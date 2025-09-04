Magyarországon számos területen rejlenek óriási lehetőségek a körforgásos modellre áttérésben

A világban jelenleg párhuzamosan zajló digitális és zöld átmenet jelentősen befolyásolja a globális struktúrákat, miközben Magyarországon legalább hat-nyolc területen rejlenek óriási lehetőségek a körforgásos modellre való átállásban, különösen az elektromobilitás, napenergia és építőipar területén – hangsúlyozta Dr. Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára a körforgásos gazdaság jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól tartott előadásában.
A körforgásos gazdaság nem csupán hulladékgazdálkodási modell, hanem teljes gazdasági működésünk újragondolása. Ez egy regeneratív, zárt ciklusú gazdálkodás, ami jóval több, mint az újrahasznosítás
– hangsúlyozta az államtitkár.
A világban jelenleg két meghatározó átmenet zajlik párhuzamosan: a digitális és a zöld átmenet. Ezek alapvetően befolyásolják a társadalmi, gazdasági és geopolitikai struktúrákat globálisan. Paradox módon mindkét folyamatnak jelentős energiaigénye és nyersanyagszükséglete van, miközben éppen komplex problémák megoldására hivatottak, hangzott el az előadásban.
A körforgásos gazdasági modell a zöld átállás egyik kulcsfontosságú eleme, amely erősíti a helyi gazdaságokat és új, decentralizált üzleti modellek kialakulását segíti elő. Nemzetközi tanácsadó cégek becslése szerint a következő négy és fél évben ez a modell mintegy 4,5 billió dollár gazdasági hasznot hozhat, ami jelzi a benne rejlő hatalmas potenciált.
A megújulókban hatalmas potencia rejlik
Az EU a 2030-as vállalások felénél jár, Magyarország pedig sok tekintetben jobban teljesít az uniós átlagnál. Ilyen például az egy főre jutó képződő élelmiszerhulladék, míg a termelésből származó ÜHG-kibocsátás tekintetében a hetedik legkevésbé szennyező tagállam vagyunk.
Gondola szerint a megújuló energiaforrások, különösen a napenergia területén szintén komoly lehetőségek jelentkeznek, hiszen
legkésőbb tíz év múlva óriási újrafeldolgozási igény fog felmerülni tekintettel a naperőmű kapacitások felfutására.
Az elmúlt 5-6 évben mintegy 8 gigawattnyi naperőmű kapacitás épült ki Magyarországon, és további 2-3 ezer megawatt várható. Mivel a napelemek élettartama 10-15 év, ebből fakad az említett jelentős újrafeldolgozási igény, tette hozzá.
Van még tennivaló
A kihívások kapcsán ugyanakkor kiemelte, hogy Magyarországon magas a műanyag csomagolási hulladék keletkezése, miközben ennek hasznosítási aránya alacsonyabb az EU átlagnál. A körforgásos anyagfelhasználás aránya is elmarad az uniós 12 százalékos átlagtól.
Javítani kell az erőforrás-termelékenységi indexet, az innovációt pedig tovább szükséges ösztönözni a hulladékkezelés területén, ahol a szabadalmak száma az utóbbi időben visszaesett. Az államtitkár szerint a körforgásos gazdaság hazai fejlődéséhez a jövőben fontos lesz emellett a fogyasztási szokások megváltoztatása és a további folyamatos szemléletformálás is.
