollégáinknak szemrevételezéssel kellett megnézniük, hogy kitől jött, milyen üggyel kapcsolatos egy-egy dokumentum. Ezt a feladatot most átveszi a mesterséges intelligencia" – mutatta be a folyamatokat egy gyakorlati példával Kelemen Péter. Az EOS egy vállalati GPT-megoldást is bevezetett, amely biztonságosan kezeli a cég adatait.

A rendszer használata meglepően költséghatékonynak bizonyult:

Ha minden kollégánk havonta egyszer öt perc munkaidőt megspórolt, akkor már megérte.

Az EOS azért is tette elérhetővé minden munkavállalója számára a GPT technológiát, mert bíznak abban, hogy a szakemberek tapasztalataik révén olyan lehetőségeket ismerhetnek fel, amelyeket egy kisebb projekt csapat talán nem venne észre.

A pénzügyi szektor AI-adaptációját azonban lassítják a szigorú szabályozói elvárások. Akár az új EU AI direktíva, akár a meglévő szabályok olyan követelményeket támasztanak az új technológiák használatával szemben, amelyek jelentős kezdeti energiabefektetést igényelnek a vállalatoktól. Ezért is látja úgy, hogy a pénzügyi szektor még mindig lemaradásban van más iparágakhoz képest.

Az informatikai igazgató figyelmeztetett arra, hogy bár a generatív AI-megoldások, mint a ChatGPT, rendkívül népszerűek, nem minden esetben jelentenek optimális megoldást. "Ahol jogi következménye van, ott a hallucináció és a nem ismételhető válasz nem előnyös. Bizonyos feladatokra akár egy 1950-ben kitalált technológia is alkalmasabb lehet, mint a trendi új elem."

Összességében a pénzügyi szektor, bár lépéseket tesz az AI és a modern dokumentumkezelés irányába, még mindig inkább követi, mintsem vezeti a technológiai innovációt. A sikeres implementáció kulcsa a megfelelő eszközök kiválasztása és a szabályozói elvárásoknak való megfelelés.

