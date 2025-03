Itt az újabb szintlépés: Fülöp-szigeteki fejlesztőközponttal növeli versenyképességét a Gloster

A Fülöp-szigeteken nyit fejlesztőközpontot a Gloster, ami szintlépést jelent a cégnél és nagyban segíti a versenyképesség javulását - mondta el a vállalat alapítója, Szekeres Viktor a Portfolio-nak adott interjúban. A cégvezető arról is beszélt, hogy a nemzetközi terjeszkedés a fókusz és május közepén mutatja be új stratégiáját a Gloster, amelyen az új piacokról és a termékfejlesztési tervekről is beszél a menedzsment.

Nemrég közzétette 2024-es előzetes eredményeit a Gloster, ami alapján mind a bevételek, mind az EBITDA jelentősen növekedhetett az előző évhez képest. Milyen tényezők alakították a vállalat eredményeit?

Tavaly Európában a felhőszolgáltatások piacán 20 százalékos, az IT szolgáltatások és a szoftverfejlesztési piacon pedig 8-10 százalékos növekedés volt tapasztalható, ami jó alapot adott mind a két üzletágunknak. A Gloster magasan a piaci átlag felett teljesített, az árbevétel 48-50 százalékkal növekedett az előzetes várakozásaink alapján. Az éves árbevételünk meghaladta a 13 milliárd forintot, 2020 óta pedig az éves átlagos növekedés 55 százalék volt. Ebből is látszik, hogy nem az számít, milyen sebességgel folyik a folyó, hanem az, hogy milyen gyorsan tudsz benne evezni.

A növekedés alapja a stabil hazai és nyugat-európai ügyfélkör, a motorja pedig a digitális transzformáció, a vállalatok digitális versenyképességének növelése iránti igény, amiben mára teljesen megkerülhetetlen tényező lett a mesterséges intelligencia. Jelentősen hozzájárult a növekedéshez az is, hogy tavaly év elején egyesültünk a Systemfarmer Zrt.-vel, ezzel létrehoztuk Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft Cloud szolgáltató cégét.

A cloud üzletágban egy jelentős lépés volt tavaly az egyesülés, érezhetőek már a szinergiahatások?

A két cég szervezetileg összeolvadt, a csapatok még nyáron közös irodába költöztek, kemény erőfeszítéseket tettek és zajlik a közös folyamatok kialakítása, 2025-től pedig egységesen a Gloster Cloud márkát használják. Egyetlen ügyfelet sem veszítettünk el az összeolvadás következtében, sőt, több nagyobb ügyfél keresett meg minket azzal, hogy elértük a számukra kritikus méretet és szeretnének velünk dolgozni. Az összevonást követően a cloud üzletágunk egy 40 fős csapattá nőtte ki magát. A cloud üzletág még a szoftverüzletághoz képest is gyorsabban növekszik, az előfizetéses jellegű szolgáltatások értékesítése miatt pedig a megújuló árbevételek aránya is magasabb. Rengeteg kiaknázatlan lehetőséget látunk és az elkövetkező években jelentős növekedésre számítunk a területen.

Az elmúlt évek akvizícióit követően a fókusz az organikus növekedés és a hatékonyságjavítás felé terelődött a Gloster 2023-ban meghirdetett Level Up programjával, hogy halad a folyamat, milyen konkrét lépések történtek eddig?

2024-ben alapvetően arra fókuszáltunk, hogy az elkövetkezendő évekre tervezett növekedési stratégiánkat megalapozzuk és alkalmazkodjunk a komplex cégcsoport irányításához. Továbbfejlesztettük a központi irányítási képességeinket a controlling, a treasury, a jog területén, kialakítottuk a csoportszintű HR-t. Fokoztuk a cégcsoporton belül a mélyebb integrációkat és szinergiahatásokat, portfóliót tisztítottunk, azaz értékesítettünk olyan részlegeket, amik csak nehezen lettek volna illeszthetőek a nemzetközi piacot célzó növekedési stratégiánkhoz. Ezekkel a lépésekkel gyakorlatilag költséget is csökkentettünk, ami szükséges volt, hiszen egy olyan iparágban, ahol a költségek 90 százalékát a munkaerő teszi ki, a piac többi szereplőjéhez hasonlóan mi sem tudtuk magunkat kihúzni az ár-bér spirál hatás alól, és ez negatívan hatott az eredményességre. Emellett a forint árfolyamának jelentős ingadozása és relatív erőssége is alapvetően lefelé befolyásolta a számokat.

Nemrég jelentette be a Gloster, hogy fejlesztőközpontot nyit a Fülöp-szigeteken, amit szintén a költségek csökkentésével indokolt a cég és a Glostert követő elemző is arra számít, hogy a lépés jelentős megtakarítást eredményezhet a következő években. Miért pont a Fülöp-szigetekre esett a választás?

A Covid hatással volt az egész iparágunkra, többé már nem elvárás a helyi munkavégzés, gyakorlatilag már minden IT szakember távolról dolgozik. Ugyanennek a folyamatnak a negatív hatása, hogy az európai IT szektorban nagyon erős versenyben kell helytállni, nagyon agresszívan értékesítenek, nyomott áron dolgozik például több lengyel cég, élelmesek a kivándorolt orosz és fehérorosz fejlesztők és számos tehetséges ukrán fejlesztőcsapat megtalálta a helyét az Európai Unióban. A Fülöp-szigeteki fejlesztőközpontunk elsődleges célja, hogy a magyar és a Fülöp-szigeteki szakemberekkel úgynevezett hibrid cloud mérnöki és szoftverfejlesztői csapatokat tudjunk kialakítani, és ugyanazt a magas minőséget tudjuk nyújtani, de egy versenyképesebb áron. Az a konzervatív célunk, hogy 2030-ra egy 50 fős cloud mérnökökből és szoftverfejlesztőkből álló irodát működtessünk Cebuban. Küldünk ki magyar kollégákat, az ottaniakat képezni, illetőleg egy időre Magyarországra hozunk ottani vezetőket, hogy egy csapatként tudjanak együtt működni egy-egy projektben. A Fülöp-szigetek 120 milliós ország, ahol évente félmillió IT-szakembert képeznek, össze sem lehet hasonlítani a hazai, néhány ezer fővel. A filippínók munkához való hozzáállását, a magyar kollégákhoz hasonlóan erős munkamorál, lojalitás és alkalmazkodóképesség jellemzi. Erős a kollektivizmus, legalább olyan fontosnak tartják a csapatmunkát és a közösségi célokat, mint az egyéni érdekeiket, elismerik a szenioritást, fontos számukra a tapasztalt vezetők és szakértők iránti tisztelet, és a többi ázsiai országhoz képest sokkal jobban beszélnek angolul. Az új fejlesztőközponttal a hibrid csapatok felépítése a cél, kiegészíteni szeretnénk vele a hazai operációt és nem leváltani. Az organikus növekedési stratégiánk része, hogy a cebui csapatot bővítsük.

Az IT dolgozókat mikor fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, mikor lesz szükség kevesebb informatikusra?

Teljes mértékben soha nem fogja kiváltani az embereket az AI az informatikában, ahogy a mezőgazdasági dolgozókat sem váltotta fel a traktor, vagy a gőzgép se váltotta ki a gyári munkásokat, csak más tudású dolgozókra lett szükség és kevesebb kellett belőlük. Rengeteg egyszerűbb feladatot meg tud oldani az AI, kevesebb call centeres, kevesebb asszisztens, kevesebb gyakornok kell, ezeket a mesterséges intelligencia olcsóbban, gyorsabban megcsinálja. Az igazán komplex architekt szintű dolgokhoz viszont egyelőre még nem látom, hogy rövid és középtávon be lehetne vetni.

A Gloster kimondott célja, hogy a nemzetközi piacokra fókuszál, elsősorban az Egyesült Királyságra és Németországra, innen várja a növekedést a jövőben a cég. Milyenek most a kilátások a brit és a német piacon?

A napokban döntött arról Németország, hogy 1000 milliárd eurót költ el infrastruktúrára és védelmi kiadásokra, ami a magyar költségvetés körülbelül tízszerese. Németországban jók a pozícióink, mert felkészült, helyi emberekből álló irodánk van Münchenben. Nagy ügyfeleink vannak a német autóiparból, ami most nyomás alatt van a kínai gyártók versenye közepette, de már ők is látják, hogy cselekedni kell a versenyképesség megtartásához, a szerkezeti átalakulás elkerülhetetlen. A szakszervezetek hangos tiltakozása ellenére is le fogják építeni a drága német termelési erőforrásokat. Ez nekünk óriási lehetőség, mert egy hibrid modellben gondolkodunk, ahol a magyar és a magyar-filippínó hibrid csapatainkkal sokkal jobb áron fogunk tudni projekteket elhozni. Továbbra is nagyon sok fejlesztés fut az európai autóipari cégeknél, csak erősebb a verseny, elsősorban az árverseny.

A másik nagy piacunk az Egyesült Királyság, ami a gazdasági nehézségek ellenére az európai startupélet egyik központja, a kutatások szerint az európai unikornisok harmada található az Egyesült Királyságban. 2023-ban 21,3 milliárdnyi, 2024-ben pedig 16,2 milliárdnyi kockázati tőkét vonzottak be a brit startupok. Az egész brit technológia szektor évente több mint 150 milliárd fonttal járul hozzá a teljes brit gazdasághoz és sokkal gyorsabban növekszik, mint a brit gazdaság egésze. Ezen a piacon elég komoly fejlődési lehetőség van, de nem csak szakmailag kell jónak lenni, mert az már alapkövetelmény, hanem az értékesítéshez is kell érteni. Egyébként az Egyesült Királyságból sikerült először olyan projektet elhoznunk, amit már a Fülöp-szigetekről szolgálunk ki.

Az autóipari ügyfelek nehézségekkel küzdenek, mely más szektorokban lát most lehetőséget a Gloster?

Már rég nem az autóipar a legfőbb fókusz, azt látjuk, hogy az üzleti szolgáltatásokban és a medtech iparban jelenleg mind Ausztriában, mind Németországban sokkal nagyobb növekedés van. Ott vannak az egészségügyi eszköz fejlesztéséhez kapcsolódó informatikai feladatok, meg úgy általában az egészségügyi szolgáltatók által használt rendszerek, ahogy az egészségügy egyre gyorsabb ütemben digitalizálódik. Sokkal jobb árazású és szakmailag is nagyon érdekes, kihívásokkal teli projektek jönnek az egészségügyi szektorból.

A termékfejlesztésbe is belevág az idei évtől a Gloster, hogyan járulhat ez hozzá a növekedési célokhoz?

Az értéklánc mindig valamilyen fejlesztéssel kezdődik, utána átmegy gyártásba, a végén pedig jön az értékesítés. Mi eddig a gyártásban voltunk a legerősebbek, a valódi hozzáadott érték viszont a termékfejlesztésben és az értékesítésben van. A menedzsment fókuszában van, hogy a teljes értékláncot le tudjuk fedni, vagyis mi fejlesztünk, gyártunk és értékesítünk, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szeretnénk a jövőben informatikai termékekkel megjelenni a piacon. Ez lefedi a mesterséges intelligenciát is, hiszen ma már minden informatikai termék AI-termék, amiben nincs AI, az eladhatatlan. Csak Európában a mesterséges intelligencia piacán 36-38 százalékos éves átlagos növekedést prognosztizálnak a piackutatók és azt mondják, hogy 2032-re elérheti a több mint 1000 milliárd dollárt a teljes piac. Nem annyira köztudott, de a mesterséges intelligencia projekteknek nagyjából a 80 százaléka bedől, nem triviális, hogy egy AI-projekt eljut a gyártásba, a generatív AI projektek 30 százalékát a bizonytalanság miatt inkább leállítják. A helyzetet a szabályozás se könnyíti meg, mint a jövőre életbe lépő AI-Act Európában, meg a GDPR és van egy ennél is szigorúbb hazai adatvédelmi szabályozás. Nem könnyű a terep, de mindezek ellenére 2025-ben szeretnénk megjelenni saját AI termékkel is, számos ügyfelünknél merültek fel olyan üzleti igények, amelykre érdemes terméket fejlesztenünk. A fejlesztési kockázatokat igyekszünk az egyetemekkel közös együttműködésekkel csökkenteni, mint a cebui San Carlos Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás.

A növekedésünk másik sarokpontja a nemzetközi értékesítés, ami 2020 óta a leggyorsabban növekvő része a cégnek. Ezt akvizíciók is segítették, de most már az a cél, hogy az organikus nemzetközi értékesítéssel tudjunk tovább növekedni. Itthon jellemző volt, hogy jóformán teljes egészében kapcsolatrendszeren alapuló B2B értékesítéssel működtünk, amit egy kicsit máshogyan csinálunk külföldön. Kellenek a jó kapcsolatok, de a klasszikus szakértő értékesítők munkáját un. Business Development Representative (BDR) értékesítő munkatársak segítik, akik főállásban az új üzleti lehetőségek azonosításáért és minősítéséért felelnek a német és angol leányvállalatokban. Ők jelentik a hidat a marketing, a drága szakértői értékesítés és a friss ügyféljelölt között, segítenek felkelteni az ügyfelek érdeklődését és találkozókat szerveznek az Account Executive-oknak. Az angliai és a német értékesítő csapatunk munkáját egy Dubajban élő professzionális, saját módszertannal dolgozó sales tanácsadónk támogatja. Az a célunk, hogy 2025-ben legalább 700 külföldi cégnek tudjuk bemutatni a portfóliónkat.

A nemzetközi terjeszkedés és a termékfejlesztés nem olcsó dolog, honnan van biztosítva a finanszírozás?

Az egész nemzetközi piacokon történő terjeszkedés és a termékfejlesztés egy beruházásigényes műfaj, de elég stabil a pénzügyi helyzetünk, ezért alapvetően van arra forrásunk, hogy megvalósítsuk a stratégiai céljainkat. A finanszírozási stratégiánk egyik meghatározó eleme, hogy tavaly eladtuk a rendszerintegrációs üzletágat, az ebből származó bevétel is jelentős forrást jelent. A rendszerintegrációs üzletág eladása egy tudatos üzleti döntés eredménye volt, a cél, hogy ezt a pénzügyi erőforrást, egy magasabb hozzáadott értékű üzletágban használjuk, termékfejlesztésre és bővülésre a nemzetközi piacon. Emellett 2025 első negyedévben végrehajtottunk egy nagyobb sajátrészvény-értékesítést, ez tovább növelte a likviditásunkat és erősítette a tőkehelyzetünket, valamint a leányvállalatok 2024 évi eredménye után járó osztalékok is tovább fogják bővíteni a pénzügyi mozgásterünket. Ezek együttesen nagyjából 1,3 milliárd forintnyi forrást jelentenek számunkra, ami banki hitellel kiegészítve elég stabil alapot teremt arra, hogy jelenlétünket tovább erősítsük a német és a brit piacon. Tőkeemelésre nem lesz szükség, az üzletágértékesítéssel, saját részvények eladásával és az osztalékokkal bőven meg tudjuk finanszírozni a következő lépcső eléréséhez szükséges lépéseket. A P92 akvizíció utolsó tranzakciójának pénzügyi teljesítéséhez is megvan a forrás, ha úgy alakul akkor tudunk még finanszírozni kisebb-nagyobb akvizíciókat is, amelyek nem álltak meg, csak most az integráción van a hangsúly és az organikus növekedésen.

Mi jelenti most a legnagyobb kockázatot az üzletmenetre nézve?

Ami a geopolitikai helyzetet illeti, ha az orosz-ukrán helyzet a béke irányba el tudna mozdulni, az biztos, hogy pozitív hatással lenne ránk. Viszont az egész világgazdaságban van egy Trump-féle bizonytalanság, senki sem tudhatja, hogy Trumpnak épp melyik ország, ember vagy technológia nem lesz szimpatikus, de ezt a kockázatot most mindenki egyaránt futja. Jelenleg az üzletnek ez a legrosszabb, a kiszámíthatatlan környezet, mert erre nem tudsz felkészülni.

A Gloster részvények árfolyamában egyelőre nem igazán tükröződik a nagy növekedési várakozás, az elmúlt egy évben folyamatos lecsorgást láttunk a papírnál, mi fordíthatja meg a hangulatot?

Szerintem jelenleg a felvázolt jövőkép nincs beárazva a Gloster árfolyamába, ami nem is csoda, mert az elmúlt hónapokban jelentősen átalakult, fejlődött a sztorink. Április 7-én közzétesszük a cégcsoport 2024-es konszolidált jelentését, majd májusban tartunk egy nagy befektetői rendezvényt, ahol prezentáljuk az új stratégiát. Részletesen bemutatjuk a nemzetközi terjeszkedést, a termékfejlesztési elképzeléseinket, hogy milyen új piacokon és hogyan szeretnénk megjelenni és bejelentjük azt a következő mérföldkövet, amit majd az egyesített cloud üzletággal tervezünk elérni. Azt remélem, hogy ezt követően az árfolyam is reagálni fog.

