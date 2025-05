Belsőépítészeti tervezőirodaként indult, ma már erőműveket is épít a magyar cégcsoport

A DVM group kezdetben elsősorban irodatervezéssel és belsőépítészettel foglalkozó vállalat volt, amely 30 év alatt az ország egyik legkomplexebb építőipari szolgáltatásokat nyújtó, 40 milliárd forintot meghaladó éves árbevételű cégcsoportjává nőtte ki magát. Mára meghatározó szereplői a kereskedelmi ingatlanfejlesztéseknek, a szálloda- és irodapiacnak, valamint lakóingatlanokat, ipari létesítményeket és erőműveket is építenek.

A DVM-et azzal a céllal alapította Kovács Attila 1995-ben, hogy tervezőirodaként nyugat-európai színvonalú szolgáltatást nyújtson az akkoriban formálódó hazai irodapiacon. A Magyarországon akkor még szinte ismeretlen, angolszász hagyományokra építő koncepció lényege az integrált megközelítés és a folyamatok összehangolása volt, amely lehetővé teszi egy adott projekt teljes körű kezelését, beleértve a tervezési, kivitelezési és felügyeleti feladatokat is. Ez a megközelítés ma is meghatározza a cégcsoport tevékenységét az irodai, szállodai, lakó- és ipari fejlesztések során. "Gyorsabb és költséghatékonyabb megvalósítást tesz lehetővé, valamint csökkenti a fejlesztői kockázatokat is, különösen műemléki környezetben vagy komplex beruházások esetében" - mondta Haberl Péter, a cégcsoport ügyvezető partnere, aki azt is hozzátette, hogy a tevékenységi kör bővülése ellenére az eredeti elköteleződés, a minőség, a precizitás és a részletekre való odafigyelés továbbra is változatlan.

"Ezeknek a sztenderdeknek a fenntartása komoly kihívás, hiszen teljesen másfajta szakmai fókuszt igényel egy műemléki épület alapozásának megerősítése, homlokzatának restaurálása vagy gépészeti rendszereinek korszerűsítése, mint az ugyanabban az épületben megvalósuló luxus belső terek kidolgozása. A DVM-nél ezekért külön szakterületek felelnek" - mondta Haberl.

A cégcsoportnak több európai országban is van megvalósult projektje, jelenleg Franciaországban, Bulgáriában, Németországban is dolgoznak.

A munkáink többsége Magyarországon zajlik, de szinte minden évben végzünk tervezési vagy projektmenedzsment-feladatokat külföldön is. Ezt a vonalat természetes módon szeretnénk tovább fejleszteni, jelenleg is ígéretes tárgyalásokat folytatunk

- emelte ki Czár Balázs, a DVM group ügyvezető partnere.

A kezdeti négyfős tervezőirodai csapat mára több mint százötven fős, főleg magasan képzett mérnökökből álló szervezetté fejlődött,

az éves árbevétel pedig 2004 óta megtízszereződött, 2024-ben meghaladva a 40 milliárd forintot.

A cégcsoport vezetési modellje is speciális: az ügyvezető partnerek – Massányi Tibor, Haberl Péter és Czár Balázs – egyben tulajdonosok is, köszönhetően a néhai alapító egyedi hozzáállásának. „Mindig úgy gondoltam, hogy ha valakit magam mellé veszek, annak tulajdonrészt is felkínálok” - nyilatkozta korábban Kovács Attila.

Az elmúlt három évtized alatt 1,5 millió m2 kivitelezési és tervezési terület köthető a DVM grouphoz, olyan ikonikus luxusmárkákkal az ügyfelek között, mint az Armani, a Burberry és a Jaguar, dolgoztak a Huaweinek, a Wizz Airnek, az Amerikai és a Kanadai Nagykövetségnek. Építőipari és építészeti szolgáltatásaik eredménye a Deloitte, a British Petrol (bp) székháza, a belső Váci út egyik legnagyobb irodafejlesztése, a Promenade Gardens vagy a Szervita Square Buildings, de jelenleg is több ikonikus generálkivitelezési projekt zajlik a cég közreműködésével: a St. Regis Hotel a Klotild Palotában, a Mandarin Oriental szálloda a Gellértben, vagy épp a 632 lakásos Duna Terasz Vista lakópark a Foka-öbölnél. Emellett részt vesznek a Hungaroring teljeskörű megújításában, a Nilfisk, a Morgan Stanley, a Wise iroda projektek és a Saint James magánklinika kivitelezésében is. Saját fejlesztésű lakóprojektjük, az Andor Liget kivitelezése jelenleg is zajlik.

A cégcsoport elkötelezett az ESG és fenntarthatósági szempontok iránt, belső szakértői csoportjai már több mint 10 éve alkalmazzák a zöld minősítéseket. Két napelemparkot is létesítettek Magyarországon, melynek célja a környezettudatos működés erősítése, és a portfólió tudatos diverzifikálása olyan szektor felé, amely hosszú távon is fenntartható és gazdaságilag is stabil lábat jelent a cégcsoport számára.

Címlapkép forrása: Hinka Zsolt