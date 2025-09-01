  • Megjelenítés
Nem csak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere
Nem csak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere

Jelentősen emelkedik hétfőn a Novo Nordisk árfolyama, miután a vállalat pozitív teszteredményeket közölt súlycsökkentő szeréről a hétvégén.
Közel 3 százalékot emelkedett a ma reggeli kereskedésben a Novo Nordisk árfolyama, miután a vállalat közzétette a klinikai vizsgálati adatokat, amelyek szerint a Wegovy nevű sikergyógyszerük a szívbetegségek kockázatának csökkentésében felülmúlja főbb versenytársait.

A tanulmány megállapította, hogy a Wegovy márkanév alatt forgalmazott súlycsökkentő gyógyszer, a szemaglutid folyamatos használata esetén

a szívroham, a stroke vagy a halál kockázata akár 57%-kal is csökkenhet,

a tirzepatid alkalmazásához képest – ez a Zepbound és a Mounjaro hatóanyaga, az amerikai Eli Lilly cég által gyártott rivális gyógyszereké.

Nagy a verseny az újgenerációs fogyasztószerek piacán, amit jelenleg a Novo Nordisk és az Eli Lilly uralnak és egyelőre az Eli Lilly jobban áll a hatékonyság és a felírások tekintetében a dán riválishoz képest. De a súlycsökkentés mellett számos egyéb betegségre is tesztelik a készítményeket, így a befektetők pozitívan értékelik ezeket a híreket.

